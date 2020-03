Les Suns ont enfin un chemin vers la contestation de la NBA

Au cours des cinq dernières années, aucune équipe n’a perdu plus de matchs que les Phoenix Suns. Ils n’ont fait aucune apparition en séries éliminatoires, détenu zéro étoiles, payé cinq entraîneurs en chef et, sous un propriétaire culturellement pestilent, ont subi des perturbations constantes au front office.

Ils ont été un embarras catégorique, sans gouvernail et dysfonctionnels. Un triste parallèle Mountain-Time pour les New York Knicks, fixé dans un marché plus petit avec moins de fans. Pivoter loin de cette existence boueuse vers une vie normale de la NBA ne peut pas se produire du jour au lendemain, mais les Suns de cette année ont pris suffisamment de mesures vers la compétence pour légitimer les lunettes roses à l’avenir. Il y a une véritable identité sur le terrain qui se forge autour d’un jeune noyau passionnant qui a suffisamment de talent pour suivre un chemin similaire que les Denver Nuggets ont suivi il y a quatre ans.

Les deux dernières semaines suggéreraient le contraire. Phoenix a une fiche de 2-5 depuis la pause du match des étoiles de la NBA, avec des pertes humbles contre les Pistons de Detroit, les Golden State Warriors et une équipe des Raptors de Toronto épuisée qui a été obligée de jouer Pascal Siakam au centre. Kelly Oubre – leur troisième meilleur marqueur – a récemment déchiré son ménisque. Après avoir commencé fort, avec 48% de chances de revenir en séries le 11 décembre, les Suns sont à nouveau liés à la loterie. Cependant, l’optimisme à long et à court terme n’est pas difficile à trouver. Cela reste une franchise en reconstruction, mais ils ne se sentent plus désespérés. Ils se classent 15e au classement net, un saut sismique pour une organisation qui avait une attaque et une défense parmi les trois derniers au cours de chacune des deux dernières saisons. La respectabilité est à nos portes.

Devin Booker a 23 ans et est déjà l’un des 10 moteurs offensifs les plus fiables de la ligue. À sa deuxième saison seulement, Deandre Ayton ressemble plus à un centre de franchise bidirectionnelle chaque semaine. L’année dernière, les Suns se sont comportés comme une équipe de 21 victoires avec Ayton sur le terrain. Aujourd’hui, ils sont jusqu’à 43, par nettoyage de la vitre. Mikal Bridges, Cam Johnson et Oubre sont un jeune trio d’ailes complémentaires qui modifiera la trajectoire de toute la franchise si leur tir à trois points est réel. Ricky Rubio est le tissu conjonctif stabilisateur dont les Suns ont désespérément besoin depuis des années, et lorsqu’il partage la parole avec Ayton et Booker, ils ont la même note nette que les Lakers de Los Angeles. C’est un gros problème.

Cinq des six noms énumérés ci-dessus sont sous contrat au moins jusqu’en 2022. (Oubre peut être un agent libre l’été prochain.) Retirez Rubio, 29 ans, de l’équation et tous ont moins de 25 ans. Avant que Oubre ne tombe en panne, leur composition de départ était de +92 en 226 minutes.

Ils ont beaucoup de travail à faire pour maintenir ce type de succès sur 82 matchs, mais les signes de progrès sont incontestables. Les mouvements qui ont été balayés au cours de l’été les ont propulsés de manière inattendue. La décision d’échanger T.J. Warren pour de l’argent a été correctement critiqué. Warren a été sensationnel pour les Indiana Pacers. Mais même si les Suns n’ont pas extrait la valeur appropriée de leur actif, libérer des minutes significatives pour Bridges, Oubre et Johnson, tout en donnant à Booker et Ayton les touches dont ils ont besoin pour rester heureux a aidé d’une manière que nous ne pourrons probablement jamais quantifier.

La mentalité de score de premier-deuxième-et-troisième de Warren aurait également pu être maladroite dans le nouveau système offensif à contraction rapide de Phoenix qui a été façonné par le temps de Monty William avec les San Antonio Spurs. Il demande aux joueurs de tirer, passer ou conduire dès qu’ils touchent le ballon (idéalement dans la demi-seconde). Lorsqu’elle stagne, la voix de Williams retentit de la touche, implorant son équipe de bouger.

