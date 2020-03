Les Tigres profitent de leur visite contre le New York City FC

Notimex

New York. Un Tigres méconnaissable a dû compter sur le gardien argentin Nahuel Guzmán pour rester en lice et vaincre le New York City FC 1-0 dans les dernières minutes du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions de la Concacaf.

Le Chilien Eduardo Vargas, à la minute 92, a remporté la victoire de l’équipe de Monterrey, après que Sean Johnson, gardien de New York, ait laissé un ballon vivant dans la zone.

L’équipe dirigée par le norvégien Ronny Deila, avec l’ancien footballeur mexicain Efraín Juárez dans son équipe d’entraîneurs, n’a pas pesé le fait de n’avoir joué que quatre matchs officiels en 2020 et a clairement exprimé ses intentions offensives dès les premières mesures du match.

Face aux attaques locales, Patón Guzmán s’est consolidé comme le principal protagoniste de la première mi-temps en effectuant trois arrêts importants, ce qui a empêché l’équipe de New York de figurer sur le tableau de bord.

Comme cela s’est produit dans le cas précédent, lorsqu’ils ont visité Alianza au Salvador, les élèves de Ricardo Ferretii manquaient d’imagination au moment de faire des pièces offensives.

Le Français André-Pierre Gignac a tenté d’être l’élément le plus incisif de l’attaque féline, mais son élan est resté dans des tentatives ténues qui n’ont jamais dérangé l’arc défendu par Johnson.

Lorsque le match était en train de mourir et qu’il semblait que tout se terminerait même sans buts, Gignac a décoché un tir de l’extérieur de la zone, qui a été mal sauvé par Johnson, qui a laissé le rebond près de son but et Vargas a semblé opportun pour envoyer le ballon dans les filets.

Le match retour aura lieu le mardi 17 mars au stade Universitario de Monterrey.

