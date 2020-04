Les vérités compliquées de «The Chronic» du Dr Dre

«Tu vois ce gamin là-bas? C’est mon neveu de Staten Island, 12 ans. On ne pouvait pas devenir plus blanc et banlieue que lui. Mais le record de Dre est tout ce que le gamin écoute. Lorsque vous vendez autant d’albums, ils ne vont pas tous dans le South Bronx. » —Jimmy Iovine, Rolling Stone, 1993

Vous souvenez-vous du premier album que vous avez acheté?

En tant que jeune de 10 ans vivant à North Providence, Rhode Island, dans les jours de pré-partage de fichiers et de pré-streaming du début des années 90, j’enregistrais des chansons de la radio sur des cassettes vierges, essayant de battre un record au bon moment et arrêtez juste avant que DJ Banter ruine une compilation parfaite. Je me souviens distinctement avoir eu un Memorex de 120 minutes avec le «Dre Day» du Dr Dre sur le côté A pas moins d’une demi-douzaine de fois.

Mais à un certain moment de l’été 1993, environ six mois après la sortie de The Chronic, j’ai décidé que j’en avais marre de ces cassettes auto-enregistrées – je voulais la vraie chose. J’ai supplié ma mère de m’emmener aux fraises à proximité, une chaîne de magasins de disques locale qui aurait des liens avec la foule, et j’ai utilisé l’argent que j’avais gagné en tondant (mal) la pelouse pour faire mon premier achat d’album. Mais j’ai dû attendre pour écouter. Cette nuit-là, nous avons dîné avec ma tante, qui a dit que je pouvais mettre ma nouvelle cassette dans son deck – tant qu’il n’y aurait pas trop de malédictions. Je lui ai assuré qu’il n’y en aurait pas; J’avais écouté une poignée de ces chansons sans obscénité à la radio littéralement des centaines de fois. J’ai donc arraché l’emballage, j’ai rapidement admiré cette odeur de nouvelle cassette et j’ai joué sur Play.

Bien sûr, ce sont les premiers mots que nous avons entendus:

Il semblerait que personne ne m’ait dit que “Dre Day” devient “Fuck Wit Dre Day” quand vous n’avez pas à vous soucier des violations de la FCC.

Le Chronic, qui est enfin disponible sur toutes les principales plateformes de streaming musical à partir de lundi (4/20, bien sûr), était l’album de rap qui a conquis la banlieue et codifié le son dominant de toute une côte. Cela a fait de l’ancien producteur de N.W.A un nom connu et un mythe plus grand que nature tout en lançant la carrière stratosphérique d’un MC longiligne et inconnu nommé Snoop Dogg. The Chronic a également déclenché des débats sur la misogynie et l’homophobie dans la musique rap et a été la première étape des tentatives de Dre de réécrire une histoire personnelle troublante qui comprend plusieurs incidents de violence contre les femmes très médiatisés. Mais à l’époque, je ne savais rien de tout cela. Je savais juste que j’entendais quelque chose de différent de tout ce que j’avais entendu auparavant.

«J’avais besoin d’un record pour sortir. J’étais cassé. Je n’ai pas reçu un putain de trimestre en 1992, parce que Ruthless a passé l’année à essayer de trouver des moyens de ne pas me payer pour que je revienne sur mes mains et mes genoux. Si je devais rentrer chez moi vivre avec ma mère, ça n’allait pas arriver. ” —Dr. Dre, Rolling Stone, 1993

Né Andre Romelle Young à Compton, en Californie, le Dr Dre s’est retrouvé à la croisée des chemins en 1992. Sept des huit albums qu’il avait produits pour Ruthless Records entre 1983 et 1991 étaient devenus platine, y compris le dernier opus de son groupe NWA, Efil4zaggin , qui a frappé non. 1 sur Billboard. Mais il voulait vraiment sortir: ses paiements de redevances étaient trop bas et il sentait que le fondateur de N.W.A Eazy-E et le manager Jerry Heller profitaient de lui. (Heller, décédé en 2016, a contesté ces allégations.) Désirant désespérément créer une nouvelle étiquette, il a fait appel à Suge Knight, un ancien défenseur de l’UNLV et le garde du corps du confident de Dre, le D.O.C. Knight, qui avait accroché le rappeur Vanilla Ice sur un balcon pour lui faire signer les droits de sa chanson à succès “Ice Ice Baby”, a exigé la sortie d’Eazy-E Dre, D.O.C., et plusieurs autres de leurs contrats Ruthless. Lorsqu’il a menacé de blesser la mère d’Eazy et Heller si cela ne se produisait pas, le petit rappeur a signé à contrecœur les journaux.

