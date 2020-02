Les stars de Tottenham et Liverpool brillent dans la Gameweek 25

Liverpool a poursuivi sa marche inévitable vers le titre de Premier League avec une nouvelle démonstration de domination ce week-end.

Malgré l’absence de Sadio Mane, les Reds ont tout de même remporté une victoire 4-0 sur Southampton, égalant le record de Man City de 20 victoires consécutives à domicile en Premier League.

. ou concédants de licence

Il n’y aura pas d’arrêt à Liverpool cette saison

Les hommes de Jurgen Klopp n’ont besoin que de six victoires de plus pour terminer 30 ans sans gloire de haut niveau, et étant donné qu’ils n’ont échoué à gagner qu’un match cette saison, vous ne parieriez pas contre eux pour faire le travail le plus tôt possible.

Mais alors que la course au titre est bien terminée, la course aux quatre premiers a été relancée par la victoire 2-0 de Tottenham sur Manchester City dimanche.

Alors que Chelsea, Leicester, Manchester United et Wolves ont tous perdu des points, les Spurs sont passés à moins de quatre points des places de la Ligue des champions.

Alors que la Premier League entame sa première pause hivernale, qui a laissé une impression durable dans la semaine de jeu 25? Faites défiler vers le bas pour l’équipe de la semaine de talkSPORT.com…

Jamie O’Hara dit que Man City peut encore avoir une meilleure saison que Liverpool

Gardien: Hugo Lloris (Tottenham)

Le Français était responsable de l’un des draps propres les plus improbables que vous verrez toute la saison.

Lloris a montré aux Spurs ce qui leur manquait ces derniers mois en niant Ilkay Gundogan sur place car City n’a pas réussi à marquer malgré 18 tirs contre les Spurs.

. – .

La ville n’a pas pu trouver un moyen de dépasser Lloris

Arrière droit: Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

Personne n’a remis en question ses capacités défensives, mais sa menace pour l’avenir a été mise en garde ces derniers mois.

Il était solide comme d’habitude lors du match nul 0-0 avec les Wolves et a également montré une grande amélioration en attaque.

. – .

Wan-Bissaka était créatif pour United

Défenseur central: Antonio Rudiger (Chelsea)

Le défenseur allemand a montré aux attaquants de Chelsea comment cela se passait avec deux en-têtes savamment pris lors du match nul 2-2 à Leicester.

Emportez son double et Rudiger était toujours le meilleur artiste des Blues.

. – .

Rudiger était au double pour Chelsea

Défenseur central: Yerry Mina (Everton)

Tout ce que Rud peut faire, je peux faire mieux!

Mina a imité le double de Rudiger avec une attelle à lui, frappant deux fois dans le temps d’arrêt en première mi-temps pour inspirer le retour d’Everton lors de la victoire 3-2 à Watford.

. – .

Les défenseurs ont marqué pour le plaisir samedi

Arrière gauche: Japhet Tanganga (Tottenham)

Peu importe où vous placez le joueur de 20 ans à l’arrière, il continue d’impressionner.

Non seulement Tanganga s’adapte rapidement à la vie contre les meilleurs de la Premier League – il le fait à l’arrière droit, à l’arrière central et maintenant à l’arrière gauche.

Le ciel est la limite pour ce jeune Anglais.

. ou concédants de licence

Il n’y avait aucun moyen de dépasser Tanganga dimanche

De droite: Mohamed Salah (Liverpool)

Pendant une minute là-bas, il semblait qu’il laisserait Anfield les mains vides bien qu’il soit le joueur le plus dangereux du terrain.

Mais deux buts en retard ont assuré à l’Égyptien ce que méritait son attaque impérieuse.

. – .

Salah était au double pour Liverpool

Milieu central: Philip Billing (Bournemouth)

Au cours d’une saison plutôt décevante pour Bournemouth, la facturation a été l’une des rares réussites.

Il a mis fin à son attente d’un premier but des Cherries lors de la victoire 2-1 sur Aston Villa et a livré une brillante performance globale.

. – .

La facturation est passée sous silence cette saison

Milieu central: Jordan Henderson (Liverpool)

Henderson est bel et bien en lice pour le joueur de la saison après un autre affichage majestueux, qui a marqué son deuxième but en trois matchs de championnat.

En fait, la plupart des bookmakers l’ont comme favori pour remporter le prix PFA à la fin de la campagne.

. ou concédants de licence

Certes, personne ne peut encore douter de la qualité de Henderson

Gauche: Steven Bergwijn (Tottenham)

Le nouveau garçon des Spurs a fait ses débuts dans les mémoires en réalisant une superbe volée lors de ses débuts au Tottenham Hotspur Stadium.

Alors qu’il était par ailleurs assez calme, ce moment à lui seul lui vaut une place dans notre équipe de la semaine.

. – .

Quels débuts pour Bergwijn

Attaquant: Glenn Murray (Brighton)

À 36 ans, il marque toujours des buts cruciaux en Premier League.

Murray s’est mérité un nouveau contrat d’un an avec son égaliseur lors du match nul 3-3 de Brighton avec West Ham samedi.

. ou concédants de licence

Murray est à 13 buts du record de tous les temps à Brighton

Attaquant: Roberto Firmino (Liverpool)

Oubliez ses deux passes magiques, Firmino a été une classe au-dessus pour tout le match contre Southampton.

Il a prouvé, une fois de plus, que s’il n’est peut-être pas le leader le plus prolifique de la Premier League, il est probablement le plus important.

. – .

Firmino a encore une fois fait ses preuves

.