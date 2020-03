Les trois dates auxquelles le CIO parvient à célébrer les Jeux de Tokyo

Le Comité International Olympique a rendu officiel que le Jeux olympiques de Tokyo 2020 à cause de la crise sanitaire que le monde entier connaît à cause de coronavirus. En même temps, il y a un délai de quatre semaines pour décider des nouvelles dates auxquelles les Jeux auront lieu et les scénarios proposés sont les suivants:

Les retarder en 2020

La première possibilité, si les Jeux sont finalement reportés, est de faire varier leur date, mais de les célébrer en 2020. Pour ce faire, ils pourraient avoir lieu lors de la programmation des Jeux paralympiques. Dans ce cas, le report serait d’un mois et les dates seraient du 25 août au 9 septembre. Le problème est qu’il pourrait chevaucher des compétitions comme le football ou la NBA. L’autre option consiste à copier ce qui a été fait en 1964 et à les transmettre à octobre, bien qu’il continuerait à entrer en collision avec d’autres championnats.

Déplacez-les jusqu’en 2021

Une autre possibilité serait de les reporter d’un an, comme cela s’est produit avec la Coupe d’Europe, et de les célébrer à l’été 2021. Le principal problème est que l’année prochaine est une Coupe du monde pour de nombreux sports très importants tels que l’athlétisme et la natation. Par conséquent, les deux championnats devraient être déplacés.

Le pari risqué de 2022

En 2022, la Coupe du monde aura lieu, entre autres, au mois de novembre au Qatar et les Jeux pourraient également avoir lieu. C’est la possibilité la plus risquée, car, bien que le calendrier soit plus clair en été, de nombreux athlètes qui sont au sommet de leur carrière à ce moment viendraient avec un autre niveau physique et d’autres seraient déjà à la retraite. En outre, il faudrait déterminer si Paris 2024 n’est célébré que deux ans plus tard.