Dre était libre de ses obligations contractuelles, mais des problèmes juridiques persistaient. Le plus en vue a été la poursuite civile intentée par Dee Barnes, animateur de l’émission hip-hop Fox Pump It Up, qui a déclaré que Dre l’avait brutalement agressée en 1991 en raison de la façon dont un segment de l’émission impliquant la NWA et le groupe a quitté le membre Ice Cube a été modifié. Après l’avoir confrontée à une fête de l’industrie, Dre “a commencé à claquer sa tête et le côté droit de son corps à plusieurs reprises contre un mur près de l’escalier”, lui a donné des coups de pied dans les côtes et a marché sur ses mains, et l’a suivie dans une salle de bain pour continuer la agression après avoir tenté de s’échapper, a déclaré Barnes à l’époque. Dre, qui n’a pas contesté les accusations de délit de batterie résultant de l’incident survenu en août 1991, a fini par régler le litige à l’amiable.

Dans ce contexte, Knight, le D.O.C., le producteur de disques Dick Griffey et un Dre de 27 ans ont fondé Death Row Records avec l’aide du capital de démarrage de Michael Harris, un homme d’affaires qui purgeait une peine pour des accusations de drogue et de tentative de meurtre. Bientôt, Dre et une horde de collaborateurs ont commencé à travailler sur ce qui allait devenir la première sortie du label, qui allait devenir le premier album solo de Dre et une vitrine pour Death Row. Les sessions du projet, qui ont eu lieu dans les studios Death Row nouvellement baptisés à Hollywood et à la maison Calabasas de Dre, sont rapidement devenues des affaires enfumées – tout le changement pour quelqu’un qui a rappé quatre ans plus tôt qu’il «ne fumait pas de l’herbe ni ne sessait / Parce qu’il est connu de causer des dommages au cerveau d’un frère. ” À travers cette brume, un titre a émergé: The Chronic.

Avec le nouveau studio, une nouvelle liberté et une nouvelle muse botanique, Dre a commencé à créer un son qui redéfinirait le rap, à la fois pour sa côte et le genre en général. Tout a commencé avec l’esprit de George Clinton: «En même temps [Dre and I] “Nous devons faire de la merde au son de P-Funk”, a déclaré à Wax Poetics le co-écrivain de Dre Chronic, le multi-instrumentiste Colin Wolfe en 2014. “Nous voulions faire un véritable album Parlement-Funkadelic.” L’influence est apparente sur “Let Me Ride”, qui échantillonne “Swing Down, Sweet Chariot” sur son crochet, et surtout sur “The Roach”, un hommage au Mothership à la limite de la parodie mise à jour pour 1992 Los Angeles. Mais le Parlement avait été échantillonné de nombreuses fois auparavant – les enfants de fleurs de De La Soul ont marqué leur plus grand succès avec un flip de “(Not Just) Knee Deep” trois ans plus tôt, et Dre lui-même avait extrait des disques de George Clinton pour les albums de N.W.A.

Ce qui a changé dans les sessions The Chronic, c’est l’approche de Dre. La musique hip-hop de l’époque était en grande partie redevable aux techniques de production créées par ses praticiens de la côte est: des échantillons jazzy à partir de disques poussiéreux qui sonnaient analogiques même lorsqu’ils étaient pompés à travers des mélangeurs numériques. Alors que Dre a déclaré plus tard que The Chronic avait été inspiré en partie par le classique de 1991 d’A Tribe Called Quest, The Low End Theory, il renoncerait largement à l’échantillonnage direct de ses débuts en solo, demandant plutôt aux musiciens de rejouer les mélodies et les lignes de basse. Cela est arrivé à un moment où l’instrumentation en direct dans le hip-hop était considérée comme un gadget au mieux et un faux pas au pire. Mais les sillons indéniablement percutants ont donné aux opposants peu de munitions; «Nuthin mais un« G »Thang» n’obtient pas son son corsé par Dre qui exécute simplement un record de Leon Hayward sur un S900.

