Les tombes de Ronaldinho avant ses 40 ans

Personne n’échappe à un sourire lorsqu’il voit Ronaldinho Gaucho menotté et entouré de policiers. L’attaquant est en détention préventive au Paraguay après être entré dans le pays avec de faux passeports avec son frère Roberto. Personne ne sait ce qui a poussé Carioca à accéder au pays voisin avec ces documents avoir son passeport brésilien en vigueur, lieu dont il est ambassadeur du tourisme.

“Il est idiot”, a déclaré son avocat à propos du joueur, qui a inexplicablement accepté le pays avec Faux documents pour assister à un événement public. Le champion du monde 2002, si un miracle n’y remédie pas, Il aura 40 ans de prison dans deux semaines. Ses avocats se battent pour qu’il n’en soit pas ainsi, mais le crime est important, tandis que le risque d’évasion a joué un rôle atténuant. Sans aller plus loin, il y a un précédent de Dinho quittant le Brésil quand son passeport a été retiré pour assister à la présentation d’un bookmaker au Kenya.

Cette nouvelle est présentée comme la dernière d’un torrent d’excès mettant en vedette l’ancienne star de Barcelone, du PSG ou de Milan, entre autres. Depuis que j’ai raccroché mes bottes, Ronaldinho n’a cessé de faire des choses étranges pour une figure de son calibre.

L’année dernière, j’avais 57 propriétés bloquées au Brésil, ainsi que son passeport carioca et espagnol. Tout cela parce qu’il devait cinq millions d’euros au Trésor et refusait de payer. Enfin, le président du Brésil lui-même Jair Bolsonaro a pris des mesures sur la question en concluant un accord avec le joueur pour payer moins d’argent Il devait au Trésor en échange de devenir l’ambassadeur international du pays et de récupérer son passeport.

Ronaldinho avait déjà exercé fugitivement le rôle d’ambassadeur de Barcelone facturant un million d’euros par an. Bartomeu, cependant, a vu que le joueur était à plusieurs reprises absent des engagements du club et on ne sait pas s’il continue de facturer à l’entité culé. Ce qui est clair, c’est que sa capacité d’engagement au travail a été mise en doute.

Une autre catégorie d’engagements, cependant, ils ont transformé la star en nouvelles l’été dernier en épousant deux femmes en même temps, bien qu’il ait pratiquement rejoint un parti évangélique au Brésil en même temps et a demandé le vote du Parti populaire dans la municipalité de Castelldefels, où il vivait en Catalogne.

Une gestion sensuelle

Ronaldinho, qui a annoncé en janvier 2018 son retrait officiel, a vu comment le portefeuille dans lequel il a accumulé plus de 160 millions d’euros de revenus au cours de sa carrière a diminué de manière très inquiétante. La ville de Porto Alegre, sa ville natale, a été maintenue grâce aux amendes payées par le joueur. Il a perdu deux millions d’euros d’amende pour la construction d’une jetée et d’une plate-forme de pêche dans une zone protégée pour la nature.

Comme Dinho a résisté à payer pour les bons, ils l’ont amené devant la justice et l’ont également sorti qu’il n’avait jamais payé IBIS ou les taxes sur les ordures à leur domicile dans l’État de Rio Grande Do Sul. La ville de Porto Alegre lui a demandé de payer deux millions d’euros supplémentaires et a rendu publique la liste dans laquelle le joueur figurait comme le plus gros débiteur de l’État. Enfin, Ronaldinho a conclu un accord pour payer cette dette divisée en 100 versements.

Mais s’il y avait quelque chose qui tachait plus que jamais l’image de l’ancienne star de la canarinha c’est son lien avec une fraude pyramidale dans laquelle 135 millions d’euros ont disparu. Ronaldinho était l’image de la marque qui a exécuté la tromperie et garanti aux investisseurs un rendement de 2% par jour. «Il est très innocent. Il ne sait pas qu’ils veulent profiter de lui, » excusez votre avocat au Paraguay. Quoi qu’il en soit, le joueur a un aimant pour jouer dans les scandales. Jusqu’à présent, il avait pu s’échapper, mais sa première visite en prison pourrait le faire réfléchir sur son avenir et le train de vie qu’il transporte depuis sa retraite. Parfois, vous devez savoir comment choisir et arrêter, peu importe à quel point les policiers qui vous arrêtent veulent prendre des selfies avec vous.