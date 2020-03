Les tigres de Medina confiants conserveront de bonnes performances après la pause

▲ L’équipe féline mène et reste invaincue à Clausura 2020.Photo @LigaBBVAFemenil

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 24 mars 2020, p. a16

Roberto Medina, technicien du groupe féminin des Tigres de l’Université autonome de Nuevo León, a fait confiance que la pause dans le tournoi Clausura 2020, en raison de la pandémie de coronavirus, n’affecterait pas trop les performances de son équipe, qui ouvre actuellement la voie. du concours et reste également invaincu après neuf jours joués.

«Nous sommes conscients que cette situation va nous nuire, sans aucun doute elle va ralentir le rythme du jeu, et pas seulement pour nous, mais pour toutes les équipes, mais j’espère que dans notre cas ce n’est pas trop, comme nous l’avons fait très les choses bien et nous ne voulons pas jeter cela dans l’oreille d’un sourd, nous chercherons à poursuivre notre séquence positive pour la reprise du tournoi.

Nous savons que nous devrons travailler dans des marches forcées pour revenir à la forme de football, nous sommes très clairs que celui qui s’adapte le plus rapidement, est celui qui pourra redémarrer de la meilleure façon, et c’est exactement ce que nous faisons, en nous adaptant à la situation pour ne pas perdre de terrain et avoir la possibilité de se battre pour un nouveau titre, at-il dit.

L’ancien entraîneur de l’équipe nationale féminine senior a indiqué que pour l’instant son équipe était en quarantaine, après avoir voyagé dimanche 15 mars à Mexico pour disputer le duel du jour 10 du tournoi Clausura 2020 contre l’Amérique, qui, après avoir soudainement changé de siège, lors du passage du stade Azteca aux installations de Coapa, a finalement été suspendu.

«Pour le moment, nous sommes tous sous observation, alors que nous montons dans un avion et que nous descendons à un aéroport, qui est en quelque sorte un foyer d’infection. A notre arrivée dans la capitale du pays, nous avons été informés de la suspension du tournoi, heureusement le club a réagi rapidement et nous avons pu rentrer à Monterrey le même jour.

On nous a dit qu’entre huit et 15 jours, c’est quand il peut y avoir une manifestation de cette maladie, maintenant nous sommes dans cet avion depuis huit jours et heureusement aucun élément de l’équipe n’a présenté de symptômes, mais nous sommes toujours dans cette période de grâce, espérons que personne n’a été infecté, a-t-il dit.

Compte tenu de l’incertitude quant à la date de reprise du football mexicain, le stratège a déclaré qu’il ne serait pas gêné par la décision de reprendre ses activités dans des stades vides; Cependant, il a souligné que les supporters sont un ingrédient essentiel pour toutes les équipes.

“Je n’aurais aucun problème à jouer à huis clos, mais je pense que le fait d’avoir notre public est une motivation supplémentaire pour les joueurs, même pour la ligue masculine, car en fin de compte, les fans sont ce qui nous rend plus forts.

Espérons qu’il existe une conscience collective dans le pays pour éviter la propagation du virus, ce qui sera très important pour que nous puissions reprendre le tournoi de la meilleure façon, a-t-il déclaré.

