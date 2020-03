Les trois dates que la Ligue gère pour le retour de la compétition

Le football reste immobile jusqu’à un nouvel ordre sans grandes perspectives qu’il reprendra bientôt, bien que les différents organisateurs du sport du roi envisagent déjà des dates possibles pour recommencer des compétitions qui, comme la société, ont été frappées par le coronavirus.

Le scénario le plus optimiste et presque moins réaliste place la reprise de la compétition le 26 avril. C’est-à-dire le dernier week-end du mois et, actuellement, dans un peu plus de cinq semaines. Cependant, s’il faut retarder le début de l’épidémie, la Ligue pense également aux 2-3 mai. Même si pour ces dates, vous ne pouvez toujours pas jouer au football, il n’est pas exclu que cela commence le 14 du même mois, comme l’a révélé La Sexta.

«Nous allons terminer la saison, nous travaillons sur l’hypothèse de la reprise de la compétition, mai ou avril. Nous verrons ce qui se passera lors de la réunion de l’UEFA de demain et à partir de là, des alternatives seront prises. Il n’est pas nécessaire de spéculer. Nous travaillons pour que la compétition se termine, je suis convaincu qu’elle se terminera “, a déclaré Javier Tebas, président de la Ligue, s’adressant aux Deportes Cuatro.

Cependant, malgré cette proposition de Thèbes, l’approbation de Luis Rubiales est nécessaire. Le président de la RFEF souhaite que le concours se décide sur le terrain et se termine avant le 30 juin, bien que cette date puisse être prolongée.