Surtout, Dre a ajouté un élément de signature à de nombreuses pistes: une ligne de synthé Moog aigu, à la “Funky Worm” des joueurs de l’Ohio. Dre avait déjà tenté quelque chose de similaire sur des chansons comme “Alwayz Into Somethin” de N.W.A. Et tandis que Cold 187um – le producteur du groupe Ruthless Records Above the Law – a répété à plusieurs reprises qu’il avait inventé le son, il a pris des propriétés addictives sur The Chronic. Des rythmes comme celui de «Deeez Nuuuts» étaient des mélanges méticuleux de mélodie, de basse et de batterie percutante; ils pourraient souffler des subwoofers tout en se vrillant dans les oreilles de l’auditeur. D’autres sonnaient aussi suspensif que n’importe quelle partition de film d’horreur, mais le groove sous-jacent attirait le public. Ce n’est pas que la musique de The Chronic était pop – c’était indéniable.

Le son avait également un nom – G-funk – et soudain, l’homme qui avait désespérément besoin de 1992 pour se frayer un chemin professionnellement avait une esthétique qui allait devenir l’idéal platonique du rap West Coast pour le reste de la décennie.

Dr. Dre à New York en 1992





Al Pereira / Archives Michael Ochs / .

«Tout le monde qui marche a quelque chose à faire en studio. Chaque personne qui marche a une sorte de talent qu’elle peut enregistrer. Je peux prendre n’importe qui qui lit ce magazine et faire un disque à succès sur lui. Tu n’as pas à raper. Tu peux faire n’importe quoi. Vous pouvez aller en studio et parler. Je peux prendre un putain d’enfant de trois ans et faire un record à succès sur lui. Dieu m’a béni avec ce don. ” —Dr. Dre, Rolling Stone, 1993

Il est facile d’oublier maintenant après ses près de 30 années enfumées sous les projecteurs, mais Snoop Dogg était une quantité inconnue en 1992. Avant cela, le rappeur né Calvin Broadus faisait partie d’un groupe nommé 213 avec le demi-frère de Dre Warren G et le crooner de rue Nate Dogg (qui, en 1994, éclaterait seul avec «Regulate»). Snoop était réticent à laisser Warren jouer ses rimes jusqu’à ce qu’il pense qu’elles étaient assez bonnes – c’était, après tout, l’homme derrière N.W.A. “Quand il a finalement eu la chance de m’entendre, j’étais prêt”, a déclaré Snoop des années plus tard. Rapidement, le producteur a invité le Long Beach MC âgé de 20 ans à travailler avec lui. Tout d’abord, ils ont enregistré la chanson-titre du film Deep Cover de Laurence Fishburne de 1992. Au moment où il est devenu un coup mineur, Snoop était fermement ancré dans l’écurie Death Row, conduisant un fusil de chasse dans Dre’s 6-4.

Il y a beaucoup de voix sur The Chronic qui ne sont pas celles de Dr. Dre – en fait, il n’a qu’une seule vraie chanson solo sur l’album (“A Nigga Witta Gun”) et il y en a plusieurs qu’il cède entièrement à son casting de soutien . Les autres rappeurs remplissent tous des rôles différents: RBX sonne comme un méchant maniaque, le futur membre de Dogg Pound Daz se détache comme le pont entre le passé et le présent du hip-hop de la côte ouest, Lady of Rage rappe comme le plus dur de tous – avec tous la misogynie dans les paroles de sa cohorte, elle devrait le faire. Et parfois, la nature répétitive du contenu peut être dominatrice: The Chronic alterne entre fête bruyante et menaces vagues, tout en capturant parfois les deux à la fois. Mais Snoop a coupé tout le bruit, son flux à la fois féroce et décontracté, sa présence à la fois menaçante et invitante. Il n’est pas nécessaire de regarder plus loin que son tour de fabrication d’étoiles sur «Nuthin mais un« G »Thang» pour voir pourquoi Suge et Dre le voyaient comme une personne autour de laquelle ils pouvaient construire un empire.

Il est probable que l’album s’effondre, ou du moins n’arrive pas à atteindre de tels sommets, sans Snoop pour le mettre à la terre. Dre a toujours été mieux servi en tant que metteur en scène qu’un homme de premier plan, et bien que ses rimes ne soient pas aussi étouffées que certaines critiques contemporaines le prétendent, il lui manque un certain charisme. (“Let Me Ride”, l’une des rares chansons de l’album que Dre ancre lyriquement, était le single le plus bas de The Chronic.) Cela n’a pas aidé non plus qu’il n’écrive pas beaucoup de ses propres paroles – quand il cria DOC en disant «personne ne pouvait mieux faire» sur «« G »Thang», il récitait en fait des lignes que son pote avait écrites pour lui.

