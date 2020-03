Les sports peuvent être annulés, mais l’Iditarod continue

L’Iditarod n’avait probablement pas l’intention que son slogan paraisse inquiétant. Mais “The Last Great Race”, il s’avère, frappe un peu différemment lorsque presque tous les autres sports qui nécessitent de quitter son domicile ont été annulés. Cinquante-sept mushers et leurs équipes ont commencé le trek de 975 milles d’Anchorage à Nome le 7 mars, pratiquant par inadvertance le type de distanciation sociale qui a déjà transformé la plupart du monde alors que ses citoyens tentent de ralentir la propagation du virus Covid-19 .

Les courses de chiens de traîneau (qui, selon les autorités, ne peuvent pas propager le virus) dans les villes éloignées de l’Alaska pendant des jours sont isolées par nature. Mais cela ne signifie pas que la course ne s’est pas également adaptée à la pandémie. Les organisateurs de la course ont déplacé des postes de contrôle juste à l’extérieur des villes où les résidents sont réticents à accueillir les étrangers (l’État a jusqu’à présent trois cas confirmés de virus), a empêché les volontaires de rester dans les enclaves rurales où les soins de santé avancés sont déjà difficiles d’accès, et expédié des fournitures sanitaires supplémentaires aux points de contrôle de la course. Les festivités de fin de course à Nome ont été annulées.

Les habitants des villages reculés traversés par l’Iditarod ont de bonnes raisons de s’inquiéter de l’épidémie. Il y a un peu plus de 100 ans, la grippe espagnole a décimé la population locale. Davantage de personnes sont mortes de cette épidémie par habitant en Alaska que partout ailleurs dans le monde en dehors des Samoa, et l’impact a été particulièrement grave pour la population autochtone. Avant cette épidémie, qui a tué environ huit pour cent des citoyens autochtones de l’État, «il y avait plus d’Autochtones que de néo-américains», selon l’historienne de l’Université de l’Alaska, Katie Ringsmuth. “Cela a changé la donne démographique”, a-t-elle conclu.

Les mushers eux-mêmes sont quelque peu béatement hors de la boucle, et – pour la durée de la course, dont les premiers finisseurs devraient arriver à Nome tôt mercredi – relativement isolés du danger. “Heureux que je sois ici au milieu de nulle part”, comme l’a dit le musher Brent Sass dans une interview avec Alaska Public Media.

“C’est bien de ne pas avoir votre petit téléphone et de dire:” Oh, allons voir Facebook. Qu’y a-t-il de nouveau avec Instagram? “”, A déclaré Fabio Berlusconi, le premier musher italien au Anchorage Daily News, bien qu’une fois la course terminée, il ne puisse plus retourner dans son pays en raison des restrictions de voyage dans son pays d’origine.

Neuf mushers se sont grattés depuis le début de la course, mais un seul est parti explicitement à cause du virus. Jeremy Keller a choisi de faire demi-tour au milieu de la course et de rentrer chez lui à Knik, en Alaska, un voyage de 263 miles, spécifiquement pour éviter d’avoir à prendre un vol de retour, une décision qui a eu ses propres dangers. “Ce n’était que des montagnes russes”, a-t-il déclaré au KTUU d’Anchorage. «Je peux vous dire ceci: la piste n’est pas conçue pour faire marche arrière. Il est conçu pour aller de l’avant. Les obstacles peuvent être nombreux. »

Son parcours, à certains égards, reflète l’histoire de l’origine de la course. Une autre épidémie – la diphtérie, qui s’est emparée de l’État en 1925 – mais qui a forcé la même conclusion: le transport par chien de traîneau était l’option restante la plus sûre. Ils n’avaient plus de médicaments à Nome, et le seul moyen de se rendre dans la ville éloignée d’Anchorage était de mushing. Entrez Balto, avec son collègue sous-chanté Togo. Les chiens sauvent les humains dans un conte qui, il est vrai, a été beaucoup plus édifiant dans les années précédant la pandémie. Le fait que la compétition soit censée rendre hommage à la bravoure et à l’endurance nécessaires pour survivre à des jours apparemment révolus est soudainement parmi les derniers sports à hanter, car son histoire semble plus pertinente que jamais.