Les sports électroniques comblent le vide sportif en direct pendant la pandémie de coronavirus

L’arrêt du sport mondial causé par la pandémie de coronavirus a touché les fans, les organisations et les diffuseurs.

Les fans manquent les sports qu’ils aiment, tandis que les compétitions et les titulaires de droits perdent des sources de revenus cruciales.

Avec la suspension de diverses ligues et compétitions dans le monde, le contenu Esports a aidé à combler le vide dans l’esprit des athlètes et des fans.

Ce n’est peut-être pas tout à fait la même chose, mais voir des pilotes de F1 et des cyclistes professionnels participer à des compétitions virtuelles a accru l’intérêt des fans du monde entier.

Dans un monde idéal, nous aurions pu être trois courses dans la saison de F1, en regardant Lewis Hamilton sur son chemin vers un septième titre mondial. De même, avec le football, nous pourrions assister aux derniers matchs de la saison dans différentes ligues européennes.

Nous devrons nous débrouiller pour le moment et profiter du sport qui se présente à nous, car il n’est pas certain que le calendrier recommencera.

Pour les fans de F1, une série virtuelle a été créée pour permettre aux gens de continuer à regarder les courses. Et pour souligner sa popularité, la première course remportée il y a deux semaines par Guanyu Zhou a attiré 3,2 millions de téléspectateurs sur Facebook, YouTube et Twitch.

Pas plus tard que le week-end dernier, le deuxième Grand Prix virtuel a eu lieu, avec une grille comprenant Charles Leclerc, Lando Norris, Nicholas Latifi, George Russell, Alex Albon et Antonio Giovinazzi.

L’ancien champion du monde Jenson Button a participé aux côtés d’autres anciens pilotes de F1 Stoffel Vandoorne et Esteban Gutierrez ainsi que de la star du cricket anglais Ben Stokes et du frère de Leclerc, Arthur, âgé de 19 ans.

Sur la page YouTube de la Formule 1, il y avait deux experts en studio pour prévisualiser et revoir la course, ainsi qu’un commentaire complet de la course de 28 tours.

Plus de 1,5 million de personnes se sont connectées sur Facebook pour regarder une piste Leclerc chic du début à la fin. La joie de la victoire pour l’homme de Monaco doublée de la responsabilité de divertir ceux qui sont enfermés à la maison.

Hahaaa, 1ère victoire de la saison! 🏆

C’était très amusant, j’espère que vous vous êtes amusé à me regarder vivre où que vous soyez dans le monde, mais prenez soin de vous et j’espère que nous rendrons ces moments difficiles un peu plus heureux. ❤️ pic.twitter.com/6igWCL81p9

– Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) 5 avril 2020

“(J’ai pratiqué) au moins cinq heures par jour et à la fin de la semaine, nous nous sommes tous liés avec George, Alex et les autres et nous avons tout diffusé en direct et c’était très amusant, alors nous continuerons à le faire”, a déclaré Leclerc. Formule Un.

“De toute évidence, il est difficile pour tout le monde de rester à la maison, alors nous faisons de notre mieux pour divertir tout le monde à la maison et nous espérons que ce sera le cas ce soir et nous essaierons d’en faire beaucoup plus dans les prochaines semaines.”

Le Grand Prix de Chine reporté aura lieu la prochaine fois dans deux semaines en ligne, Leclerc espérant remporter deux victoires sur deux après avoir raté le Grand Prix de Bahreïn.

Dans le football, les ligues du monde entier peuvent être fermées, mais la concurrence féroce entre les équipes devrait continuer dans le monde virtuel.

Ibai Llanos, l’une des principales personnalités espagnoles du sport électronique, est intervenu pour combler le vide, organisant un tournoi virtuel de trois jours avec 19 joueurs de la Liga.

Les joueurs comprenaient Sergi Roberto de Barcelone, Adnan Januzaj de la Real Sociedad et Marco Asensio du Real Madrid, qui ont battu le joueur de Leganes Aitor Ruibal pour remporter le tournoi.

Plus d’un million de personnes se sont connectées sur YouTube, Twitch, La Liga Sports TV et les réseaux sociaux, et ont même été diffusées en direct sur certaines chaînes de télévision.

En cyclisme, un Tour virtuel des Flandres a été diffusé en direct sur différentes chaînes YouTube et regardé par des centaines de milliers de personnes.

Le parcours virtuel de 30 km comprenait également des liens vidéo vers tous les coureurs participants ainsi qu’un commentaire complet de la course.

Le Belge Greg van Avermaet a été couronné vainqueur de la course alors que 13 coureurs ont participé à l’événement d’une journée sur des vélos d’entraînement à domicile.

Bien sûr, la course n’était pas la vraie chose, mais les chiffres de puissance publiés par les pilotes ont montré à quel point c’était épuisant. Van Avermaet, par exemple, a produit en moyenne 434 watts au cours de la course de 43 minutes.

“Mon rythme cardiaque n’a pas été aussi élevé depuis longtemps, je pense”, a déclaré Van Avermaet à Sporza. «Je suis certainement satisfait de ma performance. C’est un peu particulier de courir de chez moi, mais j’ai fait de mon mieux.

«Au début, j’ai été choqué par la vitesse et à cause de cela j’ai dû me replier sur le Kruisberg, mais un peu comme dans la vraie vie, j’ai tout mis dans le Paterberg. Après cela, c’était comme mourir jusqu’à la fin. J’étais vraiment un bloc. »

Dans les courses hippiques, près de cinq millions de téléspectateurs l’ont réglé pour regarder la diffusion en direct d’ITV du Virtual Grand National dimanche.

Le Grand National est l’une des plus grandes courses de l’année, attirant un public mondial d’environ 500 millions de personnes par an. La course de 2020 devait être la 173e édition de l’épopée de 30 clôtures, disputée à Aintree à Liverpool.

Le vainqueur du Welsh Grand National, Potters Corner, a tenu bon pour battre Walk In the Mill dans la course de 6,9 ​​km, le double vainqueur du Grand National Tiger Roll terminant quatrième.

“En plus de l’audience étendue, Virtual Grand National était en deuxième position mondiale sur Twitter samedi”, a déclaré Steve Rogers, directeur commercial de Virtual Sports pour Inspired.

«C’est un excellent exemple de la façon dont les sports virtuels peuvent combler l’écart et rassembler les gens pour un certain soulagement en ces temps difficiles, tout comme le font les vrais sports.»

Le public est certainement là pour Esports, et avec plus d’argent dépensé, nous pouvons nous attendre à ce que l’industrie continue de croître.

En ces temps difficiles, les amateurs de sport réclament une action en direct sur nos écrans de télévision. C’est une option viable en attendant que la situation mondiale s’améliore et en espérant que nos sports de choix reprennent très bientôt.

La situation actuelle a peut-être donné une énorme impulsion à Esports, accélérant son entrée dans les événements sportifs traditionnels. Quelque chose qui était toujours inévitable, mais qui pourrait se produire encore plus tôt compte tenu des chiffres que nous avons vus et du potentiel de revenus générés.

En savoir plus sur l’application Sport360