Les Texans envisagent-ils vraiment d’échanger DeAndre Hopkins?

Une partie de la condition humaine n’apprécie pas ce que nous avons. Les Texans n’ont peut-être pas de Super Bowl en moins de 20 ans d’existence, mais ils ont Deshaun Watson et DeAndre Hopkins, peut-être la combinaison quart-récepteur la plus excitante de la NFL moderne. Ce duo pourrait ne pas rester ensemble plus longtemps. Peter King de NBC Sports a écrit que la franchise pourrait être ouverte au trading de Hopkins.

“Ce n’est peut-être qu’un bavardage avant le repêchage, mais deux équipes au cours du week-end m’ont dit de regarder Houston et DeAndre Hopkins”, a écrit King lundi. [Hopkins] a trois ans et un montant raisonnable de 40 millions de dollars restant sur son contrat, et [he’d] causera seulement un plafond de 3 millions de dollars aux Texans s’ils l’échangeaient. Houston est actuellement en enfer, sans sélection parmi les 50 premiers en 2020 et 2021, et l’entraîneur Bill O’Brien a d’énormes besoins à combler sur sa ligne offensive, au secondaire et au général des jeunes sur les sept premiers; J.J. Watt et Whitney Mercilus joueront cette année au [ages] 31 et 30. “

Pour être clair, c’est une rumeur, pas un rapport. Mais la suggestion de King selon laquelle un échange Hopkins est même possible indique qu’il y a une certaine crédibilité à l’idée. Cela peut sembler impensable étant donné que Hopkins a combiné pour plus de 4000 verges de réception avec 31 touchés au cours des trois dernières saisons. Mais beaucoup ont dit la même chose à propos d’un autre récepteur de superstar récemment échangé.

En mars 2018, Adam Schefter d’ESPN a discuté de la possibilité que les Giants échangent Odell Beckham Jr. sur l’émission de radio Golic & Wingo. Les Giants ont nié la rumeur, signé Beckham pour ce qui était à l’époque la plus grande prolongation de contrat pour un récepteur, et ont déclaré qu’ils ne l’avaient pas signé pour l’échanger. Puis, en mars 2019, ils l’ont échangé aux Browns. Hopkins n’a pas été impliqué dans autant de controverses que Beckham, mais l’histoire d’OBJ montre qu’aucun récepteur n’est infranchissable.

Alors, évaluons un instant si les Texans envisagent vraiment d’échanger Hopkins. Cette évaluation commence et se termine par une seule personne: Bill O’Brien. O’Brien est à la fois entraîneur-chef et directeur général de Houston. Il a assumé des fonctions de prise de décision du personnel après que les Texans ont licencié l’ancien directeur général Brian Gaine en juin 2019. En janvier 2020, le propriétaire de l’équipe, Cal McNair, a officiellement donné à O’Brien le titre qu’il avait déjà officieusement. “C’est ainsi que nous fonctionnons depuis huit mois”, a déclaré McNair aux journalistes en janvier. “[O’Brien and his staff] nous a mené à une saison de 10 victoires, à un autre titre de division et à la ronde de division. Notre objectif est de gagner des championnats. »

Pourtant, il est de plus en plus évident qu’O’Brien n’est pas capable de faire deux emplois à plein temps. D’une part, il a toujours été floué dans les métiers. En août, les Texans ont échangé un choix de troisième ronde pour acquérir le porteur de ballon Duke Johnson, le choix de repêchage le plus élevé que toute équipe ait échangé pour un porteur de ballon depuis des années. Quelques semaines plus tard, Houston a envoyé un gardien en service à Kansas City pour avoir reconduit Carlos Hyde, que les chefs allaient probablement libérer. À la veille de la saison 2019, les Texans ont échangé deux choix de première ronde (en 2020 et 2021) et une deuxième ronde de 2021 pour les Dolphins pour un package titré par l’attaquant gauche Laremy Tunsil. Non seulement c’était un trop-payé, mais cela hypothéquait également l’avenir de la franchise sans aucune garantie que Tunsil signerait une prolongation de contrat. Lorsque les Bears ont orchestré un échange similaire pour le défenseur de passes Khalil Mack en 2018, ils ont travaillé à l’avance avec Mack pour qu’il n’y ait plus de maux de tête à l’avenir. O’Brien n’a pas fait de même, et maintenant Tunsil embauche de nouveaux agents pour sa prochaine prolongation de contrat, qui sera massive. Tunsil devrait devenir un joueur autonome à la fin de l’année. S’il part, le commerce de Houston pour l’acquérir ressemblera à une faute professionnelle.

Comme si cela ne suffisait pas à prouver qu’O’Brien ne devrait pas être à la fois directeur général et entraîneur-chef, prenez ses performances de date limite, qui ont été positivement hilarantes. Pendant deux années consécutives, les Texans ont échangé un joueur de l’équipe à laquelle ils étaient confrontés la semaine de l’échéance. Cela pourrait être une coïncidence. Cela pourrait également être une indication que O’Brien, le directeur général, n’a pas le temps de rechercher des cibles commerciales pour les autres équipes.Il regarde donc la bande de la prochaine équipe que les Texans joueront et échange pour l’un de ses gars.

Individuellement, aucun de ces mouvements n’est accablant. Collectivement, ils suggèrent qu’O’Brien a beaucoup trop de responsabilités. Et O’Brien a à peine quiconque à qui il peut déléguer du travail. Son meilleur conseiller de confiance au front office est Jack Easterby, qui est venu des Patriots en tant qu’expert en leadership et en culture en tant qu’aumônier de l’équipe. Mais Easterby n’a pas beaucoup d’expérience en matière de football.

C’est le front office qui pourrait penser à trader Hopkins, qui est peut-être le meilleur receveur du football et qui profite de l’un des meilleurs débuts de sa carrière parmi tous les receveurs de l’histoire de la ligue. De tous les receveurs de la NFL au cours de leurs sept premières saisons, Hopkins se classe au deuxième rang des captures (632) derrière seulement Marvin Harrison et sixième aux verges de réception (8602) derrière Torry Holt, Calvin Johnson, Randy Moss, Julio Jones et Harrison. Hormis les chiffres, Hopkins a été une machine phare qui déforme constamment son corps pour obtenir des captures spectaculaires. Il est relativement bon marché aussi: son plafond de 14 millions de dollars se classe au 15e rang des récepteurs en 2020, juste devant Adam Thielen des Vikings.

Hopkins aura 28 ans en juin, est sous contrat pour trois saisons supplémentaires et a raté deux matchs en sept ans. Sa trame de fond est tout simplement remarquable. D’après ce que nous savons, il est tout ce qu’une franchise pourrait souhaiter à un joueur vedette, et il fait tout cela à un prix favorable à l’équipe. Si les Texans envisagent vraiment de l’échanger, peut-être que les gens qui doivent y aller sont ceux qui n’apprécient pas ce qu’ils ont.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer