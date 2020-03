Les statistiques suggèrent qu’Arsenal est neuvième dans le tableau de Premier League, ce qui signifie qu’il battra Man City lors d’un match réorganisé

Manchester City semble inhabituellement vulnérable cette saison et Arsenal cherchera à exploiter ses faiblesses lors de la rencontre de mercredi en Premier League.

L’équipe de Pep Guardiola a perdu sept matchs cette saison, soit un de plus que lors de leurs deux précédentes saisons gagnantes combinées.

Cela comprend une défaite 2-0 décevante contre Manchester United dimanche alors que leurs rivaux de la ville ont doublé la Premier League pour la première fois en dix ans.

Mikel Arteta a passé trois ans et demi en tant que directeur adjoint de Man City et est invaincu dans ses matchs à l’extérieur en tant que patron d’Arsenal.

Les Gunners ont de bonnes chances de provoquer un bouleversement à l’Etihad et les statistiques suggèrent que les choses pourraient aller en leur faveur.

La position moyenne en ligue des équipes qui ont battu Man City cette saison est neuvième, ce qui est la place d’Arsenal dans le tableau entrant dans ce calendrier.

Mikel Arteta est également invaincu lors des sept matches à l’extérieur de toutes les compétitions pour les Gunners, avec trois victoires et quatre nuls, ce qui est le plus long début sans défaite à l’extérieur d’un règne de direction dans l’histoire d’Arsenal.

En décembre, Arteta a quitté City pour occuper le poste de manager au club du nord de Londres après trois ans et demi de travail chez Guardiola.

Arsenal est peut-être les outsiders qui vont à l’Etihad, mais ils ont perdu moins de fois que Man City cette saison

Avant son retour à l’Etihad, le patron des Gunners a déclaré: «Cela me donne une idée très claire de ce qu’ils essaient de faire et de ce qu’ils chercheront à faire.

«C’est quelque chose de différent de pouvoir arrêter cela et de créer les problèmes que je pense que nous pouvons créer pour eux.

«Cela doit arriver le jour. Lorsqu’ils sont à leur meilleur, nous savons ce qu’ils sont capables de faire, la variation dont ils disposent. À la fin de la journée, il s’agit des joueurs sur le terrain et de leurs performances.

«Ça va être une soirée très spéciale, je suis très excité d’y retourner. J’ai des souvenirs fantastiques, beaucoup d’amis, beaucoup de gens que j’aime.

“Mais évidemment, maintenant je suis dans une position différente, un autre banc et je défendrai mon club aussi bien que possible.”

Les sept défaites cette saison

Man City a perdu sept fois cette saison, tandis qu’Arsenal en a perdu six. Heres qui Guardiola et co. ont été battus par

Perdu: 2-0 contre Man United

Perdu: 2-0 contre Tottenham

Perdu: 3-2 contre les Wolves

Perdu: 2-1 contre Man United

Perdu: 3-1 contre Liverpool

Perdu: 2-0 contre les Wolves

Perdu: 3-2 contre Norwich

Arsenal vise toujours une arrivée dans le top quatre mais a du pain sur la planche car il reste huit points derrière Chelsea.

Une victoire contre City aidera leur cause et les fera passer au-dessus de leurs rivaux Tottenham.

Le titre de champion est hors de question pour l’équipe de Guardiola, puisque Liverpool n’a besoin que de deux victoires lors de ses neuf derniers matches, qui tomberont à un si City perd contre Arsenal.

L’Espagnol a un bon bilan contre les Gunners et n’a jamais perdu un match à domicile contre eux dans sa carrière de manager dans toutes les compétitions.

Faire correspondre les faits

Man City a remporté ses six derniers matchs contre Arsenal toutes compétitions confondues, sa meilleure victoire contre les Gunners.

Arsenal a perdu ses cinq derniers matches de championnat contre City, il a eu une dernière défaite plus longue contre un adversaire entre 1974 et 1977 contre Ipswich (sept d’affilée).

12 des 16 derniers buts de Premier League que Man City a marqués contre les Gunners sont venus en première mi-temps.

Arsenal est invaincu lors de ses sept derniers matches de championnat à l’extérieur, chacun de ses cinq derniers matchs consécutifs se terminant au niveau. Les Gunners n’ont jamais tiré six matchs de championnat à l’extérieur consécutifs de leur histoire.

Sergio Aguero a marqué 10 buts lors de ses 12 dernières apparitions contre Arsenal toutes compétitions confondues.

Kevin De Bruyne a été directement impliqué dans six buts lors de ses sept derniers départs en Premier League contre Arsenal (quatre buts, deux passes décisives), marquant un doublé lors d’une victoire 3-0 aux Emirats plus tôt cette saison.

