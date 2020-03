Les sponsors du Real Madrid à travers l’histoire

Le Real Madrid a toujours été un pionnier en termes de marketing. Des années avant l’arrivée de Florentino Pérez, le club blanc a été l’un des premiers à ouvrir la porte à différents sponsors pour le maillot du club et ainsi lever des fonds pour amener les meilleurs joueurs du monde été après été.

Ce sont tous les sponsors que le Real Madrid a eu à travers l’histoire.

12. Zanussi (1982 – 1985)

La marque d’appareils électroménagers italienne a été la première entreprise à faire de la publicité sur le maillot du Real Madrid. Au cours des 3 saisons où Zanussi était dans la poitrine de la veste en merengue, la Quinta del Buitre a commencé à faire les premiers pas dans la première équipe. Le Real Madrid a remporté la première de ses deux Coupes UEFA et a lancé le mythe de la «peur de la scène» au Bernabéu avec le match nul retenu contre Anderlecht.

11. Parmalat (1985 – 1989)

Une autre marque italienne était celle qui a remplacé Zanussi et dans ces années, le Real Madrid verrait comment sa domination dans la ligue espagnole augmentait. L’arrivée d’Hugo Sánchez a en outre donné un coup de fouet à son rival madrilène, l’Atlético de Madrid.

10. Reny Picot (1989-1990)

Le producteur laitier asturien était le principal sponsor du Real Madrid pour une seule saison. Cette campagne, le Real Madrid a de nouveau remporté la ligue et a également remporté la Super Coupe d’Espagne. Cet été-là, Fernando Hierro et Ruggeri, champion du monde avec l’Argentine en 1986, sont également arrivés.

9. Otaysa (1990 – 1992)

L’un des parrainages les plus rares et qui serait sûrement impossible à voir aujourd’hui. Otaysa, un réseau de concessionnaires madrilènes, parcourait la moitié de l’Europe grâce à son accord avec le Real Madrid. Bien sûr, ce furent des années peu prodigieuses au niveau des titres pour l’équipe blanche.

8. Teka (1992 – 2001)

La marque allemande d’appareils électroménagers Teka est l’un des parrainages les plus longs et les plus connus des fans du Real Madrid. Pendant près de 10 ans au cours desquels il était en charge de la chemise, l’équipe merengue a réussi à se faire un nom à nouveau en Europe. Ils ont remporté la septième et la huitième coupe d’Europe en 2 ans et sont redevenus l’équipe dominante de la ligue espagnole après les splendides années de la Cruyff Dream Team.

7. RealMadrid.com (2001)

Avec l’arrivée de Florentino Pérez à la présidence blanche, on tente d’aller encore plus loin dans l’internationalisation de la marque du Real Madrid. Profitant de l’expansion d’Internet, il est décidé que le club utilisera son propre site Web en tant que sponsor pour la première moitié de la saison 2001/2002.

6. Vide (2002)

Pour la seconde moitié de la saison, et à la suite de l’année du centenaire blanc, il a été décidé de jouer le reste de la saison sans sponsor, vêtu d’une chemise blanche propre qui rappelait le Real Madrid d’antan.

5. Siemens Mobile (2002 – 2005)

Après le White Centennial, l’un des espaces publicitaires les plus convoités a été revendu. Cette fois, c’était au tour de Siemens qui, au cours des premières années de l’accord, a profité de l’occasion pour annoncer sa solution pour les téléphones mobiles, à un moment où la téléphonie mobile commençait à se développer dans toute l’Espagne.

4. Siemens (2005 – 2006)

Lors de la saison 2005-2006, le «mobile» a disparu pour donner plus de visibilité au reste du groupe allemand spécialisé dans l’électroménager. C’était l’année de l’arrivée de Robinho, le grand espoir blanc d’affronter un Barcelone qui finirait par remporter la Coupe d’Europe sous le commandement de Ronaldinho et où un certain Leo Messi a commencé à émerger.

3. BenQ (2006-2007)

Dans la dernière saison de la multinationale allemande, le protagoniste était BenQ, une société thaïlandaise qui fabrique des ordinateurs, des communications et des appareils électroniques acquis par Siemens en 2005. Cette année-là, avec le retour de Capello et de la discipline à l’équipe blanche, Le titre de champion est obtenu grâce à deux buts de l’échec de José Antonio Reyes contre Majorque.

2. Bwin (2007 – 2013)

Le Real Madrid n’était pas étranger à la montée des bookmakers et pendant 6 saisons Bwin était le sponsor officiel du Real Madrid. Dans ces années Florentino Pérez se tourne vers le Real Madrid et avec lui l’arrivée de la deuxième vague de galactiques: Cristiano Ronaldo, Kaka ‘, Xabi Alonso, Mourinho sur le banc … De grands noms mais néanmoins le rêve du Les champions ont continué à échapper au club blanc.

1. Fly Emirates (2013-présent)

L’une des marques les plus présentes dans le monde du football est actuellement la compagnie aérienne des Émirats arabes unis, Fly Emirates, et comment pourrait-il en être autrement, la meilleure vitrine pour toute marque, le Real Madrid a été l’un des premiers à être sponsorisé par la compagnie aérienne. L’équipe blanche a un accord jusqu’en 2022 au rythme de 70 millions d’euros par saison.