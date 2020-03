Les Steelers peuvent investir dans l’avenir, malgré peu de ressources en 2020

Les Steelers de Pittsburgh ont entamé 2019 avec un seul objectif: revenir aux séries éliminatoires. Au lieu de cela, ils ont raté les séries éliminatoires pour la deuxième année consécutive.

Le quart-arrière partant Ben Roethlisberger a subi une blessure au coude de fin de saison lors de la semaine 2, et les Steelers n’ont pas eu beaucoup de succès avec les remplaçants Mason Rudolph ou Devlin Hodges. D’autres blessures – y compris Hodges, le receveur JuJu Smith-Schuster et le porteur de ballon James Conner – n’ont pas aidé. Le centre de Maurkice Pouncey n’a pas non plus suspendu le match pour deux matchs pour son implication dans le combat des Steelers-Browns.

Malgré les revers, les Steelers ont pu terminer à .500 et Roethlisberger sera de retour pour 2020. Malheureusement, Pittsburgh n’a pas beaucoup de capital pour régler ses problèmes de profondeur.

Pittsburgh Steelers (8-8), séries éliminatoires manquées

Les Steelers n’ont pas de choix de première ronde grâce à leur échange contre Minkah Fitzpatrick au cours de la saison. Ils n’ont pas non plus beaucoup d’argent à dépenser pour effectuer des collectes majeures en agence libre. Cependant, il y a encore des choses que les Steelers peuvent faire face à cette intersaison.

Tacle défensif: Les Steelers ne pourront pas se permettre de signer à nouveau le polyvalent DT Javon Hargrave, qui avait quatre sacs en 2019. Il était également un élément important de leur défense contre la course. Pittsburgh peut essayer de combler le vide lors d’un plaquage défensif avec un agent libre moins cher ou un choix de repêchage de mi-ronde.

Ligne offensive: Les Steelers ont une unité solide, mais celle-ci comprend quatre entrées de 30 ans ou plus. Il a également pour mission de protéger Roethlisberger, 38 ans. Si Pittsburgh se séparait du joueur le plus âgé de la ligne, Ramon Foster, cela pourrait économiser 4 millions de dollars d’espace. Les Steelers ne procéderont probablement pas à une refonte complète de la ligne pendant la morte-saison, mais en ajoutant lentement des jeunes en agence libre et le repêchage serait sage.

Fin serrée: Vance McDonald a fait un grand pas en arrière la saison dernière, terminant avec seulement 273 verges et trois touchés cette saison. Les Steelers ont l’option club pour McDonald, ce qui signifie qu’ils pourraient passer de lui, mais il espère obtenir un autre coup à Pittsburgh. Sinon, il y a plusieurs gars serrés dans le projet avec un avantage. Cole Kmet de Notre-Dame ou Albert Okwuegbunam du Missouri seront probablement là pour le choix du jour 2.

Quoi Derrière le rideau d’acier veut plus cette intersaison: Les Steelers de Pittsburgh n’ont pas beaucoup d’options en ce qui concerne les besoins d’intersaison. Ils n’ont pas de choix de première ronde après avoir échangé pour Fitzpatrick, et ils n’ont pas beaucoup d’espace de plafond salarial. Mais si je devais énumérer ce dont l’équipe a le plus besoin, je commencerais par la ligne offensive. Les Steelers ont une grande unité, lorsqu’ils sont en bonne santé, mais ils deviennent un peu longs dans la dent. Il est temps de commencer à réapprovisionner les étagères avec du talent qui peut garder Roethlisberger en bonne santé et aider à faire de l’attaque des Steelers une force à laquelle il faut compter à nouveau. – Jeff Hartman

Nous reviendrons sur les Steelers après l’agence libre pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.