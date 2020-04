Les trois plus grandes faiblesses des Cowboys de Dallas

Les trois plus grandes faiblesses des Cowboys de Dallas ont été récemment identifiées par un analyste ESPN.

Louis Riddick est apparu sur SportsCenter la semaine dernière et a souligné trois domaines dans lesquels les Cowboys devaient réparer les choses.

“Non. 1, ce qui a vraiment ramené Dallas et les a de nouveau mis sous les projecteurs nationaux, c’est comment ils ont investi dans leur ligne offensive », a déclaré Riddick.

“Ils peuvent toujours utiliser pour vraiment fortifier la ligne offensive et obtenir plus de profondeur et, qui sait, peut-être même obtenir un démarreur de ce projet le long de la ligne offensive.”

Ce n’est qu’un problème. Les deuxième et troisième problèmes? La perte de Robert Quinn et du secondaire.

«(N ° 2), ajoutant des capacités de pointe pour accompagner Demarcus Lawrence sur le côté défensif du ballon pour compenser la perte de Robert Quinn

«Et puis, évidemment, (n ° 3), au secondaire, il faut toujours des joueurs de couverture. Lorsque vous perdez un gars comme Byron Jones contre les Dolphins de Miami via une agence libre – avec l’argent qu’il a, évidemment, le marché vous dit à quel point les coins sont importants dans le jeu d’aujourd’hui.

“Et ce n’est pas différent pour Dallas. Ils devraient également chercher de l’aide dans ce projet. »

Les Cowboys pourront-ils remporter un Super Bowl en 2020? Le temps nous le dira.

En relation: Les Lakers ont été le plus touchés par le coronavirus, déclare une star