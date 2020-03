Les statistiques sur les chocs montrent que les loups se battent pour une bataille de qualification en Ligue des champions

Oubliez Manchester United et Tottenham, les Wolves pourraient bien être la plus grande menace pour la position de Chelsea dans les quatre premiers de la Premier League.

La qualification de la Ligue des champions n’était pas trop loin la saison dernière non plus puisqu’ils ont terminé à 14 points de Tottenham.

Cette fois-ci, même avec les rigueurs supplémentaires d’une campagne de marathon de la Ligue Europa, il semble qu’ils ont toutes les chances de dépasser leurs nouveaux rivaux et de terminer un retour au niveau élite du football.

Les loups s’avèrent être assez compétitifs cette saison

La saison des Wolves a commencé le 25 juillet 2019 – il y a 225 jours – à Molineux alors que les Croisés du nord de l’Irlande se sont présentés dans la compétition secondaire européenne.

Les joueurs avaient repris l’entraînement près d’un mois avant le match, à peine 27 jours après la finale de la Ligue des champions la saison dernière à Madrid.

Romain Saiss et Raul Jimenez ont été les seuls joueurs exemptés d’entraînement, tous deux en service international.

Le manager Nuno Espirito Santo n’a pas non plus retenu le match; une victoire 2-0 a vu une équipe presque à pleine puissance en action, y compris Saiss et Jimenez.

Vous pourriez être pardonné de penser que Nuno avait perdu ses facultés en faisant cela, mais les Wolves ont maintenant un manager obsédé par leur retour parmi les meilleurs noms d’Europe pour la première fois depuis leur défaite en quart de finale de Coupe d’Europe à Barcelone en 1960.

C’est de son propre aveu aussi.

“Les fans peuvent être assurés que chaque jour, c’est mon obsession”, a déclaré Nuno en février quand un nouveau contrat a fait surface.

«Les loups sont mon obsession. C’est ma vie. Je ne pense à rien d’autre. “

De tels mots ont apaisé les craintes concernant sa sortie, en particulier compte tenu de ses liens avec Arsenal lorsque Unai Emery a été limogé.

Jason Cundy salue les Wolves et dit qu’ils sont à égalité avec Man United et Tottenham “ au mérite ”

La passion et l’esprit de Nuno se manifestent également auprès de ses joueurs et cela se poursuivra probablement samedi alors qu’ils affronteront Brighton – avec des commentaires complets sur le choc de la Premier League en direct sur talkSPORT 2!

Les loups se battent sans aucun doute pour la qualification en Ligue des champions et, compte tenu des performances récentes, ils en ont plus que Tottenham, comme le montre le nord de Londres le week-end dernier.

Oubliez le clip de Pedro Neto qui roulait au cœur de l’équipe de Jose Mourinho – ce fut un effort d’équipe incroyable et une véritable démonstration de courage mental pour rebondir en allant 1-0 et 2-1 dans l’arène de l’ère spatiale des Spurs.

Ils n’ont pas perdu leur sang-froid, ils ont continué avec le plan de match et ont terminé leurs hôtes avec rythme et technique.

Les loups célèbrent contre Tottenham

Cela peut sembler simple, mais ce n’est pas le cas, surtout après une saison exténuante de 46 matchs (jusqu’à présent).

Leur résilience ne montre aucune limite non plus; le retour en N17 n’était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière fois que les loups reviennent par derrière pour remporter la victoire cette saison.

Non seulement les guerriers de Nuno ont réussi à gagner 21 points en perdant des positions, mais ils ont en fait traîné plus longtemps qu’ils ne l’ont mené pour toute la campagne.

En fait, c’est en fait assez stupéfiant depuis combien de temps ils sont en avance.

Les loups de Nuno Espirito Santo sont une bête difficile à battre

Au total, les Wolves ont mené les matchs de Premier League pendant seulement 385 minutes, soit seulement 4,28 matchs.

Étonnant pour un côté dans un top quatre.

Seuls Newcastle et Crystal Palace ont passé moins de temps devant les matchs cette saison.

Ce n’est pas comme s’ils étaient principalement au niveau de leurs adversaires – juste. Ils ont passé 853 minutes à traîner leurs adversaires avec seulement Norwich derrière pendant plus longtemps.

En conséquence, les Wolves sont en fait la troisième meilleure équipe de la division en deuxième mi-temps. Si seuls les buts entre 46 minutes et le coup de sifflet final avaient compté, ils auraient accumulé 53 points, Man City en obtenant 57 et Liverpool totalisant 60, ce qui n’est pas une mauvaise compagnie.

Pendant ce temps, 70,7% de leurs buts sont marqués en deuxième période.

Raul Jimenez et Wolves ripostent dans la seconde moitié des matchs

C’est le témoignage de Nuno et de ses hommes qu’ils ont réussi à surmonter ces obstacles et à réclamer 42 points – trois de moins que Chelsea, comme Man United, et deux de plus que Spurs.

Si seulement les Wolves pouvaient prendre une avance rapide dans plus de matchs.

Ils ont remporté les cinq matches dans lesquels ils ont mené à la mi-temps et le seul autre club avec un record à 100% est Liverpool.

Ils auront la chance de faire exactement cela contre Brighton samedi, mais même s’ils ne le font pas, nous ne serons pas surpris si les Wolves se battent pour réclamer les trois points et se rapprocher d’un pas pour réaliser leur rêve de qualification en Ligue des Champions. vrai.

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons TROIS commentaires de Premier League en direct sur notre réseau, y compris Wolves vs Brighton sur talkSPORT 2 à 15 heures.

