Les uniformes des 49ers sont de bonnes nouvelles si vous êtes superstitieux

On pourrait penser que cela n’aurait pas d’importance pour les équipes de la NFL dans le Super Bowl quelle serait la couleur de leurs uniformes.

Mais le sport est rempli de superstitions, et dans le cas des 49ers de San Francisco, il y a de bonnes nouvelles (si vous croyez en ce genre de chose) à propos des unis des Niners lorsqu’ils affrontent les Chiefs de Kansas City dans le Super Bowl 54.

Selon David Lombardi de l’Athletic, les Niners espéraient porter des uniformes entièrement blancs, et ce demi de coin Richard Sherman a déclaré que la NFL devrait faire une exception pour leur permettre. Mais lundi, il a été confirmé que les Niners iraient avec des maillots blancs avec un pantalon doré. Et c’est toujours une bonne nouvelle pour les inconditionnels de San Fran:

Une fiche de 13-2 avec des uniformes blancs et 2-0 pour les Niners en blanc et or! La Bay Area espère que ces tendances se poursuivront.

.