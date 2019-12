Les touristes souffrent d'un effondrement au bâton alors que 15 guichets tombent le deuxième jour à Centurion

L'Angleterre a subi un autre effondrement au bâton alors qu'elle n'a été éliminée que 181 le deuxième jour de son premier test contre l'Afrique du Sud.

Quinze guichets sont tombés au total à Centurion ce jour-là alors que l'équipe de Joe Root fait face à une bataille difficile pour gagner le match.

Quatre guichets sud-africains sont tombés lors de la séance finale pour leur donner une chance de se battre par les hôtes qui ont déjà construit une avance non négligeable.

L'Angleterre était pauvre avec la chauve-souris en Afrique du Sud

Le premier point d’affaires de la journée a été de conclure les premières manches de l’Afrique du Sud et Broad l’a fait rapidement, battant Philander avec sa septième balle du matin.

L'Afrique du Sud a estimé que tout ce qui était proche de 300 était un score compétitif sur cette surface, mais au moment où Rabada et Philander avaient terminé un merveilleux examen de balle neuve, leur total semblait inquiétant.

Les ouvreurs d'Angleterre ont été licenciés sommairement car ils sont passés à 15 pendant deux minutes en 20 minutes. Rabada a émis une forte déclaration d'intention avec son premier, travaillant sur Burns d'une manière si torride que son point culminant a réussi à renverser une première balle prise derrière le verdict.

Philander l'a rapidement mis hors de sa misère, embrassant le bord extérieur grâce à un mouvement de guêpe de la couture. Quinton de Kock s'est réuni facilement dans ses gants pour la première des six captures, un record sud-africain commun avec l'AB de Villiers.

Tournée de l'Angleterre en Afrique du Sud 2019/20

Chaque balle de la série sera diffusée en direct sur le réseau talkSPORT

1er test, Centurion – 26-30 décembre

2e test, Cape Town – 3-7 janvier

3e test, Port Elizabeth – 16-20 janvier

4ème Test, Johannesbury – 24-28 janvier

1er ODI, Cape Town – 4 février

2e ODI, Durban – 7 février

3e ODI, Johannesbury – 9 février

1er T20, East London – 12 février

2e T20, Durban – 14 février

3e T20, Centurion – 16 février

Rabada était tout simplement trop bon pour Dom Sibley, qui a entaillé une livraison rapide et croissante dans le canal, et un effondrement précoce semblait être sur les cartes.

Joe Root portait deux coups méchants de Rabada, frappait au poignet alors qu'il défendait un videur et claquait sur le casque en en esquivant un autre, tandis que Joe Denly aurait encaissé un canard de 25 balles si Rassie van der Dussen avait saisi une faible chance au deuxième glissement.

Nortje a continué le drame en frappant 93 mph presque immédiatement, mais l'intensité s'est refroidie juste assez pour voir l'Angleterre au confort relatif de 60 pour deux au déjeuner.

Root ne pouvait pas s'appuyer sur cela, rattrapé par 29 après avoir avancé sur Philander et avoir frappé sa batte de frustration.

Joe Denly a frappé un demi-siècle pour l'Angleterre avant de sortir

Stokes, qui a dû faire face à la tension de la maladie grave de son père ainsi qu'à une déshydratation le premier jour, est arrivé au milieu à 70 ans pour trois et a lutté avec son défi habituel alors que lui et Denly ont plus que doublé le total.

Stokes s'installe dans son répertoire avec des slog-sweeps successifs pour six au large de Keshav Maharaj, un coup de poing en route pour quatre et un uppercut sur les feuillets.

Le demi-siècle de Denly est arrivé avec une conduite exubérante, mais quand Dwaine Pretorius en a fait un à l'intérieur pour un premier moment de guichet d'essai, c'était le début de la fin alors que l'Angleterre a perdu six pour 39.

Stokes avait 35 ans quand Nortje l'a fait s'éloigner de son corps et a ensuite enlevé Jonny Bairstow, rappelé en raison de la maladie d'Ollie Pope, pour ne perdre son moignon pour un. Rabada et Philander enveloppèrent la queue avec facilité.

Stuart Broad et James Anderson ont tous deux frappé tôt avant que Jofra Archer n'en ramasse deux, laissant l'Afrique du Sud 175 devant 72 pour quatre sur les souches.

Archer a été impliqué dans un drame tardif, risquant de se retirer de l'attaque avec deux balles complètes sur le veilleur de nuit Anrich Nortje – n'ayant été épargné que lorsque l'arbitre de la jambe carrée Paul Reiffel a vu son signal d'interdiction de balle de la jambe carrée dominé par Chris Gaffaney.

