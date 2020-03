Les stars du Bayern Munich acceptent de renoncer à 20% de leur salaire afin d’aider financièrement les employés du club face à la pandémie de coronavirus

Les joueurs du Bayern Munich auraient décidé de renoncer à leurs salaires de 20% afin que les employés du club évitent les désavantages économiques pendant la pandémie de coronavirus.

Selon le média allemand Bild, il y a eu une réunion lundi entre la direction du club et les joueurs au cours de laquelle ils ont accepté de réduire leurs salaires pour que les autres employés soient aidés pendant la crise sanitaire mondiale en cours.

Le Bayern Munich a accepté de réduire ses salaires pour aider les employés de son club

La pandémie de coronavirus en cours a fait des ravages dans le monde du sport et, par conséquent, de nombreux membres du personnel des clubs de football ont vu leur salaire réduit ou ont même perdu leur emploi.

Les organisateurs de la Bundesliga Bayern sont le dernier club de haut niveau à suivre cet acte de solidarité, les joueurs du Borussia Dortmund, de Barcelone et de la Juventus renonçant déjà à une partie de leurs salaires pour aider les employés de leurs équipes respectives.

Pendant ce temps, Gary Neville, qui a récemment renoncé à des lits dans son hôtel pour accueillir le personnel du NHS, estime qu’il est temps que les footballeurs de Premier League intensifient leur lutte contre le coronavirus.

“J’ai une grande confiance dans les joueurs de football en ce qui concerne leur âme”, a-t-il déclaré au Mail.

«Je crois vraiment que 99% d’entre eux sont de très bons êtres humains qui voudront non seulement prendre soin d’eux-mêmes, mais aussi des communautés dont ils font partie.

«La plupart viennent du genre de communautés qui trouvent que des moments comme celui-ci sont les plus difficiles. Je pense que les joueurs vont intensifier leurs efforts le mois prochain. Certains l’ont déjà fait.

“Ils ne seront pas égoïstes. Ils voudront faire quelque chose de spécial au cours des prochaines semaines, une fois qu’ils auront compris ce que c’est.

«Parfois, la meilleure aide peut être de prendre des distances sociales et de rester chez eux.

«Que peuvent-ils faire en dehors de cela pour apporter de la valeur à la communauté afin d’aider les gens et les services à relever les défis auxquels ils sont confrontés?»

