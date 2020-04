Les Texans licencient Bill O’Brien? – Jeu 7

Les Texans licencient Bill O’Brien?

Les Texans se préparent-ils à licencier Bill O’Brien? C’est dans cette direction que les choses évoluent, selon des rapports récents.

L’analyste ESPN NFL Jeff Darlington est apparu sur Get Up cette semaine et a suggéré que les jours d’O’Brien avec Houston pourraient être comptés à ce stade.

“La partie intéressante à ce sujet est que nous avons parlé de l’intersaison (et) c’est vraiment une extension du moment où Bill O’Brien est devenu le directeur général – même à titre officieux, avant le début de cette saison – en échange de Laremy Tunsil, en obtenant un choix de première ronde pour le faire », a déclaré Darlington.

«Cela devient la question – Bill O’Brien, dans ses efforts et ses tentatives de changer la culture avec les Texans, aura-t-il suffisamment de temps en tant que directeur général pour le faire?

“Parce qu’il est carrément sur la sellette à ce stade, malgré le fait qu’il n’a eu qu’une seule saison perdante depuis qu’il a rejoint l’équipe en 2014.”

O’Brien sera-t-il vraiment licencié? Le temps nous le dira.

