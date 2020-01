Les Titans face à des décisions d’agent libre sur Ryan Tannehill et Derrick Henry

Alors que chaque club est éliminé des séries éliminatoires, The Ringer examinera ce qui s’est bien passé, ce qui a mal tourné et où la franchise pourrait aller d’ici. Aujourd’hui, ce sont les Titans du Tennessee, dont la magie s’est épuisée lors du match de championnat de l’AFC contre les Chiefs.

Ce qui s’est bien passé

Les Titans n’étaient pas censés être ici. Le Tennessee est entré dans la semaine 7 à 2-4, bien en dehors de l’image des séries éliminatoires de l’AFC et après une défaite contre les modestes Broncos. Leur quart-arrière de franchise potentiel Marcus Mariota avait été mis au banc la semaine précédente après une série de performances médiocres, et son remplaçant, le décédé des Dolphins Ryan Tannehill, n’avait pas l’air beaucoup plus soulagé pendant ce match. Les Titans avaient terminé 9-7 les trois saisons précédentes; y retourner semblait être une tâche ardue, et l’avenir de l’équipe était au mieux trouble.

Alors naturellement, le Tennessee a fait le match pour le titre de l’AFC. À partir de cet affrontement de la semaine 7 avec les Chargers, les Titans ont joué comme l’une des meilleures équipes de la ligue, passant 7-3 dans la dernière ligne droite et terminant cinquième de la DVOA pondérée de Football Outsiders, ce qui donne plus de crédibilité aux matchs récents. Tannehill – qui a été échangé au Tennessee en mars dernier pour un choix de quatrième ronde – a été une révélation en particulier après avoir pris le départ: après des années à ne pas être à la hauteur de son poste élevé à Miami, le joueur de 31 ans a rapidement éclaté , complétant 69,6 pour cent de ses passes pour 2 598 verges, 22 touchés et seulement cinq choix dans les 10 prochains matchs. En particulier, il a été dévastateur en jeu-action: 1 165 de ses 2 742 verges de la saison sont survenues sur ces jeux – et il l’a fait en seulement 86 tentatives.

Ce succès de jeu n’est pas possible sans Derrick Henry, qui a profité de l’apparition de Tannehill sous le centre plus que quiconque. Au cours des neuf matchs décisifs du porteur de ballon après le changement de QB, il a couru pour 1124 verges sur 5,92 YPA. Il a dépassé 150 verges à trois reprises, dont une performance de 211 verges contre Houston lors de la semaine 17 qui a aidé les Titans à décrocher une place en séries éliminatoires. Bien qu’il n’ait couru que 416 verges au cours des six premières semaines de la saison et qu’il n’ait joué que 15 matchs au total, il a décroché la couronne de la ligue. (Le receveur recrue A.J. Brown a également profité du fait que Tannehill ne soit pas au centre, car il a terminé la saison avec plus de 1 051 verges, dont 778 à partir de la semaine 7).

Bien sûr, l’histoire des séries éliminatoires est parsemée de 9 à 7 équipes qui se sont faufilées en séries éliminatoires uniquement pour être écrasées lors de leur premier match, et les adversaires des Titans de la ronde 1 étaient les champions en titre Patriots, jouant pour la première fois le week-end avec des jokers une décennie. Face à la franchise qui a fait de lui une légende alors qu’il était joueur, l’entraîneur-chef Mike Vrabel a regardé son ancien patron Bill Belichick et a non seulement résisté, mais l’a surpassé. Les Titans ont déchaîné Henry contre la redoutable défense des Pats, alors que le porteur de ballon les a entaillés pour 182 verges et un touché au sol. Lorsque la poussière a retombé, le Tennessee avait battu la Nouvelle-Angleterre 20-13, mettant potentiellement fin à l’une des plus grandes dynasties que le sport ait jamais vues et envoyant peut-être Tom Brady hors de Foxborough sur un pick-six.

La semaine suivante, les Titans ont été confrontés à une tâche plus difficile: un affrontement avec les Ravens à 1 tête de série, qui commençaient le MVP présumé Lamar Jackson au quart-arrière et ont été classés comme l’une des meilleures équipes des 35 dernières années dans le DVOA de Football Outsiders. Le résultat a été encore plus déséquilibré: le Tennessee a écrasé Baltimore au stade M&T Bank 28-12 alors que Henry a couru sur 195 mètres et a lancé pour un touché. Et alors que Tannehill n’a pas réussi à lancer pour 100 verges lors de l’un des deux premiers matchs éliminatoires des Titans, il a eu ce lancer emblématique contre les Ravens:

En éliminant les champions de 2018 et les favoris du Super Bowl de cette année, les Titans ont eu l’une des séries éliminatoires les plus mémorables de la dernière décennie, et avec Vrabel en charge et l’émergence de Tannehill et Henry – tous deux agents libres – Tennessee semble être mis en place pour beaucoup d’autres dans la prochaine décennie.

