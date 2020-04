Les stars du tennis, dont Serena Williams, réagissent

C’était une annulation que nous avons probablement vue venir, mais elle est néanmoins stupéfiante.

Wimbledon a été officiellement retiré du calendrier par le All England Club en 2020, et ce sera la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que le tournoi n’aura pas de champion pour hisser le matériel.

Le tournoi annuel était prévu entre le 29 juin et le 12 juillet. Et les réactions des hommes et des femmes ont été nombreuses. Voici un résumé, qui comprend Serena Williams, qui a résumé le tout en deux mots: «Je suis secoué». C’est exactement ce que tout le monde pense des événements sportifs comme celui-ci qui sont annulés:

