Les Titans parient sur Ryan Tannehill, ils vont probablement perdre

Durant cette intersaison de la NFL, Steven Ruiz offrira ses réflexions et évaluera chaque transaction majeure qui tombe en panne, y compris les extensions de contrat, les échanges et les signatures d’agent libre.

Les Titans ont trouvé leur quart-arrière de franchise. Un an après avoir échangé un choix de septième ronde pour Ryan Tannehill, le Tennessee a fait de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la franchise, le confinant à un contrat de 118 millions de dollars sur quatre ans.

Tannehill vient de terminer une saison en carrière au cours de laquelle il a mené les Titans à un dossier de 7-3 en tant que partant et à une apparition dans le match pour le titre de l’AFC après avoir remplacé Marcus Mariota dans la formation de départ. Le joueur de 31 ans a complété 70,3% de ses passes pour 2 742 verges et 22 touchés contre seulement six interceptions.

Est-ce que Tannehill sera en mesure de reproduire le succès ou les Titans ont-ils simplement dépensé beaucoup d’argent sur un joueur avec une plus longue expérience de la médiocrité? Notons l’accord…

Alors que le reste du monde de la NFL se demande si Tannehill peut le faire à nouveau, les Titans semblent confiants qu’il peut le faire à nouveau sur la base des détails du contrat établi par Jeff Darlington d’ESPN.

Essentiellement, il s’agit d’un accord de 91 millions de dollars sur trois ans avec le salaire de Tannehill en 2022 devenu pleinement garanti la prochaine intersaison et un plafond de 39,5 millions de dollars empêchant le Tennessee de le laisser tomber avant que cela ne se produise. Et cette troisième année, le succès de Tannehill atteindra 34 millions de dollars. Donc, en d’autres termes, Tannehill doit être juste un peu mieux que «une équipe préfère lui payer 62 millions de dollars pour une seule saison plutôt que de le garder sur la liste» pour gagner ces 91 millions de dollars. Voilà à quel point la barre est basse pour lui.

Ce n’est pas un accord de «preuve». Les Titans ont pleinement adhéré à l’expérience Ryan Tannehill jusqu’en 2023.

Avant les négociations, un objectif raisonnable pour les Titans aurait été de conclure un accord leur permettant de se mettre en liberté sous caution après deux ans. C’est ainsi que les 49ers ont construit le contrat qu’ils ont donné à Jimmy Garoppolo. Les Titans avaient plus que suffisamment d’espace pour donner à Tannehill une structure similaire – San Francisco a pu pousser la plupart de l’argent garanti à la première année en accordant à Garoppolo un gros bonus de liste en 2018 – mais le directeur général Jon Robinson a décidé de maintenir sa casquette basse. pour 2020 à la place. En d’autres termes, le Tennessee a choisi un espace de plafond à court terme plutôt que la possibilité de retirer le bouchon de ce contrat si les choses tournent au sud la saison prochaine. Les Jaguars ont une configuration similaire avec le contrat de Nick Foles… demandez-leur comment ça se passe.

Maintenant, si Tannehill continue de jouer comme l’un des meilleurs quarts-arrière de la NFL, rien de tout cela n’aura d’importance et le Tennessee pourra compter sur cet accord comme une victoire. Mais, comme je l’ai couvert en décembre, il y a beaucoup de raisons de croire que la régression frappera durement Tannehill la saison prochaine. Il était insoutenablement bon sous pression et lors des passes de jeu. Ses receveurs ont essentiellement attrapé chaque balle profonde précise qu’il a lancée et ont été parmi les leaders de la ligue dans les yards après la capture. Donc, même si la performance individuelle de Tannehill ne baisse pas, il n’y a pratiquement aucune chance qu’il soit capable de produire au niveau qu’il a fait pendant son abrégé en tant que starter du Tennessee en 2019.

(Il convient de noter que la production plus stable de Tannehill – à partir d’une poche propre et lors de tentatives sans action de jeu – n’était pas nécessairement mauvaise; ce n’était tout simplement pas au niveau que vous attendez d’un QB gagnant 29,5 millions de dollars par an Il s’est classé 17e dans l’EPA par tentative de passes d’une poche propre et 18e pour les tentatives sans action, selon Sports Info Solutions.)

Avec le tag de franchise qui se profile en option, les Titans font un pari inutilement risqué sur un joueur qui était disponible pour un choix de septième tour il y a tout juste un an. Bien sûr, le front office utilisera probablement cette balise sur Derrick Henry, mais cela n’a pas beaucoup de sens d’hypothéquer votre avenir sur un quart-arrière de 31 ans qui a été moyen tout au long de sa carrière juste pour garder vos options ouvert pour un running back – même un aussi bon que Henry.

Si Tannehill n’est pas le quart-arrière qu’il était en 2019, il est difficile d’imaginer que cet accord fonctionne pour les Titans. S’il joue mal, ils sont quand même coincés avec lui. S’il est juste assez bon pour gagner (mais pas assez pour être la raison pour laquelle l’équipe gagne), cela pourrait convaincre le front office de construire autour de Tannehill plutôt que de chercher une mise à niveau à la position.

Qualité: C-

