Les superstars du sport aident à collecter des fonds pour ceux qui en ont besoin

Les superstars du sport et les icônes de la culture pop se mobilisent pour aider à collecter des fonds pour fournir de la nourriture à ceux qui en ont besoin pendant la pandémie de coronavirus avec le #AllInChallenge. Le fondateur des fanatiques, Michael Rubin, a lancé le défi cette semaine, qui permet à des personnalités populaires d’offrir un lot de prix sur lequel les fans peuvent soumissionner lors d’une vente aux enchères ou participer à un tirage au sort, tous les bénéfices étant reversés à des organisations caritatives telles que Meals on Wheels et America’s Food. Fonds.

Si vous avez toujours voulu rouler dans une voiture de la Coupe NASCAR à Daytona, jouer pour les Dallas Mavericks, posséder la Rolls-Royce de Meek Mill ou apparaître dans un film aux côtés de Leonardo DiCaprio, c’est peut-être votre seul coup. Une liste de tous les packages disponibles est disponible chez Fanatics, et les enchères se termineront dans deux semaines.

Selon le site Web de Fanatics, plus de 2,7 millions de dollars ont déjà été collectés.

Voici quelques-unes des nombreuses options sur lesquelles vous pouvez miser ou participer pour gagner.

Alex Rodriguez:

Une leçon de frappe d’une heure

Déjeuner avec A-Rod

Un des répliques des trophées des World Series d’Alex Rodriguez

Magic Johnson:

Magic visitera votre ville pour une apparition d’une heure où vous le souhaitez

Un jeu de CHEVAL avec Magic au Staples Center

Un dîner organisé à LA pour vous et 10 amis

Des sièges pour vos amis lors d’un match des Lakers, pendant que vous vous asseyez sur le court avec Magic

Mark Cuban:

Un contrat d’une journée avec les Mavericks de Dallas, où vous serez assis sur le banc lors d’un match de pré-saison et aurez la chance de tirer un coup franc

Peyton Manning:

Peyton se rendra dans votre ville pour jouer au quatuor avec vos amis et organiser un dîner dans un restaurant pour 10 de vos amis

.