C’est un altruisme contagieux qui oblige les cinq joueurs à lire la même feuille de musique, une proposition délicate que les Suns ont fait fonctionner. Ils mènent la ligue au niveau des passes décisives et distribuent 26,81 passes pour 100 possessions. Au cours des 10 dernières années, seules neuf équipes ont dépassé ce nombre; cinq d’entre eux sont les Warriors. Ils ne s’appuient pas sur des pick-and-rolls élevés – pour le mieux, car ils le retournent une tonne lorsqu’ils le font – et se classent 29e en fréquence d’isolement. Seul le Miami Heat enregistre en moyenne plus de coupes par match. Des jeux séquentiels comme celui-ci aident à comprendre pourquoi:

Voici un autre exemple qui se termine par le fait que Bridges s’écrase du coin au bon moment.

Avec le recul, leurs biens naviguent le long d’une liste de contrôle. Le post-up d’Ayton mène à la coupe de Booker, qui entraîne momentanément Patrick McCaw dans la peinture et hors de position, ce qui permet à Rubio de le battre du dribble, ce qui oblige Norm Powell à arrêter le ballon et à laisser Dario Saric ouvert sous le rebord.

La philosophie a été adoptée comme une bouffée d’air frais, mais ne serait pas possible sans Rubio. Lorsqu’il est sur le terrain, Phoenix déplace la balle comme l’équipe de Golden State qui compte 73 victoires.

“Il est le catalyseur de tout cela”, a déclaré Williams. «Nous avons un style de basket-ball de 0,5, mais Ricky a juste été si bon pour rendre les autres gars à l’aise sur le sol, en leur donnant le ballon où ils peuvent être efficaces … ce truc est vraiment important et peu de gardes peuvent le faire comme Ricky Est-ce que.”

Son ingéniosité aide la machine à fredonner, mais même lorsque les choses tombent en panne, il lance des passes auxquelles personne d’autre ne penserait, sans parler d’être assez audacieux pour essayer:

Rubio soulève le sol partout où il va. C’est un noble cheminement de carrière, mais rien ne prouve qu’il soit le joueur qui peut faire passer Phoenix de bon à excellent. Ayton, qui n’est pas aussi bon que l’ancien Orlando Magic Shaquille O’Neal, est beaucoup plus intégré à l’avenir de Phoenix, mais affiche des chiffres qui n’ont pas été vus par un jeune de 21 ans depuis.

Le jeu offensif d’Ayton est un travail en cours. Il n’est pas particulièrement efficace hors du poteau et n’est pas aussi dominant autour du bord que son physique déchiré l’indique. Quand il ne tire pas sur 16 pieds comme si le ballon était enduit de lave, il y a de temps en temps des aperçus d’une présence confiante, habile et changeante. Ici, il défie le meilleur défenseur à sa position sans hésitation, changeant de main sur le dos avant une finition douce sur son épaule gauche.

L’offensive de Phoenix a été la moyenne de la ligue avec Ayton sur le terrain – ce qui est énorme étant donné que seulement deux équipes étaient moins efficaces lorsqu’il a joué la saison dernière – mais c’est l’autre bout où les progrès sont encore plus conséquents. Les Suns ont été un incendie de pneus l’année dernière, en grande partie parce que Ayton (naturellement) n’avait aucune idée de ce qu’il faisait. Aujourd’hui, ils sont encore une fois dans la moyenne de la ligue. Ayton est loin d’être parfait, mais ses améliorations sont suffisamment significatives pour modifier les attentes à long terme, en particulier lorsqu’il est basculé sur une aile ou un avant plus petit:

Il y a des problèmes de position et des faux pas lors de l’itinérance du côté faible (mardi, Toronto a rarement attaqué Ayton dans un pick-and-roll, et l’a plutôt transformé en un défenseur d’aide qui devait se soucier des tireurs à trois points), mais il commence pour mieux utiliser sa taille sans encrasser.

