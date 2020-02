Les tigres et leur fragile défense ne peuvent toujours pas gagner

Tigres a subi sa troisième défaite en six matchs de Clausura 2020, jouant avec une seule défense centrale naturelle, car avec les blessures de Diego Reyes, Hugo Ayala et Francisco Meza, seul Carlos Salcedo était présent dans la ligne des quatre. Avec une défense aussi fragile, les félins ne peuvent pas gagner et ont désespérément besoin du retour d’un de leurs défenseurs.

Jorge Torres Nilo a commencé le match en tant que défense centrale et a été blessé dans la première minute, alors Guido Pizarro a ensuite occupé le centre. Les blessures continuent de s’accumuler dans l’équipe féline et laissent Ricardo Ferretti avec très peu d’options.

Mais en plus de la défense, l’équipe des Tigres n’a pas généré grand-chose à l’offensive lors du match contre Santos. Ni Quiñones, Valence ni Gignac n’étaient déséquilibrées car elles sont devenues et n’ont pas généré beaucoup de danger. Ils ne pouvaient pas contre la défense des Saints et dérangea rarement Jonathan Orozco.

Mais l’essentiel reste la fragile défense des Tigres, qui, bien qu’ils soient les moins vainqueurs du tournoi, sont plus faibles que jamais, avec des blessures empilées et un calendrier difficile à venir, ils ont un besoin urgent de récupérer l’un de leurs défenseurs afin qu’ils ne soient pas exposés comme ils l’ont été par l’attaque de Santos, que s’il n’y avait pas eu la figure de Nahuel, il en aurait cloué quelques autres.