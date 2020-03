Les stars de Liverpool dominent alors que Jamie Carragher nomme l’équipe de Premier League de la saison jusqu’à présent

La légende de Liverpool, Jamie Carragher, a jusqu’à présent nommé son équipe de Premier League de la saison – et sans surprise, elle est remplie de stars du côté de Jurgen Klopp.

Le vol haut de gamme anglais s’est arrêté sans précédent en raison de l’épidémie du coronavirus mortel, qui a fait des ravages dans le monde du sport.

Carragher a nommé son équipe de Premier League de la saison

Les Reds se sont frayé un chemin vers un premier titre de haut vol en près de trois décennies, avec un incroyable 25 points les séparant et Man City, deuxième, avant la suspension de la campagne en raison de la pandémie.

Et à la lumière de l’arrêt de mi-saison, Carragher a rendu son verdict sur le meilleur XI parmi les 29 matchs qui ont été joués jusqu’à présent ce trimestre – avec SEVEN joueurs de Liverpool ayant donné le feu vert.

Virgil van Dijk a été impérieux à l’arrière de Liverpool cette saison

L’ancien défenseur anglais a nommé toute la ligne arrière de Liverpool comme sa défense, avec Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk et Joe Gomez comprenant les quatre à l’arrière.

Le club d’Anfield possède le meilleur record défensif de toutes les équipes de la division avec 12 feuilles blanches et Alexander-Arnold et Van Dijk en particulier ont encore une fois été phénoménaux cette saison.

Mais il n’y a pas de place pour le gardien brésilien Alisson dans le XI, avec le gardien de Sheffield United Dean Henderson – qui a été une figure impérieuse pour les Blades avec dix blanchissages cette saison – occupant la place entre les bâtons.

Carragher a admis qu’il se méfiait de choisir trop de défenseurs de Liverpool et a souligné des alternatives potentielles à Joe Gomez à l’arrière.

Dans sa chronique pour The Telegraph, il a déclaré: «La paire de Leicester Jonny Evans et Caglar Soyuncu a été exceptionnelle et j’étais prêt à déclencher un débat sain en sélectionnant Harry Maguire.

«Mais comment séparer Van Dijk et Gomez? Ils n’ont pas perdu un match de championnat en tant que partenariat défensif central, et dans certains matchs, Gomez a éclipsé son partenaire senior. »

Carragher a déclaré que De Bruyne est le milieu de terrain le plus créatif du monde

Au milieu du parc, Carragher a opté pour un trio de milieu de terrain composé de Jordan Henderson, du skipper d’Aston Villa Jack Grealish et de Kevin De Bruyne de Manchester City.

Henderson en particulier a mérité des éloges pour sa régularité cette saison et est un candidat sérieux pour le titre de joueur de l’année PFA.

Et Carragher a été particulièrement impressionné par la façon dont il a rempli sans effort le rôle de Fabinho lorsque le Brésilien a été mis à l’écart pendant quelques mois par une blessure.

Il a déclaré: «Son excellence constante en tant que capitaine a été fondamentale pour le retour de Liverpool au sommet. Ce qui est le plus impressionnant cette saison, c’est la manière dont Henderson a changé de rôle au milieu de terrain.

«Jusqu’en décembre, Fabinho était le meilleur joueur de Liverpool et sa blessure aurait pu être un moment critique dans la course au titre. Au lieu de cela, Henderson a pris la position de numéro six et a brillamment performé. »

Carragher a également placé le capitaine d’Aston Villa Grealish au milieu de terrain à côté de Henderson.

Avec sept buts et six passes décisives cette saison, le meneur de jeu a été un artiste hors pair pour le club à son retour en Premier League et a été largement invité à déménager à Manchester United cet été.

Jack Grealish a été pressenti pour un déménagement à Man United

Tout en complétant le trio de milieu de terrain, De Bruyne est, aux yeux de Carragher, le seul concurrent d’un club à l’extérieur de Liverpool pour le prix du joueur de l’année.

Parlant du Belge, il a déclaré: «Il est le seul challenger réaliste des stars de Liverpool pour le joueur de la saison, et pourrait même le gagner s’il y a une scission dans le vote pour le contingent d’Anfield.

“Il est le milieu de terrain le plus créatif du monde et compte actuellement 16 passes décisives en Premier League, quatre derrière le record de 20 de Thierry Henry. Il semble qu’il éclipsera cela lorsque le jeu reprendra.”

Mane était le choix de Carragher pour le joueur de la saison

Dans un front explosif trois, Carragher a nommé Sadio Mane – qui était son choix pour le prix individuel principal – à gauche, Mohamed Salah à droite et Sergio Aguero de Man City en tant que n ° 9.

Parlant des attaquants de Liverpool, Carragher a déclaré: “Salah a 20 buts dans toutes les compétitions, reste en lice pour le Golden League de Premier League – qui serait son troisième en trois ans – et a beaucoup d’aide pour l’accompagner.”

«Il peut s’écouler plusieurs mois avant la remise du prix du Joueur de l’année, mais Mane le mérite. Le problème pour Liverpool est qu’ils ont tellement de joueurs exceptionnels qu’il n’y en a pas un qui se démarque des autres. »

Aguero a été le choix de Carragher pour diriger la ligne

Bien qu’il admette qu’il peut ébouriffer quelques plumes parmi la base de fans des Reds, Carragher a déclaré qu’il avait opté pour Aguero parce qu’il était trop souvent sous-estimé.

Il a poursuivi: “Les fans de Liverpool demanderont:” Où est Roberto Firmino? “Mais Aguero est trop souvent ignoré.

“Il marque en moyenne un but toutes les 88 minutes en Premier League, ce qui le rend plus prolifique que (Pierre-Emerick) Aubameyang (136 minutes) et (Jamie) Vardy (118 minutes).”

Vous pouvez jeter un œil à l’Équipe de la saison de Carragher dans son intégralité, ci-dessous…

Êtes-vous d’accord avec l’équipe Carragher de la saison?

