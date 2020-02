Les Sixers pourraient devoir tracer une voie sans Ben Simmons

La question que les fans des Sixers détestent le plus – Ben Simmons et Joel Embiid travaillent-ils ensemble? – a été remplacée par quelque chose de beaucoup plus sombre: les Sixers fonctionnent-ils sans Simmons? Philadelphie n’aura pas son meneur de jeu pour un avenir indéfini, après que des tests ont montré mardi que Simmons avait subi une atteinte nerveuse au bas du dos. Il sera réévalué dans deux semaines, mais Adrian Wojnarowski d’ESPN a indiqué qu’il y avait peu de chances que Simmons revienne d’ici là.

Les maux de dos ont empêché Simmons toute la semaine. Il a raté le match de jeudi contre les Nets en raison d’un mal de dos et a joué quatre minutes dans la défaite des Sixers contre les Bucks samedi pour la même raison. (Certains rapports disent «étanchéité» tandis que d’autres vont avec «douleur», et bien que je ne sois pas sûr qu’il y ait beaucoup de différence entre les deux, je connais le diagramme de Venn de la façon dont ils sont douloureux est un cercle.) Au début, Sixers PR a dit que Simmons partirait pour des traitements périodiques tout au long du match de Milwaukee. Finalement, il a été révélé qu’il ne reviendrait pas, et lundi contre les Hawks, il s’est assis à nouveau.

Que Simmons recevrait des «traitements périodiques» pendant le match des Bucks semblait bizarre dès le départ. Il n’y avait pas de nouvelles sur les détails ou la gravité, juste qu’il avait ressenti de la douleur en remontant mercredi pour s’entraîner. Même «atteinte nerveuse» ne nous dit pas grand-chose. Kyle Neubeck de PhillyVoice souligne qu’il existe un large éventail de blessures potentielles en jeu – cela pourrait être quelque chose d’aussi grave qu’une hernie discale. Dans le rapport de Wojnarowski, il a écrit: «Les médecins espèrent que le traitement pourra traiter l’atteinte nerveuse au fil du temps.» Fondamentalement, personne ne sait quel sera son calendrier de récupération – «au fil du temps» est aussi non spécifique que possible avec un calendrier. Pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est que Simmons est traité quotidiennement.

Les journalistes ont demandé à l’entraîneur-chef Brett Brown un calendrier après la sortie prématurée de Simmons samedi. “Je ne sais pas”, a déclaré Brown. “C’est vraiment, comme, combien de temps est un morceau de ficelle? Qui sait?” Métaphore totalement compréhensible et réponse normale.

Mis à part la longueur des cordes, tout ce que Philadelphie sait, c’est qu’ils devront gérer sans Simmons pour le moment. Les 36-22 Sixers sont à la cinquième place dans l’Est. Ils suivent le Heat d’un demi-match, mais sont revenus sur la bonne voie après une séquence de quatre défaites consécutives qui s’est poursuivie en février. Philly a remporté cinq de ses six derniers matchs et Embiid a perdu 39 points et 49 points lors des deux matchs manqués par Simmons.

Gérer sans Simmons dans la zone arrière devra être un effort de collaboration. Josh Richardson peut gérer plus d’occasions de manipulation de balle, mais à côté et derrière lui se trouve une combinaison d’Alec Burks, Shake Milton, Furkan Korkmaz et Raul Neto. (Contre les Hawks, Brown a commencé Milton.)

Les alignements de Brown ont déjà été non conventionnels récemment en raison de blessures et d’Al Horford ayant une saison en baisse. Horford a été retiré de la formation de départ pour trois matchs en février, un changement qui devait devenir semi-permanent. Pourtant, Brown a fait marche arrière lundi et a fait de Horford un nouveau départ. Cela pourrait être la norme jusqu’au retour de Simmons. Horford n’a pas été positif pour les Sixers, mais il sera l’un des vétérans les plus dignes de confiance s’il peut retourner dans le Horford qu’il était avant que Philly ne le signe cet été.

La capacité de l’équipe à tenir dépend d’Embiid. Les Sixers feront face à quelques cupcakes pendant que Simmons sera absent – les Cavs et Knicks seront les prochains, et ils affronteront plus tard les Kings, les Warriors et les Pistons – mais ils remonteront également les deux équipes de Los Angeles. Aller au Clippers and Lakers est difficile même à pleine puissance; battre les deux à la suite d’une superstar semble impossible. Embiid semble finalement rebondir après son funk: “J’ai dit avant la pause des All-Star que j’allais avoir un état d’esprit différent, être agressif”, a déclaré Embiid. «J’ai dit que j’allais recommencer à m’amuser. S’amuser se présente sous différentes formes. » Marquer 40 points ou plus par match pour maintenir un bon positionnement en séries éliminatoires sans votre coéquipier le plus talentueux, par exemple.