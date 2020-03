Les Texans obtiennent F pour un commerce indéfendable

Bien foutu.

Il y a quelques semaines, j’ai écrit un article sur les stars de la NFL qui étaient susceptibles d’être échangées cet intersaison. Au départ, j’avais envisagé de mettre David Johnson sur la liste, mais j’ai décidé de ne pas le faire pour deux raisons:

(1) Johnson avait perdu son premier emploi en Arizona au profit de Kenyan Drake. Peut-on vraiment envisager une sauvegarde exécutant une étoile?

(2) Le contrat de Johnson était fondamentalement non échangeable en soi, de sorte que toute équipe qui devait échanger pour lui échangerait en fait pour le choix de repêchage que les Cardinals devraient préparer avec lui pour faire mordre une autre équipe.

J’ai sous-estimé l’incompétence de Bill O’Brien.

Les Texans ont fait du commerce pour David Johnson et son salaire entièrement garanti de 10,2 millions de dollars. Ils ont également obtenu un choix de deuxième ronde dans l’affaire. J’ai l’impression de laisser une grande partie de côté. Oh ouais… ILS ONT AUSSI ÉLOIGNÉ DEANDRE HOPKINS.

Tenez bon, laissez-moi m’assurer que je ne me fais pas jouer par l’un de ces faux comptes d’Adam Schefter…

Non, il y a un chèque bleu et tout. Les Texans ont fait ce commerce. Christ.

Je ne sais même pas si Johnson peut être considéré comme faisant partie de l’indemnisation, car les cardinaux étaient désespérés de se débarrasser de lui et de son numéro de casquette gonflé. Il était clair que son meilleur football est derrière lui et il n’a que deux ans pour avoir 30 ans. Il ne s’améliore pas.

Regardez-le «courir»…

Aucun retour en arrière ne vaut 10,2 millions de dollars. Surtout pas celui qui court comme ça.

Donc, essentiellement, Houston a payé 15,3 millions de dollars pour un porteur de ballon échoué et un choix de deuxième ronde tout en abandonnant l’un des trois meilleurs récepteurs de la ligue ET un choix de quatrième ronde. Cela vient un an après que les Giants ont obtenu des choix de première et de troisième ronde ainsi que Jabrill Peppers des Browns pour Odell Beckham. Lorsque Dave Gettleman vous dépasse en tant que directeur général, les choses ne vont pas si bien.

Nous recevons des informations selon lesquelles Hopkins était à la recherche d’un nouveau contrat que les Texans ne pourraient pas se permettre avec Deshaun Watson et Laremy Tunsil ayant besoin de nouveaux contrats, ce qui explique en quelque sorte pourquoi Houston était si impatient de le traiter. Mais il était sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2022. Il n’avait aucun effet de levier, et vous devez imaginer que les équipes seraient prêtes à abandonner plus qu’un choix de deuxième tour pour un joueur de son calibre. Après tout, les Falcons ont échangé un choix de deuxième ronde contre Hayden Hurst.

Les cardinaux doivent être ravis juste pour avoir le contrat Johnson hors de leurs livres. Qu’ils aient ajouté Hopkins, qui remplit l’un des plus gros trous de la liste, dans le processus est juste… quoi de mieux que la cerise sur le gâteau? C’est comme avoir deux gâteaux.

Kliff Kingsbury pourrait être le plus grand gagnant ici. Il avait déjà cajolé une attaque au-dessus de la moyenne sur l’une des formations les moins talentueuses de la ligue par le biais de X et O uniquement, mais il avait besoin d’un récepteur n ° 1 qui pourrait battre la couverture de l’homme pour que l’équipe puisse passer à l’étape suivante. Eh bien, il en a trouvé un.

Maintenant, les cardinaux peuvent se concentrer sur la construction de la ligne offensive. C’est une bonne année pour cela avec ce projet de classe chargé de perspectives de lignes offensives. Si l’Arizona voulait récupérer une partie du projet de capital qu’elle avait abandonné dans le commerce, elle pouvait passer du 10e choix et le faire. C’est probablement la meilleure option, mais le simple fait d’utiliser ce choix sur une perspective de ligne offensive n’est pas un mauvais plan B. GM Steve Keim a des options.

Pendant ce temps, à Houston, les Texans ont ajouté un capital de projet très nécessaire, mais ont maintenant un trou béant au récepteur – peut-être qu’ils peuvent utiliser ce choix de deuxième tour sur un récepteur et espérer qu’il est aussi bon que Hopkins! Et, bien sûr, ils ont 50 millions de dollars d’espace à dépenser, mais une grande partie de cela est réservée à Deshaun Watson et Laremy Tunsil, donc ce n’est pas comme si les Texans pouvaient devenir fous en libre agence. Ai-je mentionné qu’ils n’avaient pas de choix de première ronde dans aucun des deux projets suivants?

Je ne sais pas ce que fait Bill O’Brien. C’est quelque chose que nous semblons avoir en commun.

Catégorie cardinaux: A

Qualité texane: F

