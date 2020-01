Les tendances Mbappe 2020 après l’accord avec Nike, Mario Gotze pourrait signer gratuitement, Barry est prêt à revenir, Todd Cantwell lié

Sir Alex Ferguson a toujours souligné l’importance du renforcement avant de devenir faible, et il semble que Jurgen Klopp envisage de faire quelque chose de très similaire avec Liverpool.

Les Reds sont des champions d’Europe et du monde, mais cela n’a pas empêché le moulin à rumeurs de produire déjà quelques lignes de transfert classiques sur les Merseysiders.

. – .

Liverpool a célébré la levée de la Coupe du monde des clubs au Qatar en décembre, mais ne se repose pas sur ses lauriers

Takumi Minamino a déjà rejoint Red Bull Salzburg dans un accord qui pourrait s’avérer être un vol dans les années à venir, tandis que d’autres mouvements ont été envisagés.

Dans le sillage du contrat historique et record de Liverpool avec Nike, il semble que le minou de transfert sera bel et bien gonflé pour accueillir les signatures de grands noms.

Découvrez les meilleures rumeurs les plus récentes ci-dessous.

Arsenal Invincible Martin Keown affirme que Liverpool est l’une des meilleures équipes de Premier League de l’histoire

# Mbappe2020 tendances après le mouvement de Nike

Les Reds ont annoncé qu’un accord avait été conclu avec Nike pour qu’ils succèdent à New Balance en tant que sponsor principal de leur kit de la saison prochaine et les fans sur Twitter sont ravis.

Certains des footballeurs les plus en vue au monde sont sous contrat avec le géant américain du sport, dont le vainqueur de la Coupe du monde Mbappe et les spéculations sur un transfert potentiel ont continué de s’intensifier.

. ou concédants de licence

Kylian Mbappe a de nouveau été associé à un superbe déménagement à Anfield

L’attaquant du PSG a été lié à une décision avant que l’accord de 70 millions de livres sterling ne soit confirmé et la confirmation de l’accord a conduit à de nouvelles spéculations cet été pourraient voir l’arrivée de la starlette.

Louie Barry pour snober la décision de Liverpool

Aston Villa devrait battre Liverpool et une foule de clubs de haut niveau avec la signature de Barcelone, Louie Barry, âgée de 16 ans, ce mois-ci.

L’attaquant a quitté West Bromwich Albion cet été pour s’installer en Catalogne, refusant un contrat de 2 millions de livres sterling avec le PSG pour devenir le premier Anglais à rester à la légendaire académie La Masia.

Réseaux sociaux / FC Barcelone

Louie Barry est largement considéré comme l’un des meilleurs enfants du football anglais

Cependant, son temps de jeu limité a signifié un retour à la maison semblait peu probable, avec Villa aurait sauté la file d’attente alors que l’attaquant cherche un retour dans les Midlands.

Barry a marqué 10 buts en cinq matchs pour les moins de 15 ans d’Angleterre lors d’un tournoi en Italie en 2018, avant de remporter le Golden Boot au tournoi de Vale-de-Marne plus tard cette année-là.

Mario Gotze lié sur un gratuit

Mario Gotze, la star du Borussia Dortmund, quittera l’Allemagne en liberté cet été après avoir décidé de ne pas séjourner au Signal Iduna Park.

Selon Bild, il n’y a “aucune chance” que le joueur de 27 ans signe un nouvel accord avec BVB, malgré les discussions prévues avec le directeur sportif Michael Zorc.

. – Contributeur

Le joueur de 27 ans devrait s’installer sur de nouveaux pâturages cet été

Manchester United avait un intérêt pour le joueur pendant des années, bien que cela se soit quelque peu refroidi et il est retourné à Dortmund après un passage infructueux avec le Bayern Munich.

Des retrouvailles avec le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, ont été annoncées, mais tous les clubs intéressés devront égaler son salaire de 160 000 £ par semaine.

Todd Cantwell repéré après un bon départ

Todd Cantwell, diplômé de l’académie de Norwich City, a été lié à un déménagement à Anfield après son impressionnant début de saison.

. – .

Cantwell impressionne par ses expositions à Carrow Road cette saison

Le milieu de terrain a marqué six buts et récolté deux passes décisives lors de sa première campagne en Premier League et a dûment attiré l’attention d’une multitude de clubs de haut niveau.

Selon The Athletic, les Reds ne sont pas le seul club intéressé car Manchester United a également surveillé le joueur de 21 ans cette saison.

.