Les transferts de janvier 2019 de chaque club de Premier League ont progressé sur 12 mois, y compris le flop de prêt d’Arsenal et le gros mouvement de Chelsea

Le marché des transferts de janvier est un endroit notoirement difficile à négocier avec des équipes qui paniquent souvent d’acheter ou de payer les cotes par désespoir.

Certaines équipes prennent la bonne décision, comme la signature de Liverpool de Virgil van Dijk en 2018, mais il y en a beaucoup plus qui se trompent.

Christian Pulisic a été signé par Chelsea en janvier dernier mais prêté directement au Borussia Dortmund

En janvier dernier, Chelsea a dépensé beaucoup plus d’attention, seul Chelsea dépensant de l’argent pour un joueur, en raison des craintes d’une interdiction de transfert imminente qui les empêcherait de recruter des joueurs cet été.

Les équipes proches du bas du tableau étaient plus actives sur le marché des transferts.

Ici, sur talkSPORT.com, nous avons examiné toutes les signatures de janvier 2019 des clubs de Premier League et les avons notées un an plus tard.

Arsenal

Denis Suarez, Barcelone (prêt) – F

Une période de prêt désastreuse qui a été entravée par des blessures et des problèmes de forme physique. Il n’a fait que six apparitions au total pour les Gunners.

Aston Villa

Lovre Kalinic, Gent (5,4 M £) – D

Le Croate a disputé une poignée de matchs en janvier et février la saison dernière et a concédé huit fois lors de ses trois premiers matches.

Il n’a pas joué pour le club depuis, Orjan Nyland étant préféré après la blessure de Tom Heaton.

Frédéric Guilbert, Caen (4,5 M £) – C

A été renvoyé directement en prêt au club de Ligue 1 mais a été solide pour l’équipe de Dean Smith cette saison en Premier League.

Tyrone Mings, Bournemouth (prêt) – A

C’était excellent pour Villa car ils ont été promus en Premier League la saison dernière.

Ils l’ont signé sur un contrat permanent en été et ont mérité un appel en Angleterre en raison de ses performances.

Tyrone Mings a aidé Aston Villa à être promue en Premier League

Kortney Hause, Wolves (prêt) – B

Hause a joué quelques minutes importantes pour Villa sur le chemin de la promotion, mais n’a pas eu le même impact que Mings.

La villa a été assez impressionnée pour rendre le déménagement permanent en été.

Bournemouth

Nathaniel Clyne, Liverpool (prêt) – C

Clyne a fait 15 apparitions pour les Cerises dans son prêt jusqu’à la fin de la saison 2018/19 avec de solides performances.

Chris Mepham, Brentford (12 M £) – B

Le défenseur est devenu un habitué d’Eddie Howe depuis son transfert de 12 millions de livres sterling du club Championship l’été dernier. Une signature solide pour Bournemouth.

Dominic Solanke, Liverpool (17 M £) – D

L’attaquant a du mal à obtenir des buts pour Bournemouth depuis son déménagement de Liverpool.

Son premier but, en 31 matchs, est survenu lors de son match de troisième tour de la FA Cup avec Luton.

Dominic Solanke a eu du mal à marquer à Bournemouth

Brighton

Tudor-Cristian Baluta, Viitorul Constanta (2 M £) – D

Le défenseur de 20 ans n’a fait qu’une seule apparition pour Brighton depuis son arrivée et a passé du temps avec son équipe des moins de 21 ans.

Jan Mlakar – Maribor (2,7 M £) – D

Mlakar n’a pas fait une apparition pour Brighton depuis son déménagement.

Il a passé la deuxième moitié de la saison dernière à Maribor et a été prêté à QPR dans le championnat.

Burnley

Peter Crouch, Stoke (échange de joueurs pour Sam Vokes) – D

L’ancien attaquant anglais n’a fait que six apparitions au crépuscule de sa carrière sans marquer.

Il a été libéré à la fin de la saison et a ensuite pris sa retraite.

Chelsea

Christian Pulisic, Borussia Dortmund (58 M £) – B

Il a été prêté directement à Dortmund pour le reste de la saison 2018/19 et a montré un aperçu de son potentiel dans un maillot de Chelsea.

Son meilleur moment de loin est venu contre Burnley en octobre avec un triplé brillant.

