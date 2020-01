Les Spurs signent un prêt pour l’attaquant de Porto … tant qu’un permis de travail est accordé

Tottenham devrait achever sa deuxième signature en janvier tant que l’attaquant de Porto Ze Luis obtiendra un permis de travail de la Football Association.

Les Spurs recherchent un nouvel avant-centre pour remplacer le talisman blessé Harry Kane, le capitaine anglais étant mis à l’écart jusqu’en avril au plus tôt.

Krzysztof Piatek aurait été l’une des cibles de Jose Mourinho, mais il semble que l’entraîneur-chef ait choisi de se tourner vers son pays d’origine pour un attaquant.

Ze Luis – est-il l’homme pour remplacer Harry Kane?

L’objectif de Tottenham, Krzysztof Piatek, pourrait être «la seconde venue de Vincent Janssen», selon un expert du football européen

Selon des informations publiées dans Record, les Spurs ont négocié un accord pour signer le prêt de Ze Luis pour le reste de la saison, l’international cap-verdien devant rejoindre Porto.

Le transfert est toutefois suspendu, car Ze Luis ne possède pas de passeport portugais et doit donc obtenir un permis de travail pour jouer en Premier League.

Le rapport affirme que “cette situation sera surmontée”, ce qui signifie que Ze Luis devrait être dévoilé comme un Spurs joué avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier.

Il est suggéré que les Londoniens du nord auront une option d’achat incluse dans l’accord, leur permettant d’acheter Ze Ze à la fin de la saison s’ils le souhaitent.

Ze Luis, 28 ans, a passé la majeure partie de sa carrière au Portugal mais n’a rejoint Porto que l’été dernier, transféré du Spartak Moscou pour un contrat de quatre ans.

Il a frappé huit fois en seulement 19 matchs pour son nouveau club, et un retour similaire au cours de la deuxième moitié de la saison en ferait sa meilleure campagne de buts marqués à ce jour.

Avant de rejoindre le Spartak Ze Luis a joué pour Gil Vicente, Braga et Videoton, et il n’est qu’à un but de rejoindre le club des 100.

Ze Luis devrait devenir la deuxième signature de Tottenham de la fenêtre de transfert de janvier après Gedson Fernandes, qui a achevé son transfert de prêt de 18 mois aux Spurs mercredi matin.