Le chemin vers un titre n’existe pas à moins qu’Ayton délivre au moins un solide B en défense pendant plus de 30 minutes chaque soir. Cela ne semblait pas possible il y a six mois. Tôt ou tard, ce sera une hypothèse.

Autre élément important: sa relation sur le terrain avec Booker, qui n’est pas encore un défenseur moyen dans l’ensemble, mais qui est devenu une star à construire. Le fait que lui et Ayton soient deux éléments constitutifs qui jouent des positions différentes et prospèrent à différents endroits sur le terrain est une rupture importante. (Regardez les Philadelphia 76ers: l’esprit d’équipe, même avec plusieurs choix de loterie, n’est pas toujours propre.)

Mais cela ne ferait pas de mal si les deux développaient plus de chimie pick-and-roll. Ils ne sont pas inefficaces tels quels, mais leur synergie dans cette action a le potentiel de briser un jour le cerveau de chaque entraîneur qui planifie de le ralentir. Entre la marge d’amélioration d’Ayton qui apparaît derrière la ligne des trois points – tout en provoquant plus de panique sur un coup dur que n’importe quel autre centre de la ligue – et le métier, le toucher et la vision de Booker, il est difficile de savoir comment cela peut être arrêté.

L’incapacité de Rubio à espacer le sol empêche Booker et Ayton d’exécuter des pick-and-roll aussi souvent qu’ils le feront finalement – lorsqu’ils le font, les défenses piègent généralement Booker et forcent Ayton à parcourir un avantage de 4 contre 3. Mais ne pas en profiter dans une série éliminatoire, lorsque les défenses renifleront inévitablement leurs principales actions, serait problématique.

En tant qu’entretoises naturelles, Johnson et Bridges ont été particulièrement fabriqués à la main pour aider ces deux et prospérer à cette époque; chacun commence à faire plus que renverser les trois ouverts du coin. Bridges choisira les gardiens de but adverses sur toute la surface, puis défendra son meilleur buteur sur l’aile, ses bras grêles gênant le ballon et les couloirs de dépassement.

La décision de Phoenix d’utiliser le 11e choix au total contre Johnson, qui a eu 24 ans cette semaine et aurait pu être disponible au deuxième tour, a suscité des rires. Le soir du repêchage, c’était drôle. Mais il réalise déjà 40% de ses 4,5 jeux de catch-and-shoot par match. Dans le jeu réel, il est un contributeur fonctionnel qui attaque les fermetures et utilise sa gravité de manière intelligente.

Entièrement développé, ce noyau peut être un lustre en verre taillé, débordant de suffisamment de talent pour ressembler un jour à un courageux concurrent. Bien sûr, rien de tout cela n’est possible sans progrès tangibles, ce qui nécessite de la patience, du temps et de la chance. En supposant que l’élan accumulé cette année se poursuive, et Phoenix est en mesure de faire pencher Booker, Ayton et leur style de jeu prévenant vers des agents libres potentiels, nous pourrions regarder un géant qui se cache.

Cet été, ils voudront peut-être ajouter des éléments qui ne figurent pas dans la chronologie de leurs deux joueurs franchisés, des joueurs qui peuvent aider à maintenir leur élan et favoriser le développement sans freiner la croissance de personne.Si acquis à un prix raisonnable, les signatures de scénarios optimaux à la puissance pourraient être Paul Millsap, Danilo Gallinari ou Serge Ibaka. Peut-être qu’ils frappent les pneus de Kevin Love ou d’Al Horford. Conserver Dario Saric est toujours une option, mais sa passe instinctive n’a pas encore surmonté les inconvénients de la défense. Ailleurs, Marvin Williams, JaMychal Green et Jae Crowder peuvent être disponibles.

S’ils privilégient plutôt un garde de point de secours: Goran Dragic ou D.J. Augustin pouvait travailler. Kris Dunn serait un ajout fascinant. Et s’ils préservent l’espace de la casquette, Phoenix devrait être en mesure de se permettre un maximum de joueurs en 2021. La rupture des séries éliminatoires la saison prochaine en ferait un prétendant d’agent libre sournois et légitime l’été suivant. Si leur choix de loterie dans le projet de cette année est en mesure de contribuer immédiatement, tant mieux.