Les trois secrets pour atteindre 35 ans sans vieillir

Cristiano Ronaldo fête ses 35 ans Dans un grand moment. L’âge ne semble pas peser pour le joueur de la Juventus, qui a en tête de continuer à jouer au plus haut niveau pendant au moins cinq saisons supplémentaires. Cela ne semble pas impossible pour un joueur qui travaille tous les jours dans le seul objectif de vaincre. Pour l’instant, les Portugais sont toujours fitness et spectaculaire, comme leur nombre le montre. Quelque chose qui est possible grâce à trois commandements qui se réunit religieusement: entraînement, alimentation et repos.

Qu’un joueur reste pendant tant d’années au niveau qu’il fait Chrétien Ce n’est pas habituel. Cependant, l’ancien Real Madrid ne baisse pas la garde et continue de maintenir une performance similaire à ses meilleures années. Ongle jeunesse éternelle ce qui l’a amené à remporter trois Ballons d’or sur les cinq qu’il a sous ses 30 ans.

Leur engagement et leur ambition n’ont pas de limites, comme en témoigne le dernier post publié par la Juventus – qui s’est joint aux félicitations – dans leurs réseaux sociaux, dans lesquels la star portugaise apparaît en formation. CR7 sait que pour maintenir la forme, il est essentiel de ne pas baisser la garde lors de l’exercice. Le sport ne fait pas défaut dans votre quotidien et complète les séances d’entraînement avec vos collègues en travaillant à la piscine et au gymnase.

Nourriture, entraînement … et repos

Une autre de ses règles de base est la alimentation Dans l’élixir de la jeunesse portugaise, la nourriture est essentielle, ce qui lui permet de maintenir des performances optimales saison après saison. Manger sainement est l’un des piliers fondamentaux des Portugais pour rester à cent pour cent, donc basez votre alimentation sur les fruits, les grains entiers, les salades, le poisson et la viande Grillé En outre, s’abstient de boire du soda, préférant l’isotonie et, bien sûr, l’eau.

Tout cela le complète avec un bon repos, indispensable pour performer au plus haut niveau. Le Portugais dort ses huit heures de nuit, qu’il accompagne de «une sieste rapide»Après le déjeuner, comme il l’a révélé dans une interview en septembre dernier. Quelques directives qui, en plus de l’exercice continu que vous faites, vous permettent de rester dans un jeunesse éternelle à leurs 35 ans nouvellement achevés.