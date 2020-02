Les t-shirts sont filtrés pour la saison prochaine

Il Soccer Club Barcelona Vous savez déjà quelle sera votre nouvelle peau pour la prochaine saison. Les joueurs ont déjà pu voir le trois kits qui cherchera le cours 2020/21, trois nouveaux vêtements qui rompent avec la dynamique habituelle qui avait été conçue Nike pour le club Blaugrana et ils ont été divulgués par Footy Headlines. Selon Mundo Deportivo, certains des joueurs ont déjà été photographiés avec la nouvelle veste culé pour de futurs événements publicitaires et sont officiellement apparus.

La premier kit Il attire l’attention sur sa finition inédite et sur le bannissement des tableaux qui s’exposaient cette saison. Le premier va récupérer rayures verticales avec les couleurs habituelles du club, bleu et marron, et de petites rayures qui délimitent les deux couleurs avec un jaune assez volumineux, même couleur qui sera utilisée sur le cou (bec), et avec laquelle les manches sont finies aussi. Le logo de la marque ira également dans ce ton jaune, tout comme le numéro et le nom. La couleur de la publicité qu’ils portent sur la chemise, Rakuten et Beko, qui sera d’un blanc pur, sera différente.

Plus classique sera le deuxième kit. Il Barça quitter le jaune vif cette saison et portera une deuxième tenue de seulement deux couleurs: noir et or. La chemise sera entièrement de couleur jais et brillera le reste des détails en or brillant: sponsors, logo, bouclier et finition du cou et de la manche.

La troisième et dernier vêtement sera rose avec le reste des détails noir à l’exception du bouclier, qui sera dessiné avec les couleurs habituelles. L’aquamarine de cette saison est abandonnée pour retrouver un ton similaire à celui utilisé il y a deux saisons, en 2018/19, qui utilisait un rose très clair. C’est ainsi que les trois costumes de gala que les Blaugrana porteront la saison prochaine sont déjà connus.