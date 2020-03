Les Titans du Tennessee se rapprochent de la signature de Tom Brady

Les Titans du Tennessee semblent se rapprocher de la signature du quart-arrière agent libre Tom Brady.

Pour la première fois d’une carrière qui s’étend sur deux décennies, Brady est appelé à devenir un agent libre sans restriction. À ce jour, le six fois champion du Super Bowl n’a donné aucune indication de l’endroit où il veut finalement atterrir quand tout est dit et fait.

Il y a une chance qu’il reste avec les New England Patriots, évidemment. Ou il pourrait s’adresser à l’un des nombreux prétendants qui ont manifesté un intérêt public et privé, y compris mais sans s’y limiter: les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Dolphins de Miami, les Buccaneers de Tampa Bay, les 49ers de San Francisco et les Titans du Tennessee.

Cette dernière équipe, les Titans, a vraiment pris beaucoup d’élan dans sa poursuite de Brady au cours des dernières semaines.

Selon l’initié ESPN NFL Jeremy Fowler, le Tennessee a le sentiment qu’il a vraiment «de bonnes chances» de remporter le plus gros prix de la catégorie d’agent libre de cette année.

“Je viens de parler avec des sources à ce sujet”, a-t-il déclaré.

«On m’a dit que les Titans croient qu’ils ont une assez bonne chance dans un affrontement en tête-à-tête avec les Patriots pour débarquer Tom Brady. On me dit aussi qu’il y a une équipe «mystère», une troisième équipe qui est fermement dans le mix, alors cue la musique. »

La vraie question, en dehors de savoir si Brady veut jouer pour les Titans, est ce que l’organisation pense du quart-arrière partant de l’an dernier Ryan Tannehill.

“Les Titans apprécient toujours Ryan Tannehill et nous savons que Tannehill veut beaucoup d’argent”, a poursuivi Fowler.

«Nous parlons peut-être de 30 millions de dollars par an et il devrait le faire parce qu’il en a gagné. [The Titans] essaient de traiter avec lui, avec Tom Brady et ils n’ont que quelques jours pour le comprendre. “

L’année dernière, après que Tannehill ait pris le relais de Marcus Mariota, le Tennessee a effectué une course vraiment spéciale. Cela les a vus vaincre les Patriots dans le Wild Card Game de l’AFC, puis bouleversé les Ravens de Baltimore, n ° 1, lors de la ronde divisionnaire de l’AFC.

En fin de compte, les Titans sont tombés devant le champion éventuel des Chiefs de Kansas City, mais ce n’était pas par manque de cœur.

Si le Tennessee atterrit finalement Brady cet intersaison, une autre course profonde en séries éliminatoires devient soudainement une possibilité très réelle.