Qu’est ce qui ne s’est pas bien passé

La voiture s’est transformée en citrouille avant minuit.

Les Titans sont tombés dans une buzzsaw dimanche alors que Patrick Mahomes et les Chiefs ont battu les arrivants 35-24 dans le match de championnat de l’AFC. Le Tennessee contenait en grande partie l’ailier rapproché de Kansas City, Travis Kelce (trois captures pour 30 yards) mais avait peu de réponses pour Tyreek Hill (cinq captures pour 67 yards et deux touchdowns) et Sammy Watkins (sept captures pour 114 yards et un score). Mahomes a non seulement battu les Titans dans les airs, mais aussi avec ses pieds. Un match en fin de première période a marqué un tournant: alors que le Tennessee menait 17-14, les Titans semblaient avoir arrêté Mahomes en deuxième et dixième place. Au lieu de cela, le MVP 2018 est entré en jeu et a plongé la moitié de la défense des Titans dans l’oubli, se précipitant pour un score de 27 verges. Les Chiefs ont progressé de 21-17 et ont ensuite ajouté deux autres touchés avant que les Titans ne répondent à la fin du quatrième trimestre.

Les attentes pour les Titans seront élevées en 2020, mais rappelez-vous, ils n’étaient pas censés être ici.

Agence gratuite

Il y a un an à cette époque, nous pensions que le gros problème du quart-arrière du Tennessee en mars 2020 déciderait de laisser 2015 non. 2 choix de marche de Marcus Mariota. Maintenant, cela semble une fatalité, car tous les rapports semblent indiquer que Tannehill est en ligne pour une journée de paie massive. Mariota, quant à lui, cherchera probablement un rôle de remplaçant avec une autre équipe, en espérant qu’il pourra éventuellement intervenir pour un QB de départ et impressionner, comme Tannehill l’a fait à sa place.

Bien que ces décisions semblent assez simples, rien n’indique comment les négociations contractuelles avec Henry se dérouleront. La sagesse moderne veut que les retours en arrière ne valent pas grand-chose et que les équipes regrettent souvent d’encrasser des précipités pour de gros contrats à long terme – demandez aux Rams ce qu’ils pensent de l’accord de Todd Gurley – mais Henry est un talent unique. À 6 pieds 3 pouces et 247 livres, Henry est souvent plus rapide et plus fort que les joueurs qui tentent de l’attaquer, et sa course d’après-saison a montré exactement ce que cela pouvait faire pour cette infraction. Spotrac place sa valeur marchande au nord de 13 millions de dollars par an, le troisième plus élevé pour un porteur de ballon. Le Tennessee mordra-t-il?

Au-delà des appelants et de la star du running back, les Titans doivent décider quoi faire avec Logan Ryan, le spécialiste des coins qui avait quatre choix en 2019, et Jack Conklin, le non. 12 tacles offensifs classés par Pro Football Focus, qui ont tous deux été cruciaux pour le jeu stellaire de l’équipe dans la dernière ligne droite.

Brouillon

Les Titans auront le non. 29 choix en avril, et il serait judicieux de l’utiliser sur la défense, qui a terminé 16e dans Football Outsiders DVOA. Le Tennessee pourrait chercher à ajouter un défenseur de pointe face à Harold Landry, le secondeur extérieur de deuxième année qui a terminé avec neuf sacs en 2019. Plusieurs projets de simulation les ont liés à des précipitants tels que K’Lavon Chaisson de LSU et Julian Okwara de Notre Dame.

Si Henry marche, les Titans pourraient partir en courant au premier tour, mais aucun ne correspondait au profil gigantesque d’Henry. Il est mince à la position, avec seulement Georgia’s D’Andre Swift, Ohio State de J.K. Dobbins et Jonathan Taylor du Wisconsin devraient partir dans la première moitié du repêchage, mais il n’y a pas d’option plug-and-play qui puisse remplacer exactement ce que Henry apporte à l’offensive.