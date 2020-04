les transférables ne veulent pas partir

Le Barcelone il ne gagne pas pour les mécontentements. Aux problèmes économiques – aggravés par le coronavirus -, le «Barçagate» et la crise institutionnelle qui en résulte qui a Bartomeu dans les cordes et la peur que Messi décide de partir, rejoint maintenant le pouls du transférable. Le club doit vendre pour poursuivre Lautaro Martínez sur le prochain marché et essayer de signer Neymar, mais les joueurs qu’ils envisagent de mettre sur le marché refusent de partir.

Le groupe culé doit entrer pour équilibrer les comptes, libérer la masse salariale et pouvoir faire face aux signatures qu’il a en tête sans être trop hypothéqué. Rakitic, Vidal, Semedo ou Umtiti sont sur la rampe de sortie et même Griezmann son avenir n’est pas assuré. Cependant, la plupart d’entre eux veulent continuer au Camp Nou l’année prochaine.

Le premier est Griezmann. Le Français n’a pas quitté l’Atlético l’an dernier pour revenir au dépaysement une fois la saison terminée. Son souhait est de continuer au Barça, bien que la relation avec Messi montre que ce n’est pas le meilleur. Quant au club, la vente de sa toute nouvelle signature l’an dernier est un incontournable pour atteindre les objectifs du prochain marché.

En ce qui concerne Rakitic, il n’est pas content de son rôle et tout indiquait qu’il sortirait cette saison. Cependant, dans ses dernières déclarations, en plus de lancer une fléchette sur la planche, il a clairement indiqué qu’il ne forcerait pas son départ. Les Balkans il veut retourner travailler sous les ordres de Setien, ce qui pourrait être la clé de la décision du joueur de rester et de remplir l’année contractuelle restante.

Le dernier des acteurs que l’ensemble culé mettra sur le marché a été Samuel Umtiti. La centrale a vu comment, au cours des deux dernières saisons, il est passé d’indiscutable à un remplaçant régulier, au profit de son compatriote Lenglet. L’équipe Blaugrana a tenté de donner une bonne injection à leurs coffres avec leur vente et les candidats ne manquent pas. Cependant, avec le soulagement sur le banc, les chances de regagner sa place sont réelles et se battra pour le faire.

La seule marche qui semble sûre est donc celle de Arturo Vidal. Le joueur était sur le point de partir en janvier dernier, lorsqu’il est venu dénoncer le club. Cependant, il a également pris de l’importance depuis l’arrivée de Setién, jouant dans 10 des 11 matchs dans lesquels il a été disponible, six d’entre eux en tant que starter. Si son rôle reste similaire d’ici à la fin du cours, le Chilien pourrait également envisager sa continuité.