Le contraste entre Dre et son adjoint est plus clair sur “Lil ‘Ghetto Boy”, une chanson d’échantillonnage de Donny Hathaway qui s’ouvre avec des clips de Birth of a Nation 4-29-92, un documentaire à petit budget qui a capturé les émeutes de Los Angeles qui s’est produit sept mois avant la sortie de The Chronic. Alors que Dre raconte maladroitement un vol fictif bâclé, Snoop propose une méditation plaintive sur la nature cyclique de la violence et de ses conséquences, culminant dans les lignes: «Et nous exposons les moyens pour les jeunes de survivre / Certains pensent que c’est mal mais nous avons tendance à penser que c’est bien . ” Au milieu de toute la violence criarde, les vers de Snoop sont les plus proches que The Chronic a d’un message.

Mais ailleurs, Snoop met une voix douce à certains des moments les plus laids du disque: les dissertes homophobes de «Dre Day» destinées à Eazy-E, le rappeur de «Fuck Compton» Tim Dog, et l’Oncle Luke de 2 Live Crew, pour une raison quelconque; le groupe comique régressif coupe “Bitches Ain’t Shit”, où Snoop débat de la mort de sa petite amie tricheuse. The Chronic est parfois cité comme le premier album majeur à rendre le gangsta rap amusant, et bien qu’il soit impossible de ne pas se laisser entraîner dans ses éléments les plus fantastiques, il serait plus difficile d’avaler avec Dre comme seule voix principale, surtout compte tenu de son histoire avec Barnes et d’autres femmes qui ont dit qu’il les avait agressées. Et contrairement à nos jours, lorsque les discussions sur les actions d’un artiste se déroulent en temps réel sur les médias sociaux, The Chronic a été créé dans un monde avant l’accès à Internet de masse. Si vous ne lisiez pas Rolling Stone ou ne prêtiez pas attention aux mises à jour MTV News de Kurt Loder, vous ne connaissiez probablement pas l’histoire de la violence de Dre.

Snoop Dogg et le Dr Dre





.

La controverse sur le contenu lyrique, cependant, est finalement devenue un argument de vente. Le début des années 90 a été une période de gloire pour les paniques morales à propos de la musique rap, une époque où un futur président pourrait marquer des points politiques en répudiant Sister Souljah, lorsqu’un groupe de métal dirigé par Ice-T était le groupe le plus dangereux de Amérique, et lorsque le révérend Calvin Butts a roulé des albums en vapeur, il a jugé sa moralité douteuse. C. DeLores Tucker, une ancienne militante des droits civiques, visait directement le traitement des femmes dans le genre: «Je suis ici pour informer la nation que la violence perpétrée contre les femmes dans l’industrie de la musique sous forme de gangsta rap et de paroles misogynes ne sera plus tolérée », a-t-elle déclaré en 1993.« Le principe doit passer avant le profit. »

Ce que les goûts de Tucker et Butts ont sous-estimé, c’est que les musiciens en général, et les rappeurs en particulier, avaient longtemps courtisé ce type d’attention. Dre avait spécifiquement vu l’effet positif des controverses quelques années plus tôt: N.W.A a attiré l’attention du FBI et des services secrets avec leur single “Fuck tha Police”, ce qui a fait monter en flèche leurs ventes. À une époque où les albums de rap ne valaient pas la peine sans un autocollant parental, le Dr Dre avait quelque chose qu’aucun parent ne voulait que son enfant ait – et que chaque enfant voulait.

“C’est mon affaire de savoir ces choses, et il n’y a pas de différence entre les gens qui sortent et achètent l’album Dre et les gens qui achètent Guns n ‘Roses.” —Marc Benesch, directeur des promotions d’Interscope, Rolling Stone, 1993

Des années avant la sortie de The Chronic, Chuck D de Public Enemy a surnommé la musique rap «Black .»: elle a mis en lumière ce qui se passait au sein de la communauté, donnant à l’Amérique blanche un aperçu des choses qu’elle aurait autrement manquées. À l’inverse, le Dr Dre a fait carrière en retournant cette idée à l’envers. «Vous ne devriez pas le prendre trop au sérieux», a-t-il déclaré au New York Times en 1999. «Ce n’est pas comme si vous alliez voir une pièce de théâtre, un film ou quelque chose et que vous vouliez devenir Rambo. une raison pour laquelle Dre a ouvert son deuxième album solo avec le son THX — c’était tout un blockbuster d’été pour lui.

