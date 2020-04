Les Superlatifs NBA HORSE: Round 1

Eh bien, au moins la compétition H-O-R-S-E de la NBA était assez épave pour être divertissante. Ou aussi divertissant que quelque chose doit être de nos jours pour que vous ne retourniez pas la chaîne. La compétition basse définition, tronquée et au rythme lent a débuté dimanche soir avec un premier tour qui a vu Chauncey Billups revenir pour battre Trae Young, Mike Conley évincer Tamika Catchings, Zach LaVine balayage Paul Pierce et Allie Quigley devancer Chris Paul.

Avant les demi-finales et les finales jeudi soir, voici les meilleurs, les pires et les plus décalés des débuts de la NBA H-O-R-S-E:

Pire connexion Internet: Mark Jones

Le plan d’ouverture de l’émission de dimanche était un angle étrange de Mark Jones assis dans une pièce faiblement éclairée de sa maison de Miami avec des maillots Dwyane Wade et Matt Barnes (??) suspendus en arrière-plan. Il a fallu quelques minutes pour faire ces choses parce que la connexion Internet de Jones n’était pas exactement limpide. Peut-être que le routeur agissait, d’accord, mais laissez au moins un peu de lumière naturelle à mon gars, s’il vous plaît!

Ce n’était pas seulement Jones dont la connexion était saccadée. La plupart des joueurs ont semblé couper au moins une fois dans ce qui était un événement préenregistré. À certains égards, c’est compréhensible. Les règles de distanciation sociale ont probablement empêché ESPN d’envoyer des caméras et des caméramans réels chez ces joueurs. Cela a entraîné des retards occasionnels et des visuels difficiles, mais aussi des gags drôles: le gamin de Tamika Catchings a été appuyé contre le tournage de la porte de garage sur un iPad. Quelqu’un s’est précipité à travers le terrain de Chauncey Billups avec un téléphone pour s’assurer qu’ils avaient un angle de retard. Tout était extrêmement fait maison, mais pas tout à fait charmant ou utile. Les joueurs ne pouvaient pas vraiment voir les tirs des autres joueurs, par exemple. Et à certains moments, vous ne pouviez même pas dire si le coup était entré. Je ne sais pas s’il existe un moyen d’améliorer les connexions des joueurs d’ici jeudi, mais cela contribuerait certainement à la qualité de l’expérience.

Meilleur coup: Allie Quigley et Chris Paul (match nul)

Voici une bonne règle d’or: si vous devez expliquer un plan H-O-R-S-E dans une phrase complète, c’est probablement un bon.

Du point de vue des compétences, le match Quigley-Paul a été le meilleur match de la journée. Quigley et Paul semblaient tous deux intéressés à jouer à H-O-R-S-E, créant des tirs anormaux que vous ne verriez pas dans un jeu normal. Quigley s’assit sur son allée et fit un tir de banque que Paul ne put reproduire. Plus tard, Paul s’est tenu dos au panier, a attrapé sa jambe gauche et s’est retourné pour le tirer d’une main. Cette fois, Quigley était la seule à manquer. Ces deux-là semblaient comprendre que les choses devaient être divertissantes aussi bien que compétitives, et cela ressortait de la conversation trash de Quigley en début de semaine avec la sélection de coups de Paul – l’un impliquait même son fils, Chris Paul Jr.

Meilleure configuration à domicile: Gigantic Gym de Mike Conley

Si vous aviez oublié que Conley avait signé un contrat de 153 millions de dollars, le visuel de lui debout dans sa chambre d’écho brillante d’une salle de gym à domicile était un bon rappel. Cet endroit doit avoir son propre code postal.

Si la ligue parvient d’une manière ou d’une autre à jouer le reste de cette saison, je m’attends maintenant à ce que Conley entre en tant que joueur le plus préparé compte tenu de ses fantaisies. Honnêtement, j’aurais préféré faire une visite virtuelle de ce gymnase que de regarder Conley essayer de faire un lancer franc pour droitier.

