Les stars du Make-Sh * t-Happen – La sonnerie

L’une des grandes joies de la saison régulière est le gâchis: un match dans le suivant et une performance dans l’autre, comme un rêve de fièvre de basket-ball de six mois. Regardez-en suffisamment et vous gagnerez une certaine admiration pour les joueurs qui font que la merde se produise. Certains sont des stars qui semblent être partout à la fois. D’autres sont des joueurs de rôle qui entrent dans un jeu et réquisitionnent instantanément l’offensive ou volent en défense. Ce sont les joueurs qui réussissent toujours à faire leur marque, pour de bonnes ou mauvaises raisons. Ce sont les joueurs que vous ne pouvez pas arrêter de regarder.

Les plus remarquables d’entre eux constituent les Make-Shit-Happen All-Stars, une collection des luminaires de basket-ball les plus performants au sol. L’activité ne doit pas être confondue avec la réussite lors de l’évaluation de talents réels de basket-ball, mais dans ce cas, cette activité est le point. Il s’agit de bloqueurs de tirs frénétiques qui sont toujours hors de contrôle, des accros de la bousculade qui parviennent à mettre leur corps en jeu à chaque jeu, et des artilleurs qui n’arrivent pas à arrêter de dribbler.

Quelques considérations:

• Prendre beaucoup de photos ne suffit pas. Il ne s’agit pas seulement de tentatives ou de taux d’utilisation, mais plutôt des joueurs qui font constamment de la merde. Ils ne se fondent pas dans l’arrière-plan d’un côté ou de l’autre du ballon.

• Jouer est une condition préalable. Il y a des joueurs dans toute la ligue qui deviendraient follement incontrôlables si on leur en donnait l’occasion, mais parce qu’ils n’ont pas cette opportunité, ils ne font pas vraiment grand-chose sur un terrain de la NBA. Vous devez réellement enregistrer de vraies minutes pour faire de la merde.

• La retenue est un démérite. Pour autant que j’apprécie un acteur mature qui reste dans son rôle, ce n’est pas l’endroit pour ça. Ce sont des joueurs qui se trompent du côté de la pression. Des joueurs comme Patrick Beverley et Matisse Thybulle font des ravages en défense, mais jouent en toute sécurité en eux-mêmes à l’attaque au point de blesser leur cause.

Sans plus tarder:

Démarreurs Make-Shit-Happen

G: Kyle Lowry, Raptors de Toronto

S’il y avait le moindre doute que Lowry serait une sélection au premier tour, il a été effacé mardi soir lorsque, au quatrième trimestre d’un match acharné contre les Bucks, Lowry a tenté de se muscler entre les jambes de George Hill:

Il est étonnant que quelque chose comme ça puisse même traverser l’esprit de Lowry, mais pas si surprenant qu’il puisse l’essayer une fois qu’il l’a fait. Tester les limites fait partie de ce qui fait de Lowry un concurrent de première classe; un désir de gagner chaque possession se prête à une sorte de jeu, à travers lequel Lowry dépasse régulièrement les pratiques standard du basket-ball. Un seul autre joueur (Montrezl Harrell) a pris plus de charges cette saison, et si les données publiques étaient plus complètes, cela nous dirait probablement qu’aucun joueur n’a pris plus de charges au cours de la dernière décennie. Lowry tirait vers le haut pour des 3 rapides avant qu’ils ne soient considérés comme de bons tirs, et déchirait pour des fautes avant que ce soit même un point d’accentuation pour les arbitres de la NBA.

Suivre cet instinct peut clairement conduire Lowry à des endroits bizarres. C’est aussi ce qui fait de lui l’un des brouilleurs les plus éminents du jeu – le genre de défenseur persévérant qui se connecte à cette action et qui interfère partout où il le peut. C’est ce qui le fait bouger même après avoir abandonné le ballon en attaque. Il y a toujours une autre façon de gagner un avantage, ce qui signifie que Lowry cherche toujours. Son mélange d’effort et de ruse est un cocktail parfait pour faire bouger les choses: l’activité de rester impliqué associée à la ruse pour transformer entièrement une pièce.