À tout le moins, The Chronic a vendu ce fantasme d’évasion à un groupe de personnes qui n’avaient jamais rien vécu de semblable à la vie qu’il décrivait. Pour les enfants des banlieues, les rues de Compton, en Californie, ressemblaient à un monde différent – à la fois une fête sans fin et un endroit beaucoup plus dangereux que là où ils appelaient chez eux. Ils voulaient être comme Snoop. Ils voulaient porter un chapeau White Sox comme Dre. Ils voulaient entrer sans avoir à quitter le confort de leur vie actuelle. L’album a débuté à no. 3 du palmarès Billboard, a été certifié trois fois platine, et s’est vendu à près de 6 millions d’exemplaires. À l’époque, il est devenu l’album de gangsta rap le plus vendu de tous les temps, et les réalisateurs de disques se sont vite rendu compte qu’ils pouvaient tuer en poussant le rap plus violent à ce nouveau public. Il suffit de regarder les tableaux du Billboard: Au cours des années précédant The Chronic, les ventes de rap étaient dominées par des MC gimmicky et conviviaux comme Tone Loc, MC Hammer, Vanilla Ice et Kris Kross. Après les débuts de Dre et les débuts de Snoop en 1993, Doggystyle a changé les choses, des artistes plus orientés vers la rue comme Tupac, le Notorious B.I.G.et Bone Thugs-N-Harmony sont devenus les stars les plus bancables du secteur. Même Coolio, un ancien pompier volontaire et agent de sécurité de LAX, a obtenu de gros résultats en adoptant une posture hardcore sur «Gangsta’s Paradise». Le réalisme granuleux a commencé à diriger le marché du rap, même si ce n’était que du divertissement pour Dre.

L’influence de l’album sur le rap traditionnel a commencé à ressembler beaucoup au G-funk que Dre a apporté aux masses. Bientôt, tous les rappeurs d’Inglewood à Vallejo à la recherche d’un hit semblaient combiner des basses tronconneuses avec des synthés aigus. Personne ne l’a fait aussi bien que le Docteur, bien que certains se soient rapprochés, notamment Eazy-E, qui a habilement adopté le son dans sa réfutation à Dre. Mais l’influence de Dre ne s’arrêterait pas là, même s’il a quitté le navire pour lancer son nouveau label, Aftermath. En 1999, il déchaînait Eminem sur un public à l’écoute sans méfiance, offrant un fantasme d’évasion différent aux enfants des banlieues. À la toute fin du millénaire, son 2001 montrait à quel point un album pouvait être cinématographique. Quatre ans après cela, il a contribué à faire de 50 Cent un super-héros du rap avec des abdos ciselés et une histoire d’origine inoubliable. C’étaient des films de pop-corn engagés dans la cire – des productions à gros budget auxquelles le public revenait sans cesse, même s’il savait que les intrigues n’étaient pas entièrement des œuvres de non-fiction.

Avec le mythe du Dr Dre largement démoli en 2020, la fumée autour de The Chronic s’est largement dissipée. Il a vécu une autre vie entière depuis qu’il a sorti son premier album solo. Il s’est également excusé publiquement, mais maladroitement, pour sa violence contre les femmes. Le label qu’il a construit au début des années 90 s’est effondré, acquis par un fabricant de jouets lors d’une liquidation judiciaire et finalement fermé. Suge Knight est en prison pour homicide involontaire; Dre a fait une somme d’argent impie avec les écouteurs; Snoop Dogg est le meilleur ami de Martha Stewart. Essentiellement, chaque morceau de la façade de The Chronic a été brisé, et tout ce qui nous reste est la musique. C’est la seule chose qui semble encore transcendante: les basses aussi épaisses que jamais, les tambours aussi durs que vous vous en souvenez, et Snoop aussi désinvolte que vous le souhaitez. Il y a une raison pour laquelle Kanye West a dit que c’est le seul album contre lequel le hip-hop devrait être mesuré. Mais même si c’est un album mégalithique et canonique qui se trouve maintenant dans les archives de la Bibliothèque du Congrès, il reste une écoute profondément personnelle.

Au cours des dernières années, si j’ai voulu écouter l’album, j’ai dû chercher une copie piratée – qui se sent essentiellement aussi datée qu’une cassette Memorex à ce stade. Mais aujourd’hui, alors que l’album frappe tous les principaux services de streaming, j’ai hâte de lancer légalement l’album sur mon téléphone, même si l’idée de The Chronic n’est plus envoûtante. Je vais probablement commencer par l’intro et la laisser monter dans “Dre Day” —Je vais laisser la basse s’en aller et ressentir une pointe de nostalgie, même si un iPhone ne sent rien comme une nouvelle cassette. Mais cette fois, je saurai aussi dans quoi je me mets.