Les Texans ont échangé DeAndre Hopkins contre qui?

Photo de Wesley Hitt / .

De plus: Kevin et Danny couvrent également certains des autres métiers de renom dans la ligue, y compris DeForest Buckner aux Colts, Jack Conklin aux Browns, et plus

Nous avons du mal à trouver la logique derrière la superstar du commerce des Texans WR DeAndre Hopkins aux Arizona Cardinals pour des sous sur le dollar. Nous couvrons également certains des autres métiers de renom de la ligue aujourd’hui, y compris DeForest Buckner aux Colts, Jack Conklin aux Browns, Byron Jones aux Dolphins, et plus encore.

Hôte: Kevin Clark

Invité: Danny Kelly

Souscrire: Spotify / Apple Podcasts / Art19 / Stitcher / RSS