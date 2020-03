Les Titans ont re-signé Ryan Tannehill. Derrick Henry est-il le prochain?

Exactement un an jour pour jour après que les Titans du Tennessee aient échangé pour Ryan Tannehill pour être leur quart-arrière de sauvegarde, l’équipe a conclu une prolongation de contrat pour le garder comme leur partant. Dimanche, Tannehill a accepté un contrat de 118 millions de dollars sur quatre ans, selon Ian Rapoport de NFL Network. L’accord le maintient dans le Tennessee au moins jusqu’en 2021, garantit la troisième saison s’il fait partie de l’équipe dans un an et inclut une option pour 2023, selon Jeff Darlington d’ESPN.

En mars dernier, le Tennessee a échangé un choix de quatrième et de sixième tours pour 2020 pour Tannehill et a négocié un accord d’un an qui lui a rapporté moins de 6 millions de dollars (il a également reçu 5 millions de dollars des Dolphins). Maintenant, quelques heures seulement après que la NFLPA a ratifié de peu sa prochaine convention collective, il a accepté un nouveau contrat qui comprend une prime de signature de 20 millions de dollars. Tannehill, qui aura 32 ans en juillet, était considéré comme une sauvegarde haut de gamme, mais il a fini par être un élément clé de la résurgence des Titans au cours de la seconde moitié de la saison 2019. Depuis le moment où Tannehill a remplacé Marcus Mariota en difficulté en tant que starter de l’équipe lors de la semaine 7 jusqu’à la fin de la saison régulière, il a été parmi les quarts les plus efficaces du football. Dans ce laps de temps, Tannehill a mené tous les quarts-arrière en verges par passes par tentative (9,6) et s’est classé deuxième en pourcentage d’achèvement (69,6) et troisième en passes de touché (22). Il était également le quart-arrière le mieux classé de Pro Football Focus à cette époque. Au cours de cette période, le Tennessee a mené la ligue en verges par jeu (6,9) de la semaine 7 à la semaine 17, dépassant même les Ravens, les 49ers et les Saints.

Les Titans ont maximisé leur jeu de passes en s’appuyant fortement sur l’action-jeu, où Tannehill a excellé. Il a terminé à égalité en tête de la ligue en verges par tentative en jeu-action (13,8) de la semaine 7 à la semaine 17, mais il a terminé à égalité cinquième pour les passes sans jeu-action (7,7). Cette différence de 6,0 yards par tentative était la plus importante de tous les QB, selon Pro Football Focus.

Avec Tannehill enfermé, les Titans peuvent maintenant tourner leur attention vers le porteur de ballon agent libre Derrick Henry. Il y a un débat en cours sur la façon dont le jeu de course a à voir avec l’efficacité du jeu, mais il n’y a pas de débat sur la façon dont l’identité offensive des Titans à la fin de la saison dernière s’est formée autour de Derrick Henry. En 2019, Henry a mené la NFL dans les tentatives de précipitation (303) et les verges au sol (1540) et a terminé à égalité en tête des touchés au sol (16). Henry a poursuivi cette séquence en séries éliminatoires. De la semaine 17 à la ronde divisionnaire, il est devenu le premier joueur de l’histoire de la NFL avec 180 verges au sol ou plus en trois matchs consécutifs. Lors des deux premiers matchs éliminatoires du Tennessee cette année, les verges au sol de Henry (377) ont plus que doublé le total des passes combinées de Tannehill (160). Bien qu’une partie de cela soit venue parce que les Titans protégeaient les prospects, l’équipe a forgé son identité autour de son jeu de course tonitruant.

Henry est peut-être à la recherche d’un gros contrat à long terme, mais les Titans ont la possibilité de lui offrir le label de franchise pour environ 12 millions de dollars en 2020 avant la date limite de lundi. Signer Henry à un accord à long terme au-delà de cela est risqué pour les Titans. À peu près tous les vétérans à gros budget qui ont signé un contrat, de Devonta Freeman à Todd Gurley en passant par David Johnson, ont été soit une mauvaise affectation des ressources, soit une grosse erreur (et nous ne savons toujours pas pour Ezekiel Elliott et Le ‘ Contrats de Veon Bell). Miser sur Henry pour être le point focal de l’équipe pendant plusieurs années obligerait Henry à contrecarrer l’histoire récente des performances de porteur de ballon de 26 à 30 ans.

Les Titans ont déjà pris des décisions difficiles cet intersaison, notamment en laissant le bon attaquant Jack Conklin atteindre le libre arbitre et en libérant le défenseur de passes Cameron Wake et le porteur de ballon Dion Lewis. Mais décider quoi faire avec Henry peut être leur plus difficile. Le lui offrir avec l’étiquette de franchise pourrait conduire Henry à tenir le coup, et les trois derniers récalcitrants se sont déroulés aussi différemment que possible. Le’Veon Bell de Pittsburgh a tenu le coup et a raté toute la saison 2018 avant de signer avec les Jets l’année dernière (le résultat a été meilleur que ce que la plupart lui attribuent). Les Cowboys du porteur de ballon Ezekiel Elliott ont résisté avant la saison dernière et ont obtenu le plus d’argent pour un porteur de ballon de l’histoire de la NFL. Les chargeurs du porteur de ballon Melvin Gordon ont également tenu bon en 2019, mais ont été usurpés par le remplaçant Austin Ekeler, qui vient de signer un nouveau contrat avec l’équipe. Le directeur général Jon Robinson n’a pas utilisé l’étiquette de franchise depuis qu’il est devenu le directeur général des Titans en 2016, mais avec Henry et l’attaquant de droite Jack Conklin, tous deux agents libres, les Titans vont probablement l’utiliser sur l’un d’eux d’ici lundi midi.

La signature de Tannehill fait sortir les Titans du marché pour signer Tom Brady. Le champion à six reprises du Super Bowl est un agent libre pour la première fois de sa carrière de deux décennies, et les Titans étaient l’un des points d’atterrissage les plus logiques pour lui s’il devait quitter la Nouvelle-Angleterre, bien qu’il y ait peu de preuves qu’il ou l’équipe envisageait sérieusement qu’il joue là-bas. Brady aurait été une acquisition de haut niveau, mais les Titans ont résolu leur besoin de quart-arrière avec un mouvement de profil beaucoup plus bas. Il y a un an, Mariota était toujours aux prises avec les effets d’une lésion nerveuse sur son coude lancé lorsque l’équipe a décidé de prendre un dépliant sur Tannehill. Un an plus tard, les Titans ont répondu à leurs questions de quart-arrière. Pour l’instant. Beaucoup de choses peuvent changer en un an.