Pire stratégie: sélection de plans de Trae Young et correspondances de diffusion

À première vue, l’inclusion de Trae dans ce concours était parfaitement logique. Trae lui-même a tweeté qu’il prendrait des coups de demi-terrain, et Mark Jones l’a mentionné en haut de l’émission. Il est rapidement devenu clair, cependant, que le cerceau de l’allée de Trae n’était pas de taille réglementaire, et sa cour n’était pas assez profonde pour même avoir un demi-court. Puis il a commencé à lancer des lancers francs… avec sa main gauche… comme son coup de pioche. Ouais. Même s’il prenait une avance de trois lettres sur Billups, il gardait les choses ennuyeuses – l’opposé de ce qu’il est sur un terrain de la NBA. Les dieux du basket-ball sont donc intervenus et Billups est revenu en force. Je pense que donner une avance de 3-0 dans tout ce qui touche à la NBA appartient à l’histoire, donc nous sommes tous des témoins aujourd’hui.

Au-delà de la vidéo agitée, la pire décision prise par la NBA et l’ESPN a été de lancer les choses avec le match Billups-Young, qui était clairement le pire du peloton. Si vous n’avez pas appuyé sur le bouton d’éjection de tout cela au début, alors vous avez obtenu une certaine valeur de divertissement des trois autres matchs. Mais si tu as rebondi, je ne peux pas dire que je te blâme. Hé, au moins les graphismes étaient cool!

Le plus gros inconvénient: la météo de Tamika Catchings

Catchings était confronté à Conley et à sa gigantesque salle de gym, il semblait donc plus qu’un peu injuste qu’elle devait jouer dans sa cour d’Indianapolis où vous pouviez réellement voir le vent affecter les coups. À divers moments, Catchings a soufflé sur ses mains pour essayer de les réchauffer. Pendant ce temps, je ne serais pas surpris si le gymnase de Conley était toujours réglé à 70 degrés parfaits. Conley a fini par gagner, mais je demande un match revanche sur un terrain neutre.

Le plus créatif pour trouver une échappatoire aux règles: Zach LaVine

La confrontation de LaVine contre Paul Pierce était la plus drôle du groupe. Le match n’a de sens que s’il est explicitement destiné à la comédie. LaVine ne pouvait pas dunker, selon les règles, mais cela ne voulait pas dire qu’il ne pouvait pas incorporer chaque chose acrobatique qu’il faisait dans un dunk dans un plan à la place. LaVine a non seulement battu Pierce avec cette échappatoire, mais je suis tout à fait certain qu’il a failli faire en sorte que Pierce se retire les ischio-jambiers dans le processus. Ce n’était pas joli:

Pierce n’a jamais tiré et a été balayé. Heureusement, cependant, il n’était pas ennuyeux.

Pire terrain: les Celtics Green de Paul Pierce

La meilleure partie de LaVine battre Pierce est que nous n’avons plus à regarder la cour verte voyante de Pierce. Regardez, la vue depuis les collines de Los Angeles est magnifique, et la maison elle-même est belle, mais la cour a un logo géant Celtics et dispose de deux nuances de verts – un foncé et un néon – colorant la peinture et la zone au-delà du 3 ligne de points. Le simple fait d’y penser me fait mal à la tête.

Meilleur court: Chauncey Billups

Billups, qui jouait chez lui à Denver, avait la plus belle cour du peloton. “M. Big Shot »a été écrit sur la ligne de base, il y avait un trampoline à l’arrière-plan, et le meilleur de tous: La cour a été peinte avec deux couleurs (noir et rouge) qui vont bien ensemble. Prenez des notes, Paul Pierce.

Coupe la plus emblématique: Paul Pierce

Malgré tous mes reproches avec la cour de Pierce, sa coupe l’a compensé. Tout ce que Pierce a fait dans son match a fourni une comédie involontaire bien nécessaire, mais surtout sa tenue. Commençons par le haut: il portait une veste Nike surdimensionnée et gonflée comme s’il s’attendait à ce qu’il y ait de la neige à L.A.Il l’a associé à un pantalon de jogging de football Adidas de trois quarts de longueur. Pierce ne se soucie apparemment pas d’avoir l’air décent à la télévision – ou de l’uniformité de la marque – et pour cela je le respecte.

Nerdiest Line: Mike Conley qualifie un corner 3 de «tir à haut pourcentage»

Désolé Mike, nous ne sommes pas ici pour les analyses en ce moment, surtout quand nous pouvons à peine distinguer les lignes à 3 points sur le flux vidéo.