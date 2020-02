Les Titans prennent la décision finale de Ryan Tannehill pour 2020

Les Titans ont pris une décision finale de Ryan Tannehill pour 2020 cette semaine.

Le Tennessee a connu une course magique en 2019.

Après un début d’année décevant, l’équipe a échangé Marcus Mariota contre Tannehill, puis s’est rendue au match de championnat de l’AFC.

Bien qu’ils aient finalement échoué dans le match de championnat de l’AFC face à l’éventuel champion du Super Bowl, Kansas City Chiefs, la plupart pensent que les Titans ont un bel avenir devant eux.

À l’approche de l’intersaison, Tannehill va être un agent libre sans restriction.

Selon l’initié ESPN NFL Chris Mortensen, le Tennessee a fait de la re-signature du quart-arrière une priorité absolue.

“J’ai vérifié hier auprès d’une source qui a dit succinctement qu’il ne quitterait pas les Titans”, a-t-il déclaré cette semaine.

Tannehill a joué pour les Dolphins de Miami pendant la majeure partie de sa carrière avant d’être finalement échangé aux Titans.

Bien qu’il soit en proie à divers problèmes de santé pour une grande partie de son séjour à Miami, Tannehill a toujours été un gestionnaire de jeu très talentueux. Il l’a prouvé une fois de plus avec le Tennessee.

Les Titans ont débuté la saison 2-6 par six matchs, puis Tannehill est entrée en tant que starter de l’équipe. De là, ils ont effectué une course qui les a vus terminer 9-7 et obtenir une place pour l’AFC Wild Card.

Dans le premier tour des éliminatoires, les Titans ont bouleversé les New England Patriots.

Une semaine plus tard, ils ont fait de même pour Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore.

Bien que le Tennessee ait fini par perdre contre Kansas City, cette année a quand même été couronnée de succès.

Pour ses ennuis, Tannehill a été nommé Joueur de l’année de la NFL et sera maintenant apparemment récompensé par un contrat très lucratif.

En relation: Wizards, Cavaliers travaillant sur le commerce NBA