Gonzalo Higuain, Juventus (prêt) – C

L’attaquant a marqué cinq buts à Chelsea mais n’a pas réussi à produire dans les grands matches alors que son équipe avait vraiment besoin de lui.

Gonzalo Higuain était prêté par la Juventus

Crystal Palace

Michy Batshuayi, Chelsea (prêt) – B

L’attaquant a impressionné sur son bref passage à Selhurst Park et a marqué six buts en 13 apparitions.

On raconte que Palace voudrait reprendre l’homme de Chelsea en prêt en janvier.

Lucas Perri, Sao Paulo (prêt) – n / a

Le gardien de but est entré en couverture et n’a jamais vu de temps de jeu. Difficile de noter quelqu’un qui n’a pas joué mais n’a pas fait assez pour forcer un certain temps de jeu.

Bakary Sako, West Brom (gratuit) – F

L’attaquant n’a fait que quatre apparitions pour l’équipe de Roy Hodgson avant de quitter le club l’été dernier. Il est actuellement chez Denizlispor.

Everton

Aucun

Leicester

Youri Tielemans, Monaco (prêt) – A

Le milieu de terrain a été très impressionnant sur son sort de prêt du côté de la Ligue 1.

Leicester a réussi à repousser l’intérêt des autres clubs pour en faire une signature permanente cet été.

Youri Tielemans a ensuite été signé par Leicester pour 35 millions de livres sterling en été

Liverpool

Aucun

Man City

Aucun

Man United

Aucun

Newcastle

Miguel Almiron, Atlanta United (20 M £) – C +

Le Paraguayen a relativement bien joué pour Newcastle depuis sa signature alors record de club de la MLS.

Il a finalement brisé sa sécheresse de 27 buts en Premier League lorsqu’il a marqué contre Crystal Palace. Beaucoup plus à venir de lui.

Miguel Almiron a marqué son premier but à Newcastle lors de sa victoire 1-0 contre Crystal Palace

Antonio Barreca, Monaco (prêt) – F

Rafa Benitez n’était clairement pas un fan et n’a utilisé le défenseur qu’une seule fois, depuis le banc, pendant son bref prêt de Monaco.

Norwich

Philip Heise, Dynamo Dresden (225k £) – D

L’arrière gauche n’a plus joué de match pour le club depuis son arrivée en janvier dernier. Il est actuellement prêté au FC Nurnberg.

Southampton

Aucun

Sheffield United

Oliver Norwood, Brighton (2 M £) – A

Norwood était à l’origine prêté et il a tellement impressionné qu’ils ont décidé de rendre l’accord permanent et que 2 millions de livres s’avéraient une bonne affaire.

Il a été nommé dans l’équipe du championnat de la saison alors qu’ils ont été promus au sommet.

Gary Madine, Cardiff (prêt) – C

L’attaquant a été utilisé principalement sur le banc par Chris Wilder et a marqué trois fois en 16 matches au total avant de retourner à Cardiff.

Kieran Dowell, Everton (prêt) – C +

Le milieu de terrain a eu un impact décent dans la période de prêt et a contribué deux buts en 16 matchs sur le chemin de la promotion.

Scott Hogan, Aston Villa (prêt) – C-

Hogan n’a joué que huit fois pour le club alors qu’il était prêté par ses rivaux du championnat Aston Villa, mais a marqué deux fois.

Tottenham

Aucun

Watford

Adam Parkes, Southampton (gratuit) – n / a

Le jeune gardien de but a été signé comme perspective d’avenir par les Saints et n’a encore vu aucune action en équipe première.

West Ham

Samir Nasri, Agent libre – D

Des blessures ont gravement entravé son passage aux Hammers après la fin de son interdiction de drogue.

Il n’a fait que six apparitions avant d’être libéré à la fin de la saison.

Samir Nasri quittera probablement West Ham

Mesaque Dju, Benfica (gratuit) – n / a

L’attaquant de 20 ans n’a pas encore joué pour West Ham et a été signé comme une perspective pour l’avenir.

Il a également subi une grave blessure au genou en août qui a entravé son développement.

loups

Jonny, Atletico Madrid (18 M £) – A

Une signature des Wolves en janvier dernier lorsqu’ils ont rendu son prêt permanent.

Il a été vital pour Nuno Espirito Santo alors qu’ils sont passés du championnat à un des six meilleurs prétendants à la Premier League.

.