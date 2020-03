Les sponsors de Barcelone à travers l’histoire

Le FC Barcelone est l’une des grandes équipes d’Europe qui a mis le plus de temps à tomber dans les chansons sirènes des grandes marques pour se sponsoriser sur son maillot. Jusqu’à la saison 2006, l’équipe du Barça est restée vierge et depuis lors, il y a eu 4 marques différentes qui ont été annoncées sur la poitrine du Barça ainsi qu’une autre sur les manches de la chemise.

5. Unicef ​​(2006-présent)

La première fois que Barcelone a décidé de «tacher» son élastique, c’était aussi pour une bonne cause. L’équipe présidée à l’époque par Joan Laporta venait de remporter sa deuxième Coupe d’Europe et malgré les nombreuses offres reçues, l’entité du Barça a montré ses «valeurs» et a choisi l’Unicef ​​comme première marque annoncée dans le t-shirt blaugrana. De 2006 à 2011, il a été le principal sponsor, et depuis lors, il occupe une place secondaire dans le bas du dos. Barcelone non seulement n’a reçu aucun bonus financier, mais a également versé 1,5 million d’euros par an en tant que don.

4. Fondation du Qatar (2011 – 2013)

L’arrivée de Sandro Rosell à la présidence du club de culé a amené avec lui une décision controversée qui n’a pas plu à tous les membres et fans de Barcelone. Qatar Foundation, une fondation créée par le cheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani, faisant ainsi de Barcelone l’ambassadeur mondial du Qatar.

3. Qatar Airways (2013 – 2017)

L’accord signé par Barcelone et la société Qatar Sports Investments pour le parrainage du maillot a donné à QSI la possibilité de changer de marque de parrainage et ils l’ont fait en 2013, passant de la fondation à but non lucratif à la compagnie aérienne locale, Qatar Airways.

2. Beko (2014 – présent)

En plus du sponsor central de la chemise, Barcelone a également proposé la vente des manches de sa chemise. Depuis 2014, la marque d’appareils électroménagers turcs Beko a repris les manches de l’élastique, bien que dans les matchs officiels, elle ne puisse le faire qu’à gauche et en tant que sponsor officiel des maillots d’entraînement.

1. Rakuten (2017-présent)

Après la controverse suscitée par le sponsor qatari, accusé également de parrainer le terrorisme islamique, Barcelone a décidé de rompre les liens et de rechercher une nouvelle marque qui occupera la place centrale du culé élastique. L’élu choisi était Rakuten, la plus grande boutique en ligne du Japon, une sorte d’Amazonie asiatique laissant 55 millions par saison dans les coffres du club.