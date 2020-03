Les Texans ont besoin de défense et d’un remplaçant DeAndre Hopkins cette intersaison

Les Texans de Houston ont connu une saison 2019 assez réussie. Ils ont remporté l’AFC Sud et ont ensuite battu les Buffalo Bills en prolongation lors du Wild Card Round. Mais ils ont ensuite perdu contre les Chiefs de Kansas City lors de la ronde divisionnaire, leur donnant une avance de 24-0 au deuxième trimestre.

Cela seul aurait probablement dû suffire à faire virer l’entraîneur-chef Bill O’Brien, même si ce n’était pas le cas. Au lieu de cela, les Texans ont promu O’Brien au poste de directeur général, en remplacement de Brian Gaine, qui a été licencié l’été dernier. La bonne nouvelle pour Houston est au moins qu’il a toujours le quart-arrière Deshaun Watson. Mais il ne peut pas le faire seul.

Houston Texans (10-6), perdu lors de la ronde divisionnaire

Avant l’agence gratuite

Les Texans n’ont pas de choix de première ronde cette année grâce à leur échange avec Miami pour obtenir le plaqueur offensif Laremy Tunsil et le receveur Kenny Stills. Cependant, ils pouvaient tirer beaucoup d’avantages de l’agence libre, en particulier avec les 62 millions de dollars d’espace disponible pour l’intersaison.

Fin défensive: Les Texans ont échangé Jadeveon Clowney contre les Seahawks juste avant le début de la saison 2019. J.J. Watt a raté la moitié de la saison après avoir subi un pectoral déchiré, mais il est revenu pour les deux matchs éliminatoires de Houston. En tant que telle, la défense manquait d’une production majeure de l’autre côté de Watt – les extrémités défensives Angelo Blackson et Charles Omenihu combinées pour seulement trois sacs sur l’année. Obtenir de l’aide pendant l’agence libre ou le jour 2 du projet sera important pour les Texans.

Cornerback: Les Texans ont sorti Vernon Hargreaves III, qu’ils ont acquis de Tampa Bay au milieu de la saison. Bradley Roby, n ° 1, est un joueur autonome, tout comme le vétéran Johnathan Joseph. Si les Texans ne peuvent pas se permettre de re-signer Roby, il y aura des options d’agent gratuit disponibles, comme Logan Ryan.

Revenir: L’offensive des Texans aurait pu être beaucoup plus explosive avec un jeu de course régulier en 2019. Le principal rusher de Houston était Carlos Hyde, qui avait 1 070 verges et six touchés. Son deuxième rusher de tête? Watson. Alors que Hyde est un agent libre cette intersaison, Houston pourrait viser un porteur de ballon, comme Clyde Edwards-Helaire du LSU ou J.K. de l’Ohio State. Dobbins, au deuxième tour du projet.

Quoi Blog Battle Red veut plus cette intersaison: Les besoins des Texans de Houston en 2020 sont stricts et sans ambiguïté – le demi de coin et la ruée vers les passes (probablement via la défensive). S’il y a une grâce salvatrice à n’avoir pratiquement aucun choix de brouillon premium jusqu’en 2064, c’est qu’il ne fait aucun doute que la seule façon raisonnable de remédier à ces trous flagrants est via une agence gratuite. O’Brien devra être extrêmement agressif lorsque les portes s’ouvriront, sinon les Texans seront gravement handicapés dans leurs efforts pour améliorer leur campagne 2019. – Tim McHale

Après l’agence gratuite

Welp, Bill O’Brien a probablement fait l’un des pires échanges de l’histoire de la NFL en échangeant son meilleur récepteur de DeAndre Hopkins contre les Cardinals. En échange, Houston a reculé David Johnson, un choix de deuxième ronde pour 2020 et un quatrième en 2021. Pas génial!

Au cornerback, Houston a re-signé Hargreaves pour un contrat d’un an. Les Texans ont également re-signé Roby, leur meilleur corner de 2019, ainsi que Phillip Gaines, qui apportera une certaine profondeur au poste.

1. Fin défensive: Les Texans n’ont pas abordé cette question en libre agence, alors attendez-vous à ce qu’ils le fassent pendant le projet.

2. Récepteur large: Les Texans ont signé Randall Cobb pour un contrat de trois ans, mais ce n’est pas exactement un remplacement pour Hopkins. Houston devrait prendre le meilleur récepteur disponible avec son premier choix de deuxième ronde.

3. Tacle offensif: Houston a re-signé Roderick Johnson, qui remplacera probablement Laremy Tunsil cette saison. Les Texans pourraient utiliser un peu plus d’aide le long de ce projet pour donner à Watson une protection supplémentaire en 2020.

Nous reviendrons sur les Texans après le repêchage de la NFL 2020 pour voir comment ils ont corrigé les trous sur la liste.