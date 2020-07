Les vestiges de Wimbledon

L’urgence pandémique mondiale de COVID-19 met à genoux la saison de tennis 2020. La suspension de la saison jusqu’au 13 juillet au moins a entraîné l’annulation d’événements. Wimbledon n’est pas non plus une exception. Le Slam historique, né en 1877, était le dernier événement à être annulé au cours d’une saison qui soulève encore de nombreux doutes quant à l’avenir du tennis en 2020.

Pourtant, Wimbledon a un parachute que la plupart des événements n’ont pas. Les organisateurs des Championnats, grâce à une assurance souscrite en 2003, lors de la pandémie de Sars seront sauvés des pertes, contrairement aux autres tournois. Un investissement important réalisé il y a 17 ans, mais qui permettra aujourd’hui à la commission All England Club de procéder à la fois au remboursement des billets vendus et à une série d’objectifs qui permettront leur réalisation, malgré l’annulation.

Après les première et deuxième guerres mondiales, c’est la troisième fois que le tournoi le plus ancien et le plus prestigieux du monde est annulé. Mais les conséquences économiques ne seront pas si graves. Le tournoi survivra sans problème et il reviendra, bien plus attendu, en 2021.

Il a été impossible de déplacer Wimbledon plus tard dans la saison, car, comme l’a expliqué le juge du All England Club, l’herbe des courts pourrait être plus glissante plus tard dans l’année.

Ce qui reste de Wimbledon 2020

Wimbledon ne sourit donc pas pour l’annulation, mais elle ne pleure pas non plus.

Contrairement à de nombreux autres tournois, qui n’ont pas d’assurance et qui, pour survivre, nécessitent la vente de billets, de sponsors et d’une couverture moyenne. De plus, presque tous les tournois, à l’exception de Wimbledon, n’ont pas d’assurance contre la pandémie.

L’Open de France a préféré déplacer son édition 2020 à fin septembre plutôt que d’annuler l’événement. Pour l’instant, l’Open d’Italie n’a pas parlé de remboursement des billets, mais seulement de reprotection: les organisateurs espèrent pouvoir organiser le tournoi en 2020 afin de ne pas perdre les revenus des billets et de ne pas rembourser.

Un choix controversé, mais qui met en évidence la difficulté du tournoi sans revenus annuels. L’ATP 250 sera les tournois qui souffriront inévitablement le plus dans cette situation. Pour l’ATP et la WTA, la pandémie de COVID-19 pourrait être l’occasion de repenser le calendrier de la saison, peut-être d’alléger les semaines et de laisser des pauses aux joueurs au cours de l’année.

Ce qui est certain, c’est que l’annulation de Wimbledon 2020 aura peu d’impact économique sur l’avenir du London Slam.