G: Ben Simmons, Philadelphia 76ers

Une blessure ne peut pas empêcher Simmons d’obtenir son dû en tant que joueur le plus activement étrange de la ligue. Il n’y a rien de tel que le premier quart de match lorsque Simmons est résolu à passer à plein régime; même les meilleures équipes mettent du temps à s’adapter à un meneur de 6 pieds 10 sur une descente perpétuelle, se précipitant vers le panier avec une puissance incalculable. Exceptionnellement, peu de joueurs – et, vraiment, de personnes – ont ce genre de taille et de vitesse. Pourtant, même s’ils le faisaient, il est sûr de dire qu’ils n’utiliseraient pas ces attributs de la même manière que Simmons. Il s’agit d’un joueur de tout calibre NBA qui pourrait décider de jouer un contre quatre sur la pause afin qu’il puisse tenter un lay-up à l’envers:

Tout cela de l’un des joueurs défensifs les plus perturbateurs de la ligue. Chaque possession avec Simmons est une aventure. On ne sait jamais quand il pourrait sauter dans les airs seulement pour décider, à mi-chemin, qu’il préférerait de loin passer. Il est le joueur de transition le plus intéressant de la NBA, autant pour ce qu’il ne fera pas que pour ce qu’il peut. Un refus de tirer en dehors de la peinture mais oblige Simmons à en faire trop. Pour tirer le meilleur parti d’une défense entière, Simmons doit forcer les angles, percuter les corps, passer les fils, tirer les crochets des ailes, mélanger son timing et tenter toutes sortes de bizarreries au mépris de la façon dont le jeu est généralement joué. C’est comme si tout son jeu offensif était fait d’idiosyncrasie.

F: Julius Randle, New York Knicks

Randle fait beaucoup sur le terrain, pas toujours bien. Bien que cela puisse être un problème pour les Knicks, il s’agit d’un espace à valeur neutre; ce qui compte pour nous, c’est le faire lui-même. Vous ne pouvez pas regarder un match impliquant Randle sans prendre pleinement conscience de sa présence. Ses lecteurs se dirigent tête baissée dans la circulation, poussant en avant avec tout le respect d’un derby de camion monstre. La véritable physicalité en fait une excellente montre. Le basket-ball moderne est tellement axé sur les joueurs qui évitent le contact (pour mieux glisser sur le bord) ou qui créent un contact (pour appâter spécifiquement une faute) qu’un degré de puissance pure et dynamique peut être rafraîchissant. Zion Williamson, Giannis Antetokounmpo et LeBron James le manient à leur avantage, bien que de manière plus responsable. Chacun choisit sa place. Randle, en revanche, les prend tous.

C’est un style d’interjection. Randle est un grand talent – trop habile, vraiment, pour être garé dans le coin du dunker ou enfermé seul dans des rouleaux durs. Une fois qu’il a le ballon en main, Randle le garde plus longtemps que tout autre centre de la ligue. Souvent, ces biens ressemblent à ceci:

Il n’y a vraiment aucune raison pour que Randle utilise presque autant de possessions d’isolement par jeu que Kawhi Leonard et Luka Doncic, selon Synergy Sports, à part le fait que Randle semble y insister. Les résultats sont parfois impressionnants et toujours mouvementés.

F: Kelly Oubre Jr., Phoenix Suns

Oubre existe dans un monde au-delà de la modération. La seule façon de se défendre est de gifler le sol, de sauter les voies de dépassement et de tourner au point de sur-tourner. La seule façon de contribuer à une infraction est d’attaquer à plein régime, quels que soient les objectifs plus larges de l’équipe ou les circonstances. C’est beaucoup. Lorsque les Suns ont balancé le ballon à Oubre pour un corner grand ouvert 3 plus tôt ce mois-ci, il a rectifié son tir, n’a simulé personne et a conduit la ligne de base pour un dunk inverse incroyable tout en tirant une faute:

Les entraîneurs de la NBA vous diront que c’est un bon problème à avoir – que, surtout au niveau professionnel, la nécessité de freiner un joueur est préférable à l’alternative. Vous pouvez le voir avec les Suns, qui bénéficient à certains égards en ayant une aile talentueuse composée jusqu’à 11. Lorsque Oubre conduit, il n’est pas nécessairement hors de contrôle – juste hors de son élément. Il y a une poignée décente là-bas, et le contour d’un joueur plus complet. Oubre rencontre des problèmes avec son arbre de décision, qui ignore tous les jugements intermédiaires en faveur des solutions les plus extrêmes. Il n’y a jamais un moment d’ennui. Pas plus tard que la semaine dernière, Oubre a effectué un montage aérien lors d’une pause rapide de deux contre un. Quand un coéquipier lui a donné une chance de racheter la possession, Oubre s’est rassemblé pour la tentative de dunk la plus malheureuse de cette saison. C’était le meilleur type de chaos, et tout cela parce qu’Oubre tentait de calmer ses yips avec une surcorrection sauvage.

F: Pascal Siakam, Raptors de Toronto

Les Raptors joueront régulièrement des tronçons de défense si oppressants qu’il semble qu’ils ne perdront plus jamais. Siakam est la preuve la plus convaincante – un défenseur itinérant avec un grand instinct d’aide, lâché pour briser les jeux partout sur le sol. Que Toronto reste d’homme à homme ou fonctionne grâce à sa batterie complète de systèmes de zones hybrides, Siakam se retrouve souvent là où l’action est, désireux de mouiller une possession fluide. Avec un arrêt vient une chance de courir, et une chance de courir donne à Siakam une longue piste créative.

