Les travaux que La Cartuja doit entreprendre avant la finale

La Cartuja C’est le scénario choisi par la Fédération royale espagnole de football pour accueillir la finale de la Copa del Rey cette saison et les trois prochaines. Malgré le choix, Il y a un gros problème avec le toit du stade de Séville.

La détérioration de la couverture de La Cartuja causé ça en 2018 la fermeture de l’enceinte a été décidée Pour tout type d’activité. Pas de sport, pas de spectacles, rien. Le stade sévillan est toujours dans cette situation et En 2019, il n’a organisé aucun type d’événement.

La dégradation du toit a gardé La Cartuja fermée par ordre de la Junta de Andalucía, même organisme qui a promis à la RFEF que le stade sera en parfait état pour la finale de la Copa del Rey de cette année Cela impliquera que les travaux vont à contre-courant, car il ne reste que deux mois et demi pour que ce match soit joué (18 avril).

Pendant des mois, avant que La Cartuja ne soit sélectionnée pour accueillir la finale de la Copa del Rey, la Junta de Andalucía a promis que le stade serait prêt d’ici 2020. En fait, en plus de la finale du tournoi, le chanteur Manu Carrasco a également déjà un rendez-vous sur place pour donner un concert avec lequel terminer sa tournée.

Après les travaux, Les soins de La Cartuja ne peuvent pas être arrêtés garçonou, puisque le stade de Séville déjà a remporté les trois prochaines finales de la Copa del Rey, en plus de celle de ce même cours. Il convient de rappeler que ce lieu a déjà vu comment Valence et Saragosse ont remporté le trophée contre l’Atlético de Madrid et le Celta en 1999 et 2001 respectivement.