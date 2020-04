Les stars de Liverpool et de Chelsea font de John Barnes la “ Premier League Out of Contract XI ” mais pas David Silva ou Pedro

La pandémie de coronavirus a laissé l’avenir du football très imprévisible, la Premier League excluant la possibilité de reprendre le football en mai plus tôt cette semaine.

Tous les joueurs seront déçus mais 69 stars de haut vol sont dans une position encore plus délicate car leurs contrats dans leurs clubs respectifs expirent le 30 juin.

. – .

Le départ de David Silva de Manchester City pourrait être gâché par la pandémie de coronavirus

Les goûts du capitaine de Manchester City, David Silva, et de l’ailier de Chelsea, Pedro, sont deux des joueurs qui ont perdu leur contrat cet été.

C’est un scénario loin d’être idéal pour toutes les personnes impliquées, car les clubs peuvent finir par perdre des joueurs pendant la saison, à condition que cela ne soit pas nul et non avenu.

Il y a un certain nombre de joueurs décents qui devraient être des agents libres dans quelques mois et dans cet esprit, l’ancien ailier de Liverpool et de Watford, John Barnes, a choisi sa «Premier League Out of Contract XI», au nom de BonusCodeBets.

Ci-dessous, vous pouvez voir qui a fait l’équipe, qui n’a pas de place pour Silva ou Pedro, et les raisons de Barnes pour ses sélections.

Martin Lipton “ ne serait pas choqué ” si la Premier League était annulée

Gardien: Joe Hart (Burnley)

Il a toujours faim et a un point à prouver. Il a l’expérience – il est un ancien gardien de but de l’Angleterre et a encore des capacités à 32 ans.

Alors que vous en avez d’autres comme Heurelho Gomes, si vous voulez prendre l’un des gardiens qui sont hors contrat, ce serait lui.

. – .

Hart a rejoint Burnley de Manchester City à l’été 2018

Arrière droit: Timothy Fosu-Mensah (Manchester United)

Fosu-Mensah est à un âge décent à 22 ans. Normalement, les joueurs hors contrat ont plus de 30 ans, c’est pourquoi ils sont hors contrat.

Vous aimeriez avoir un joueur comme lui – il est un arrière droit décent, donc je vais devoir jouer un défenseur de Liverpool à l’arrière gauche.

. – .

Fosu-Mensah n’a pas joué pour la première équipe de Man United depuis mai 2017

Défenseur central: Japhet Tanganga (Tottenham)

Je suis surpris d’entendre que Tanganga est hors contrat car il a très bien fait récemment.

Bien sûr, ils ne savaient pas grand-chose de lui avant les six derniers mois, mais pour faire ce qu’il a fait au cours des six derniers mois, je suis sûr que la situation sera résolue.

. – .

Tanganga a fait son entrée dans la première équipe des Spurs cette saison

Défenseur central: Jan Vertonghen (Tottenham)

Il a peut-être 32 ans, mais Vertonghen est toujours un bon joueur. Son contrat a toujours été annulé pour différentes raisons, à part le fait de ne pas avoir obtenu de contrat.

Son expérience aux côtés de Tanganga ferait un solide dos quatre.

. – .

Vertonghen est chez Spurs depuis 2012

Arrière gauche: Nathaniel Clyne (Liverpool)

Clyne a une bonne expérience et une bonne qualité. Il est un ancien joueur international et vous n’obtenez pas normalement des joueurs de cette qualité de nos jours sans contrat.

.

Clyne a eu une chance pourrie avec une blessure au cours des dernières saisons

Milieu défensif: Nampalys Mendy (Leicester)

Encore une fois, quelqu’un à un bon âge. Mendy a 27 ans et a de l’acier, de la force et une bonne capacité défensive.

Avec le rythme de travail de Willian et Fraser, nous n’avons pas besoin d’un autre milieu de terrain défensif.

. – Contributeur

Mendy est un joueur de Leicester depuis 2016

Milieu droit: Willian (Chelsea)

C’est un joueur qui a très bien réussi pour Chelsea cette année et pour une raison quelconque, son contrat a été autorisé à se terminer.

Il a 31 ans, mais il est toujours en forme et il a une grande qualité. Il a la bonne attitude à chaque fois que je le vois jouer.

. – .

Willian est retourné au Brésil pour être avec sa famille pendant la crise des coronavirus

Milieu gauche: Ryan Fraser (Bournemouth)

Son contrat est épuisé non pas parce qu’il n’est pas bon ou qu’il est trop vieux – juste pour le fait même qu’il pourrait chercher plus d’argent, qu’il sait pouvoir trouver ailleurs.

. – .

Fraser a été lié à Liverpool et à Arsenal

Milieu offensif: Adam Lallana (Liverpool)

Lallana a une grande capacité et une bonne expérience. Son éthique de travail est exemplaire sous Jurgen Klopp.

Ainsi, il travaillera dur défensivement, mais sera également très créatif à l’avenir.

. – .

Il a été confirmé que Lallana serait autorisé à quitter Liverpool à l’expiration de son contrat

Attaquant: Shane Long (Southampton)

Il a 33 ans mais est en forme, travaille dur et est fort. Long tient bien le ballon, crée des chances et marque des buts importants.

. – Contributeur

Long n’est pas un buteur prolifique mais travaille très dur pour l’équipe

Attaquant: Olivier Giroud (Chelsea)

Un vainqueur de la Coupe du monde avec beaucoup d’expérience.

Il peut y avoir de meilleurs attaquants techniques que lui, mais il a la valeur d’un avant-centre en termes de maintien du ballon, de marquage de buts importants et de mise en jeu.

. – .

Giroud a tenté de quitter Chelsea en janvier mais rien ne s’est jamais concrétisé

Seriez-vous d’accord avec Barnes ’Out of Contract XI?

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

.