Pour un joueur avec la polyvalence de Siakam, la cour ouverte devient 94 pieds de toile. Ce qui a brisé le jeu pour Siakam la saison dernière, c’est la confiance en ses capacités de balle. Il faut du confort pour manipuler le ballon pour qu’un joueur intensifie de manière fiable son attaque comme l’a fait Siakam, transformant son jeu de haute énergie en isolations, post-ups et pick-and-rolls – développements qui ont fait de lui le joueur le plus amélioré de la NBA. Et qu’est-ce que l’amélioration si ce n’est de pousser sur les bords de votre jeu? Siakam n’est que bon parce qu’il a insisté pour en faire plus. Alors maintenant, il fait un peu de tout, et il le fait d’une manière qui lui est singulière. Il y a un génie d’improvisation dans la façon dont il fait face aux problèmes, utilisé chaque mois qui passe d’une manière nouvelle et passionnante:

Siakam pourrait être légèrement débordé dans son rôle actuel, mais cela aide son cas ici. Avec une utilisation accrue vient la salle – et le besoin – pour Siakam de pousser son jeu encore plus loin.

Réserves de Make-Shit-Happen

G: Marcus Smart, Boston Celtics

Une menace absolue. Quand l’un des meilleurs défenseurs du jeu est également l’un de ses meilleurs floppers, ils ouvrent chaque possession à des possibilités assez folles. Beaucoup se terminent sous haute tension; même marquer sur Smart peut être frustrant pour les adversaires, ce qui ne fait que renforcer l’intensité d’un jeu et, ce qui est le plus important pour nos fins, fait que de nombreux joueurs essaient désespérément de faire en sorte que la merde se produise. Si l’adversaire Smart est assigné à la garde veut prouver un point, il devra surdribuer et se dépasser pour l’atteindre. S’ils essaient de contourner Smart à la place, cela signifie qu’un autre coéquipier moins important devra faire plus que d’habitude. Intelligent, tout le temps, est toujours embêtant et suffisamment déterminé pour se frayer un chemin dans une pièce, le faisant exploser de l’intérieur. Il se passe toujours tellement de choses chaque fois que Smart est là, même s’il ne semble pas être directement impliqué.

Donnez le ballon à Smart et il gardera le jeu occupé. Il est un meneur de jeu fiable, mais le genre de meneur de jeu fiable qui parcourra la peinture pour ce genre de jeu à haut risque:

C’est un style imprévisible, mis à la terre juste assez pour le garder sur les rails. Vous ne savez jamais quand Smart pourrait décider de lancer un 3 avant qu’une possession ne se développe vraiment, ou si l’une de ses tentatives de jeu audacieuses finira par déclencher une pause rapide d’un adversaire. Vous ne pouvez pas non plus exclure que son dernier pari puisse être assez fou pour fonctionner. Tout cela pousse un match au bord du désordre, l’endroit le plus excitant pour un match de basket-ball.

G: De’Anthony Melton, Grizzlies de Memphis

Pour une jeune équipe de Grizzlies avec un casting de soutien limité, le principal attrait d’un joueur comme Melton est qu’il met les choses en mouvement. La plupart de l’équipe – Ja Morant évidemment exclu – est plus à l’aise de faire le deuxième ou le troisième jeu sur une possession donnée. Melton peut au moins faire bouger les choses et a joué son meilleur basket-ball dans une sorte de rôle joker pour la deuxième unité. Laissez un gardien comme Tyus Jones garder les choses en ordre et balancez la balle à Melton lorsque vous avez besoin de lui pour lâcher prise.

C’est une grande opportunité de développement, c’est-à-dire que le jeu de Melton pourrait être un peu trop lâche à ce stade. Lorsqu’il est appelé à créer, il a tendance à danser d’avant en arrière à la recherche d’un moyen de se faufiler. Cela ne fonctionne pas toujours:

Mais c’est vraiment l’essai qui compte. Il ne conviendrait pas à Jones de forcer une cheville carrée dans un trou rond, mais Melton a la disposition pour l’essayer. Et s’il retourne le ballon? Peu importe si un coureur s’éloigne de lui? Melton va verrouiller la défense, repousser le dribble d’un adversaire, puis retourner immédiatement au travail, aussi désordonné que cela puisse être. Memphis ne se soucie pas de quelque aide-skelter, ce qui est une excellente nouvelle pour un garde qui accumule des déviations, des revirements et des rebonds offensifs tout en aidant à accélérer le rythme.

