Les Texans ont inexplicablement échangé DeAndre Hopkins aux cardinaux

Les Texans ont échangé le receveur DeAndre Hopkins et un choix de quatrième ronde en 2020 aux Cardinals pour avoir repoussé David Johnson, un choix de deuxième ronde en 2020 et un quatrième round de 2021, selon Adam Schefter d’ESPN et John McClain du Houston Chronicle. C’est le type de commerce qui ferait l’objet d’un veto dans le football fantastique. Si cela semble surprenant, rappelez-vous que le front office des Texans est dirigé par un entraîneur-chef à plein temps dont le non. 2 conseiller est un ancien aumônier d’équipe avec peu ou pas d’expérience en scoutisme ou en entraînement.

Les cardinaux obtiennent: WR DeAndre Hopkins et un choix de 4e ronde.

Les Texans obtiennent: RB David Johnson, un choix de deuxième ronde et un choix de quatrième ronde de 2021.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 16 mars 2020

Hopkins est l’un des meilleurs receveurs de la NFL, et les sept premières années de sa carrière ont été parmi les meilleures pour n’importe quel receveur à travers sept saisons de l’histoire de la NFL. Mais laissons de côté l’aspect Hopkins de l’accord pendant un moment. Négocier pour Johnson est une décision discutable en soi. Il n’a commencé que neuf matchs en 2019 et n’a porté le ballon que 94 fois pour 345 verges (3,7 verges par portage). Pire, il a été usurpé par le porteur de ballon Kenyan Drake, que les Cardinals ont échangé au milieu de l’année. Dans les sept derniers matchs de Johnson, il n’a eu que 18 courses pour 47 verges. Il n’a pas été inscrit sur le rapport de blessure pendant une grande partie de la seconde moitié de la saison, mais il a eu un problème de dos et une blessure à la cheville plus tôt dans l’année. Soit ces blessures ont duré plus longtemps que ne l’avaient reconnu les Cardinals, soit un Johnson en bonne santé a été mis au banc. L’un ou l’autre est préoccupant.

Prenez maintenant tous ces problèmes de santé et ajoutez le contrat de 13 millions de dollars de Johnson pour 2020, la quatrième note la plus élevée de tout porteur de ballon de football. Considérez également que c’est la troisième fois que Houston échange contre un porteur de ballon depuis le week-end de la fête du Travail, après avoir distribué un troisième tour à Cleveland pour Duke Johnson (qui n’a pas décroché le poste de départ) et garder Martinas Rankin à Kansas City pour Carlos Hyde (qui était susceptible d’être coupé par les chefs). Maintenant, l’équipe ajoute Johnson, un joueur très bien payé et en forte baisse à ce qui est généralement la position de compétence la moins chère. Le commerce pour Johnson va à l’encontre de toute sagesse accumulée au cours de la dernière décennie de transactions avec la NFL.

Maintenant, nous tenons compte de cela pour obtenir Johnson, les Texans ont échangé DeAndre Hopkins. Hopkins aura 28 ans en juin et est le meilleur attrapeur de passes que l’État du Texas ait connu depuis Michael Irvin. Le quadruple All-Pro est le 14e joueur le mieux payé à son poste. Même s’il cherche un nouveau contrat, ce que McClain a laissé entendre, Hopkins est le type de joueur dans lequel une équipe devrait investir. Au lieu de cela, les Texans l’ont échangé pour monter de deux tours dans le projet, ajouter un choix à mi-parcours l’année prochaine, et acquérir l’un des pires contrats du football. O’Brien et son non. 2, l’ancien aumônier des Patriots Jack Easterby, soit n’avait pas la compétence pour appeler autour de la ligue et présenter de meilleures offres pour leur receveur étoile, soit ils en ont obtenu un, mais ont pris Johnson pour un atout plutôt qu’un passif.

O’Brien a foiré les métiers à gauche et à droite depuis sa prise de fonctions chez GM en juin. La négociation d’actifs réels pour les porteurs de ballon a été un terrible début. Hypothéquer l’avenir de Houston en envoyant deux premiers et un deuxième à Miami pour le package Laremy Tunsil était encore pire, étant donné qu’O’Brien a hypothéqué l’avenir sans que le tacle gauche accepte une prolongation de contrat. Cette catastrophe a conduit au commerce de lundi, car les Texans ont été obligés d’écrire à Tunsil un chèque en blanc pour s’assurer qu’il ne partirait pas. Le prix, apparemment, était DeAndre Hopkins. Chaque métier texan consiste à corriger une erreur précédente, comme vous couper le nez pour contrarier votre visage, mais ensuite vous couper l’oreille pour remplacer votre nez. Qui sait ce qu’ils pourraient avoir à couper ensuite. Ce fut la réaction de David Mulugheta, l’agent de Deshaun Watson:

Si Watson décide de faire pression pour un échange, hypothéquer l’avenir pourrait avoir un prix plus élevé que prévu O’Brien.

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer