Les Steelers font une nouvelle mise à jour sur les blessures de Ben Roethlisberger

Les Steelers ont fait une nouvelle mise à jour de la blessure de Ben Roethlisberger la semaine dernière.

Roethlisberger s’est blessé au coude lors de la semaine 2. Il a ensuite manqué le reste de la saison 2019. Bien que beaucoup prévoyaient qu’il pourrait officiellement prendre sa retraite cet été, cela ne semble pas être dans les cartes.

Le joueur de 37 ans prévoit de revenir en 2020.

Il y a quelques semaines, l’entraîneur-chef des Steelers, Mike Tomlin, a déclaré qu’il n’avait «aucune hésitation» sur le statut de son quart-arrière en 2020.

“Il a bien l’intention de revenir de sa blessure, et tout ce que nous avons entendu, nous sommes à l’aise que c’est une forte possibilité”, a déclaré Tomlin.

Samedi après-midi, le compte Twitter de l’équipe des Steelers a envoyé une vidéo de Roethlisberger en train de tourner autour d’un ballon de football.

👀 pic.twitter.com/aH3IAbTEnr

– Pittsburgh Steelers (@steelers) 22 février 2020

Roethlisberger se sentant assez bien pour lancer un ballon de football est évidemment un bon signe.

Il y a un peu moins d’un mois, le propriétaire des Steelers, Art Rooney II, a rencontré les médias. Pendant cela, il a offert une sorte de mise à jour sur les blessures de son quart-arrière de franchise.

“Jusqu’ici, aussi bon que les progrès de Ben”, a déclaré Rooney II.

«Il est encore tôt dans sa situation de réadaptation, mais tous les rapports que nous recevons sont positifs. Nous cherchons vraiment à ce qu’il s’améliore alors que nous travaillons au printemps ici. »

Rooney a également indiqué qu’ils cherchaient à obtenir de Roethlisberger un soutien offensif, pour quand il reviendrait.

“Nous chercherons une opportunité si nous pouvons ajouter un joueur qui peut nous aider, que ce soit un récepteur large ou un porteur de ballon”, a-t-il déclaré.

“Je ne suis pas sûr du quart-arrière. Je pense que nous sommes assez à l’aise avec les personnes que nous avons sur la liste actuelle en termes de Ben et Mason, et je pense que Duck (Hodges) et Paxton Lynch seront de retour pour participer et participer au camp et des choses comme ça cette année. “

Sans Roethlisberger en tête, Pittsburgh s’est classé au bas de la ligue offensivement avec seulement 186,3 verges par sortie. L’espoir est que l’équipe pourra changer cela l’année prochaine.

Évidemment, Hodges et Rudolph ont fait de leur mieux en l’absence de Roethlisberger la saison dernière, mais aucun n’est vraiment un quart-arrière de niveau débutant dans la NFL à ce stade de leur carrière.

Les Steelers ont besoin de Roethlisberger pour être compétitifs dans l’AFC North de plus en plus difficile.

En 2018, sa dernière saison en pleine santé, Roethlisberger a lancé pour 5129 verges et 34 touchés. Alors qu’il reste encore deux ans sur son contrat, Pittsburgh espère sans aucun doute qu’il pourra revenir à ce genre de forme en 2020.

La saison dernière, sans Roethlisberger, Pittsburgh a fait 8-8 et terminé deuxième de la division. C’était sans doute le meilleur poste d’entraîneur de la carrière de Tomlin, mais il n’était toujours pas assez bon pour se qualifier pour une place en séries éliminatoires.

“Je pense que c’est une assez bonne combinaison de jeunes gars et de vétérans qui peuvent travailler ensemble et devenir une défense dominante”, a déclaré Rooney.

«Avec toutes les blessures que nous avons eues, c’est notre défense qui nous a aidés à nous accrocher. Dommage que nous n’ayons pas obtenu une victoire de plus et que nous soyons entrés en séries éliminatoires. “

Roethlisberger, pour sa part, semble impatient de reprendre le cours des choses. Une année complète en marge fera cela à un futur Temple de la renommée.

Il sera intéressant de voir dans quelle forme Roethlisberger reviendra finalement à son retour. La réponse qui éclairera probablement si la blessure de la saison dernière était un coup de chance et une aberration ou la nouvelle normale.

Quoi qu’il en soit, si Roethlisberger ne revient pas fort en 2020, Pittsburgh commencera probablement à chercher un quart-arrière de franchise pour aider l’équipe à entrer dans sa prochaine ère de football de championnat.