F: Kevin Porter Jr., Cleveland Cavaliers

La meilleure partie de chaque jeu Cavs est lorsque Porter se glisse dans la programmation, puis se lance à la pige dans des jeux impressionnants qui ne fonctionnent que parfois. Pièce A:

Ce sont deux flux avisés pour une aile de 19 ans: d’abord une passe de rebond de tête dont Tristan Thompson n’était pas tout à fait en mesure de profiter, puis un plat sans regard pour Thompson qui aurait entraîné un dunk, sinon pour Andre Iguodala. La vision est clairement là, tout comme la volonté de lui donner un tourbillon. En conséquence, Porter fait quelque chose dans presque tous les jeux qui sort de l’écran en osant seul. En conduisant, il mélange des pas en pente avec de petites hésitations et des éclats soudains. Le bon instinct lui permet de se frayer un chemin jusqu’au panier, même s’il n’est pas assez fort pour se qualifier pour une arrivée une fois arrivé.

Il y a des recrues qui flottent à travers les jeux, progressent progressivement dans le mix et font de leur mieux pour s’en sortir. Porter n’en fait pas partie. S’il obtient le ballon, il lit à vue son chemin à travers de nouveaux scénarios, enchaînant le tout à la volée. S’il garde le ballon, il est probablement hors de position et encrassant presque sûrement, ce qui n’est vraiment qu’une autre façon de faire chier. Porter commet plus de fautes par minute que presque n’importe qui d’autre dans la ligue. C’est une réalisation remarquable pour un joueur de périmètre, et qui ne peut être accomplie qu’avec l’hyperactivité. Porter a besoin de se détendre pour devenir un défenseur de la NBA plus compétent, mais pour le moment, il est suffisamment enroulé pour garder les choses intéressantes.

F: Sekou Doumbouya, Detroit Pistons

Doumbouya a tendance à prendre le jeu en main pendant des minutes à la fois, se bousculant dans les opportunités pour pouvoir le piloter en attaque. La clé est qu’il est juste assez coordonné pour vraiment essayer de la merde; sa poignée n’est peut-être pas sécurisée en soi, mais cela suffit pour faire avancer un 6 pieds 8 pouces dans une position de score possible. Doumbouya lèvera un 3 s’il est ouvert, ou essaiera de faire un pick-and-roll si vous le permettez. Lorsqu’il récupère un rebond défensif ou prend une passe, il continue de conduire jusqu’à ce que la défense l’arrête – un bon instinct qui mène à des tentatives folles.

Certains des layups de rupture rapide de Doumbouya, pris à un sprint complet, ricocheront du panneau sans attraper aucune jante du tout. C’est frappant – toute cette énergie, exploitée sans le genre de contact si facile à prendre pour acquis en NBA. Comme de nombreux joueurs de première année, Doumbouya n’a été utile que dans les relais contrôlés, et sa production s’est déjà considérablement ralentie depuis son entrée dans la rotation en janvier. Sa coupe a ralenti. Son attention a vacillé. Pourtant, vous pouvez le voir prendre vie quand il prend le ballon entre ses mains, et il le trouve juste assez pour faire certaines choses.

F: Caris LeVert, Brooklyn Nets

Personne dans la NBA ne se déplace comme LeVert, dont chaque entraînement est dessiné par à-coups. Lancer les freins nécessite son propre type d’athlétisme; vous pouvez voir des adversaires (et des gros en particulier) avoir du mal à suivre pas à pas LeVert, inévitablement surcharger dans une direction ou une autre pendant qu’il avance. Ensuite, après s’être mis en position, LeVert se lèvera pour un tir étrangement difficile, après avoir épuisé la majeure partie du chronomètre. C’est un modèle fascinant et frustrant. LeVert a les outils de base pour créer, c’est pourquoi Brooklyn en est venu à compter sur lui comme une sorte de meneur secondaire en l’absence de Kyrie Irving. Pourtant, quand il essaie de créer pour lui-même, LeVert yo-yos son défenseur d’avant en arrière avec peu de choses à montrer. Pour un joueur qui travaille dans l’isolement autant que LeVert, il est choquant – mais pas tout à fait surprenant – qu’il ne tire que 21,7% de ces scénarios en tête-à-tête, par Synergy Sports. Quelque chose dans le jeu créatif de LeVert semble toujours être un peu décalé:

Plus son utilisation augmente, plus les caprices de LeVert deviennent flagrantes. C’est exactement ce qu’il fait; mettre le ballon dans les mains de LeVert peut secouer l’offensive, permettre des taches de jeu dynamique et créer beaucoup d’action. Il y a un effet hypnotique lorsque LeVert fait vibrer un dribble en direct. Il a juste tendance à mieux réussir en théorie qu’en pratique.