les ultras menacent de paralyser toute la journée

Imminente nouvel épisode de la guerre entre ultras et autorités de football allemandes ce week-end. La journée 25 débutera ce vendredi avec les arbitres prêts à suspendre tout match, dans le cas où de graves insultes se reproduiraient depuis les tribunes.

Au cours de la semaine, les ultras ont menacé le développement normal du lendemain des incidents survenus le week-end dernier: «Nous assumerons de nouvelles interruptions des matchs », a publié le groupe ultra «Fanszenen Deutschland».

Le Hoffenheim-Bayern et l’Union Berlin-Wolfsburg ont été interrompus après le niveau ultra, ils seront affichés bannières avec de graves insultes envers Dietmar Hopp. Le propriétaire du Hoffenheim est profondément détesté par les groupes ultras à travers le pays.

L’origine du conflit

Les clubs allemands affirment appartenir à leurs fans grâce au modèle 50 + 1 mis en place en 1998. Ainsi, au moins 50% des parts du club, plus un de plus, correspondent aux fans. Ce modèle est d’une grande importance pour les fans allemands, et spécialement pour les ultras, défenseurs du football traditionnel et fidèles ennemis du football dit moderne.

Mais il y a des exceptions à ce modèle. Et c’est là qu’apparaît le président de la Hoffenheim, le milliardaire Dietmar Hopp, propriétaire d’une fortune évaluée à 5 300 millions d’euros. L’exception à la règle apparaît lorsqu’un propriétaire ajoute 20 ans d’investissements corrects dans un club. A partir de ce moment, vous pouvez opter pour 100% de l’actionnariat. C’est le cas de Hoppenheim de Hopp, entre autres.

Les groupes ultran sont farouchement opposés à de telles pratiques, comme ils l’ont montré à maintes reprises avant le controversé Red Bull Leipzig. Ainsi, les protestations ont été initiées par le célèbre mur jaune de Dortmund, Quoi a été puni pour avoir gravement insulté Hopp. La sanction empêchera les ultras du Borussia de s’installer à Hoffenheim pendant deux ans.

Dortmund ultras defense

Des équipes d’équipes de tout le pays se sont jointes à la manifestation contre Hopp’s Hoffenheim, qui en deux décennies est passée de la huitième division à la Bundesliga grâce à ses investissements. Et pas seulement avec des banderoles, mais aussi avec de nombreux communiqués, comme celui des ultras de l’Union de Berlin: «Que quelqu’un avec des moyens financiers illimités achète un club en Bundesliga, certains le trouveront bien. Mais les fans ne le font pas, c’est le fond du problème. Ces clubs ne jouent pas avec les mêmes moyens que les autres », ont-ils déclaré.

La situation a explosé le week-end derniera avec les interruptions de plusieurs matchs et avec certains joueurs du Bayern et de Hoffenheim qui passaient le ballon pendant 15 minutes pour protester contre les bannières offensives des ultras, démarquant leurs manifestations.

Ce week-end, nous nous attendons à de nouvelles interruptions des matches de Bundesliga et ils sont prêts. Il y a une panique pour voir les conséquences d’une guerre entre des ultras qui ils défendent à tout prix le modèle de club traditionnel en Allemagne et ses rivaux, un pot-pourri qui comprend des dirigeants de football allemands, des propriétaires de clubs et même des joueurs.