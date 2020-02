Les Steelers répondent à Antonio Brown priant de revenir

Les Steelers de Pittsburgh ont répondu à Antonio Brown qui implorait essentiellement de revenir en fermant la porte sur cette possibilité une fois pour toutes.

Brown a fait un tour de montagnes russes fou au cours des deux dernières années. Tout a commencé quand il s’est éloigné des Steelers pour des raisons qui, à ce jour, ne sont toujours pas claires.

À ce moment-là, il s’est retrouvé échangé aux Raiders d’Oakland. Il a passé une intersaison avec les Raiders avant d’y porter également son accueil. Finalement, il a été renoncé.

Le joueur de 31 ans a ensuite rapidement signé avec les New England Patriots, a joué exactement un match avec eux, puis s’est fait couper une allégation d’agression sexuelle.

Brown est exclu de la ligue depuis septembre 2019.

Au début de 2020, Brown a commencé une sorte de tournée d’excuses. Il a offert des paroles aimables aux Steelers, au quart Ben Roethlisberger, à l’entraîneur-chef des Raiders Jon Gruden, au quart Tom Brady et à bien d’autres avec lesquels il a eu diverses relations au cours des dernières années.

Lors de la NFL Scouting Combine la semaine dernière, le directeur général des Steelers, Kevin Colbert, a été interrogé sur une éventuelle réunion avec son ancien receveur large.

Le directeur des Steelers Kevin Colbert: «Nous sommes inquiets pour Antonio Brown, la personne. … Il sera toujours l’un de nous. »

– Albert Breer (@AlbertBreer) 25 février 2020

“Nous allons toujours nous préoccuper d’Antonio Brown, la personne”, a-t-il répondu.

«Nous sommes passés d’Antonio Brown, et l’entraîneur Tomlin en a parlé la dernière fois qu’il a parlé aux médias.

“Nous sommes inquiets pour Antonio Brown, la personne. Il sera toujours un Steeler à cet égard, mais à cet égard seulement. »

La déclaration de Colbert est similaire aux sentiments exprimés par l’entraîneur-chef Mike Tomlin lors d’une récente apparition sur la première prise d’ESPN.

“Je dirai ceci: une fois un Steeler, toujours un Steeler”, avait-il déclaré à l’époque.

«Nous avons eu beaucoup de succès au cours des neuf années et plus avec Antonio. Nous allons toujours nous intéresser à sa croissance et à son développement en tant qu’homme et nous serons disposés à l’aider à cet égard, mais nous n’avons aucun intérêt commercial en ce moment. »

Brown occupe actuellement le deuxième rang dans l’histoire des Steelers en ce qui concerne les réceptions, les chantiers et les touchés. Il est clair pourquoi son nom est évoqué en ce qui concerne une éventuelle réunion.

Cela dit, sur la base de tout ce que Colbert et Tomlin ont dit à ce jour, il est clair que personne au sein de l’organisation de Pittsburgh n’a le moindre désir de donner à Brown une seconde chance à nouveau.

