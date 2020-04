Les stars de la Premier League 2019/20: le duo mortel Mason Greenwood et Gabriel Martinelli en vedette

Le football a été mis en pause au milieu de la pandémie de coronavirus, mais en attendant avec impatience son retour, nous pouvons faire le point sur la saison à ce jour.

C’est l’occasion de se concentrer sur certains des nouveaux joueurs qui ont fait irruption sur la scène ce trimestre.

Ici, nous listons les cinq stars de la Premier League de cette saison, en ne considérant que les joueurs qui ont fait un maximum de 10 apparitions dans l’une des cinq meilleures ligues d’Europe.

MASON GREENWOOD

Nicky Butt, qui a été associé à Manchester United en tant que joueur puis entraîneur pendant plus de deux décennies collectivement, dit que Mason Greenwood est le meilleur jeune joueur qu’il ait jamais vu. D’autres ont fait l’éloge similaire de l’adolescent, mais en fin de compte, il s’agit de ce qui est produit sur le terrain.

Dans le cas de Greenwood, ses performances dans l’équipe senior n’ont fait que confirmer l’étendue de son talent phénoménal. Physiquement et en termes de son jeu global, le joueur de 18 ans est toujours en développement, mais il est déjà un finisseur accompli.

L’attaquant compte 12 buts pour le club cette saison et cinq matches de championnat sur quatre. Il marque un but toutes les 129 minutes, bien qu’il soit souvent joué à grande échelle. Véritablement à deux pattes, rapide et avec un sang-froid incroyable devant le but, Greenwood est né pour marquer des buts.

BUKAYO SAKA

Après des performances impressionnantes en Ligue Europa, Bukayo Saka a commencé à s’imposer comme le premier choix d’Arsenal à l’arrière gauche, les options de l’équipe diminuant en raison de blessures.

Le jeune homme de 18 ans est un ailier de métier mais son engagement et son énergie l’ont vu combler admirablement en défense. Avec Pierre-Emerick Aubameyang dérivant au milieu, Saka est toujours encouragé à bombarder en avant sur ce flanc gauche et s’est avéré être une menace puissante.

L’Anglais a fourni trois passes décisives en championnat pour aller avec cinq en Europe où il a également marqué deux buts. Sous Mikel Arteta, Saka semble destiné à se renforcer.

AARON RAMSDALE

Étant donné que l’excellente performance de Dean Henderson dans le championnat la saison dernière l’a rendu si connu, nous nous sommes concentrés sur un autre jeune gardien d’Aaron Ramsdale qui semble plus apte à tomber dans la catégorie «percée».

Le buteur de 21 ans a fait ses débuts pour Bournemouth au début de la saison et s’est imposé comme le numéro un d’Eddie Howe. Une défense poreuse devant lui tient certainement Ramsdale occupé car seuls Martin Dubravka (157) et Tim Krul (151) ont fait face à plus de ses 149 tirs.

Le gardien des Cherries a réalisé 105 arrêts cette saison et a même une passe décisive à son nom grâce à une confusion dans la défense de Southampton. Ramsdale ressemble déjà à un gardien assuré et est même lié à un déménagement à Chelsea.

GABRIEL MARTINELLI

Après un bon début de vie à Arsenal, Gabriel Martinelli a été l’un des points positifs au cours d’une saison difficile pour les Gunners.

L’attaquant de 18 ans a montré beaucoup de promesses avec des performances impressionnantes en Ligue Europa menant à quelques apparitions en championnat où il a marqué trois fois en six départs, marquant un but toutes les 219 minutes.

Avec la possibilité de jouer n’importe où sur la ligne de front, d’autres opportunités s’offriront au jeune Brésilien. Les fans d’Arsenal n’étaient probablement pas aussi enthousiasmés par un jeune joueur depuis Jack Wilshere.

AARON CONNOLLY

Aaron Connolly a fait irruption sur la scène avec son premier départ en Premier League en octobre, marquant deux fois lors d’une victoire 3-0 contre Tottenham à domicile.

Bien qu’il n’ait pas réussi à marquer depuis, l’attaquant reste une perspective brillante. Il a disputé 14 matches de championnat pour Brighton et a souvent semblé menaçant par son rythme et son dynamisme. Le manager Graham Potter a comparé le jeune de 19 ans au nouveau venu de United, Daniel James, en termes de style.

Connolly a encore un long chemin à parcourir, mais a les matières premières pour réussir et est déjà pressenti pour un grand avenir avec Brighton ainsi que la République d’Irlande.

